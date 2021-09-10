Как от Генсека пострадал Тито, и почему при нём не расставался с сигарой Фидель Кастро

Поцелуи Брежнева.
Традиция троекратных поцелуев берёт свой начало ещё со времён Древней Руси. На определенное время об этой традиции забыли, но Леонид Ильич Брежнев решил возобновить данный обряд приветствия. Его поцелуи стали притчей во языцах, и до нашего времени дошло много фотографи и кадров кинохроники, на которых запечатлено, как искренне генеральный секретарь ЦК КПСС расцеловывал своих зарубежных (и не только коллег). Кто-то такое проявление дружбы принимал с благосклонностью, а для кого-то это было сущим наказанием.
Первый поцелуй Генсека
В 1968 году Советский Союз посетил палестинский политик Ясир Арафат. Леонид Брежнев, который к тому времени заманил пост Генсека уже 4 года, был восхищен этим человеком и был к нему весьма расположен. Возможно поэтому, а ещё следуя русской традиции поэтому не удержался и одарил гостя поцелуями. Это был первый троекратный поцелуй генсека ЦК. С данного момента началась история фирменных поцелуев Брежнева.
Во время визита Ясир Арафата в Москву.
Если первый поцелуй прошел успешно, то второй стал сущей неприятностью для главы Югославии. Во время визита Леонид Ильич в это страну он решил продемонстрировать свои теплые чувства Иосифу Тито. Но похоже не рассчитал силы. Как отмечают очевидцы, у Тито после поцелуя советского лидера лопнула губа и проступила кровь.
Брежнев и Тито. За минуту до поцелуя.
Один из самых запоминающихся поцелуев у Леонида Брежнева произошел с лидером ГДР Эрихом Хоннекером. Троекратное приветствие стало знаком мира и дружбы между государствами.
«Тройной Брежнев» - два поцелуя в щёки и контрольный - в губы.
Художник Дмитрий Врубель по этому поводу уже в 1990 году создал граффити на Берлинской стене, которое назвал «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви».
Страстные поцелуи, адресованные женщинам
Женщины не могли устоять перед обаянием дорогого Леонида Ильича.
Брежнев был неравнодушен к женскому полу, поэтому мог расцеловать не только лидера государства мужчину, но и даму. Первой, кому генсек оказал подобную честь, стала Индира Ганди – лидер Индии. Его троекратное "внимание" очень тронуло женщину. Фото поцелуя можно увидеть в апартаментах Индиры, которые сейчас стали музеем.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди, 1973 год.
Впрочем, на простых смертных Леонид Ильич тоже обращал внимание, да и они были не против. Учительница хореографии стала второй иностранкой, которая узнала, как целуется Брежнев. Женщина вручала цветы советскому лидеру после его речи, а он так расчувствовался, что не смог устоять и расцеловал ее у всех на глазах.
А Кастро и Тэтчер против!
Стоит сказать, что далеко не всем импонировало такое поведение Генсека. Многие находили самые нетривиальные способы, чтобы избежать такой популярности. Так, Фидель Кастро, опасаясь, что на Родине его засмеют, вышел из самолёта, у трапа которого его ждал Брежнев, с сигарой в зубах. Целоваться не пришлось.
Прямо отказался от объятий и поцелуя Леонида Ильича лидер Румынии Николае Чаушеску. Британский премьер-министр Маргарет Тэтчер была не столь прямолинейной, но от генсековского поцелуя смогла увернуться.
Леонид Брежнев и Маргарет Тэтчер.
Юрий Андропов был соратником Брежнева и часто видел его «чмоки». Когда председатель КГБ находился рядом, он с улыбкой наблюдал за происходящим и даже аплодировал. Однако однажды высказался очень негативно о поцелуях генсека. А когда Леонид Брежнев традиционно целовал очередного лидера, который в это время был простужен, Андропов назвал такое поведение мерзостью.
И в заключение...
Последний советский поцелуй Хонеккера.
И не стоит думать, что поцелуи Генсека Брежнека канули в лету вместе с ним. Первый (и последний) президент СССР Михаил Горбачев стал продолжателем этой традиции. В 1986 году Эрих Хонеккер снова удостоился получить поцелуй только уже от нового генерального секретаря Михаила Горбачева.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии