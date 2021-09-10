Как от Генсека пострадал Тито, и почему при нём не расставался с сигарой Фидель Кастро

Поцелуи Брежнева.

Первый поцелуй Генсека

Во время визита Ясир Арафата в Москву.

Брежнев и Тито. За минуту до поцелуя.

«Тройной Брежнев» - два поцелуя в щёки и контрольный - в губы.

Страстные поцелуи, адресованные женщинам

Женщины не могли устоять перед обаянием дорогого Леонида Ильича.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди, 1973 год.

А Кастро и Тэтчер против!

Леонид Брежнев и Маргарет Тэтчер.

И в заключение...

Последний советский поцелуй Хонеккера.