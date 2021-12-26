Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

Сегодня мы расскажем, как можно интересно украсить кухню к новогодним праздникам. Создать зимнюю сказку у себя дома легче, чем может показаться на первый взгляд.
1. Роскошный веночек
Его можно сделать из веточек ели. В качестве декораций подойдут шишки. Венок может украсить тарелку или обычную деревянную разделочную доску с угощениями для праздничного стола. Можно сделать ассорти из овощей, фруктов и колбасной или мясной нарезки.
2. Лес из маленьких елочек
Он станет изюминкой среди новогодних блюд. Огурцы нужно тонко порезать и сложить их в форме елочки на колбасу. Звездочка вырезается из любого сорта сыра с помощью формы для печения.
3. Яркие валенки
Мини-пицца разлетится за считанные секунды. Если вы ведете блог в Инстаграме, не забудьте сфотографировать съедобные валенки.
4. Забавный снеговик
Если соединить три сырника и украсить их изюмом, получится один из главных символов зимы. Шарф для Снеговика можно сделать с помощью обычной сметаны, колпак получается из клубники, сахарная пудра будет имитировать снег.
5. Бесподобные елки
Они выглядят просто шикарно. Высоту и ширину конструкции можно регулировать самостоятельно. За основу можно взять колбасную и сырную нарезку на шпажках, разбавив их различными овощами или фруктами.
6. Красочные напитки
Каждый может почувствовать себя крутым барменом. В Интернете есть масса вариантов по изготовлению как алкогольных, так и безалкогольных напитков. Если налить напиток в изысканный бокал вместо обычного стакана, появится ощущение торжества.
7. Эффектная сервировка стола
Она может быть разной, но главным условием является эстетическая гармония. Сервировка должна создавать праздничное настроение и заряжать всех вокруг позитивом. Можно вложить всю душу в этот процесс и воплотить в реальность свою авторскую задумку.
8. Восхитительная «карамельная» трость
Необычная подача блюд и закусок является отдельным видом современного искусства. Она украшает стол и подчеркивает творческую индивидуальность хозяйки дома, дружелюбную гостеприимность и непревзойденный уют.
9. Причудливые Деды Морозы
Новогоднее канапе никого не оставит равнодушным. На низ шпажки нанизывается маршмеллоу, далее идет виноград, потом ‒ немного сыра и клубники. Завершающим элементом необычного декора является шляпка из маршмеллоу.
10. Шикарные снежинки
Печеньки выглядят очень аппетитно. Их можно купить в кондитерской или испечь в духовке.
Зимой царит особая атмосфера. В это время года принято подводить итоги, строить планы и украшать свой дом.
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