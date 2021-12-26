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Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

Сегодня мы расскажем, как можно интересно украсить кухню к новогодним праздникам. Создать зимнюю сказку у себя дома легче, чем может показаться на первый взгляд.

1. Роскошный веночек


Его можно сделать из веточек ели. В качестве декораций подойдут шишки. Венок может украсить тарелку или обычную деревянную разделочную доску с угощениями для праздничного стола. Можно сделать ассорти из овощей, фруктов и колбасной или мясной нарезки.
Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

2. Лес из маленьких елочек


Он станет изюминкой среди новогодних блюд. Огурцы нужно тонко порезать и сложить их в форме елочки на колбасу. Звездочка вырезается из любого сорта сыра с помощью формы для печения.
Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

3. Яркие валенки


Мини-пицца разлетится за считанные секунды. Если вы ведете блог в Инстаграме, не забудьте сфотографировать съедобные валенки.
Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

4. Забавный снеговик


Если соединить три сырника и украсить их изюмом, получится один из главных символов зимы. Шарф для Снеговика можно сделать с помощью обычной сметаны, колпак получается из клубники, сахарная пудра будет имитировать снег.
Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

5. Бесподобные елки


Они выглядят просто шикарно. Высоту и ширину конструкции можно регулировать самостоятельно. За основу можно взять колбасную и сырную нарезку на шпажках, разбавив их различными овощами или фруктами.

Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

6. Красочные напитки


Каждый может почувствовать себя крутым барменом. В Интернете есть масса вариантов по изготовлению как алкогольных, так и безалкогольных напитков. Если налить напиток в изысканный бокал вместо обычного стакана, появится ощущение торжества.
Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

7. Эффектная сервировка стола


Она может быть разной, но главным условием является эстетическая гармония. Сервировка должна создавать праздничное настроение и заряжать всех вокруг позитивом. Можно вложить всю душу в этот процесс и воплотить в реальность свою авторскую задумку.
Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

8. Восхитительная «карамельная» трость


Необычная подача блюд и закусок является отдельным видом современного искусства. Она украшает стол и подчеркивает творческую индивидуальность хозяйки дома, дружелюбную гостеприимность и непревзойденный уют.
Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

9. Причудливые Деды Морозы


Новогоднее канапе никого не оставит равнодушным. На низ шпажки нанизывается маршмеллоу, далее идет виноград, потом ‒ немного сыра и клубники. Завершающим элементом необычного декора является шляпка из маршмеллоу.
Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

10. Шикарные снежинки


Печеньки выглядят очень аппетитно. Их можно купить в кондитерской или испечь в духовке.
Идеи для создания зимнего волшебства у себя на кухне

Зимой царит особая атмосфера. В это время года принято подводить итоги, строить планы и украшать свой дом.
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