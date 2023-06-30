Титановые клинки: так ли хороши ножи из данного материала на практике

Сегодня на прилавках магазинов и в разномастных рекламных акциях можно очень часто увидеть предложение о приобретении титановых ножей или ножей с титановым покрытием. Большинство людей имеет крайне поверхностное представление о том, что вообще за материал такой – титан, а потому вполне закономерно предполагает, что инструменты из него имеют какие-то исключительные характеристики. Так ли все это на самом деле, и действительно ли титановые ножи лучше обычных стальных?
Сегодня стало модным делать ножи из титана. /Фото: yahoo.aleado.ru.
По ряду параметров титан действительно лучше абсолютного большинства ножевых сталей. Во-первых, он существенно легче. Правда радикального отличия здесь все-таки нет. А потому всякий потребитель должен себя спросить: будет ли принципиально ощутима разница между ножом весом 300 грамм и 200 грамм? И в случае с кухонным, и в случае с походных инструментом – едва ли. Ножи для хозяйства – это все-таки не средневековые мечи, размахивать ими во все стороны не нужно на протяжении часа-другого. Едва ли даже самый тяжелый стальной нож может стать причиной износа локтевого сустава…
По ряду характеристик действительно лучше. /Фото: knife.ru.
Второе важное отличие титана – коррозийная устойчивость. Во многом она обеспечивается за счет постоянно образующейся на поверхности металла оксидной пленке. Однако, и здесь впору задать себе вопрос: когда вам последний раз приходилось видеть кухонный стальной нож со следами коррозии? Все-таки среда в большинстве жилых помещений не настолько агрессивная, чтобы там начинал «гнить» металл.
Стальной нож для быта лучше. /Фото: posudaguide.ru.
Третье важное качество титановых ножей – более высокая прочность материала по сравнению со стальными изделиями. Прочность металла – это способность материала противостоять механическому воздействию, разрушению через скалывание и дробление. Характеристика, конечно, важная, но не в тех случаях, когда самое твердое, что приходится резать ножом – это редиска. Даже разрезание жестяной консервной банки не способно сломать стальной нож.
Смело берем сталь. /Фото: posudaguide.ru.
При этом у титановых ножей есть и важный недостаток – относительно низкая твердость материала. И как раз эта характеристика для бытовых ножей является наиважнейшей. Твердость металла – это то, что позволяет удерживать ему одну и ту же форму на протяжении длительного периода времени в условиях негативного (разрушительного) воздействия агрессивной среды и механического взаимодействия. В контексте ножей твердость металла определяет длительность и качество удержание заточки лезвия. Однако, твердость титана составляет показатель до 45 HRC, в то время как стальных ножей она может достигать 60 HRC. А значит, что в рамках кулинарного дела стальные ножи все-таки лучше.
Кроме того: чем выше твердость, тем ниже прочность. А это значит, что стальные ножи намного легче точить, чем титановые. Что также немаловажно для бытового инструмента, которым пользуется каждый день.
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