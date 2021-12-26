Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

Сегодня мы расскажем, как можно интересно украсить кухню к новогодним праздникам. Создать зимнюю сказку у себя дома легче, чем может показаться на первый взгляд.



1. Роскошный веночек

2. Лес из маленьких елочек

3. Яркие валенки

4. Забавный снеговик

5. Бесподобные елки

6. Красочные напитки

7. Эффектная сервировка стола

8. Восхитительная «карамельная» трость

9. Причудливые Деды Морозы

10. Шикарные снежинки

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