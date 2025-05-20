Как в СССР появился тональный крем «Балет» и что с ним стало сейчас

Кто придумал первый советский тональный крем/ фото: theoldfashioneddaily.com
В Сети появился новый тренд — использование советского тонального крема «Балет». Бьюти-блогеры проводят эксперименты над несовершенствами своей кожи, которые пытаются скрыть с помощью «бабушкиного тональника». А давайте вспомним, как он появился и можно ли его купить сейчас.
В социальных сетях можно найти большое количество видео, где девушки демонстрируют раритетную косметику их мам и бабушек. Одним из таких средств стал тональный крем «Балет». Бьюти-блогеры наносят содержимое тюбика на кожу, показывая, что советский крем по-прежнему способен замаскировать несовершенства. Конечно, старая тоналка не вызывает вау-эффекта, но она хорошо справляется с акне и подходит для современного макияжа. Умели же в СССР делать! Возможно, именно по этой причине этот тональный крем стал очень популярным в стране — он был в косметичке каждой советской модницы.
1. Когда был выпущен первый тональный крем
Сначала была придумана жидкая пудра, а затем тональный крем/ фото: theoldfashioneddaily.com
За несколько лет до выпуска первой пробной партии тонального крема на его фабрике происходили многочисленные изменения. Началось все в далеком 1918 году. В России национализируют первую парфюмерную фабрику французского происхождения «А. Ралле и Ко». Фабрикой руководил бельгийский парфюмер Адольф Лемерсье. Он был учеником создателя Chanel №5 и умел создавать неповторимые ароматы. Этим он и занимался на фабрике до 1922 года. Но в начале 30-х годов фабрика становится государственной - ее переименовывают в косметическое предприятие «Свобода».
В это же время Лемерсье подружился с советскими актерами театра и кино. Артисты попросили его создать грим, который можно было бы легко и быстро наносить перед выходом на сцену. И уже спустя несколько месяцев на прилавках появляется «Грим для артистов», который пользовался повышенным спросом.
Пудру этого бренда считали совсем не вредным средством для кожи/ фото: rbc.ru
Спустя еще пару месяцев в магазины завозят новый продукт с запоминающим названием «Kiska Лемерсье». Это была первая жидкая пудра. Стоимость одной баночки составляла 1 рубль 50 копеек. Именно эта жидкая пудра стала прообразом советского тональника. Правда, его начнут выпускать лишь через 50 лет. А именно в 1981 году на фабрике «Свобода» был придуман новый косметический продукт для макияжа — тональный крем «Балет».
2. Какой был первый тональный крем
Первый тональный крем был бежевого тона/ фото: theoldfashioneddaily.com
Крем «Балет» выпускался в тюбиках по 40 граммов, которые помещались в упаковочную коробочку. На тюбиках была изображена балерина. Ее придумал советский художник Родионов Борис. Он был главным дизайнером на фабрике. Именно под его руководством был выпущен визуал первой партии и всех последующих серий.
Сам крем имел один оттенок — он был приближен к классическому бежевому цвету, который идеально подходил для большого количества людей. Позже на фабрике выпустят еще два тона: натуральный (01) и персиковый (02). Текстура крема была густой. При нанесении на кожу крем ложился тонкой пленкой и из-за этого его было видно. Женщины старались использовать его для вечернего макияжа. Правда, благодаря своей густоте он отлично скрывал несовершенства кожи — маскировал акне, черные точки и темные круги под глазами.
3. Новая продукция «Свободы»
Тональный крем стал настоящим трендом в косметике того времени/ фото: theoldfashioneddaily.com
Тональный крем стал настоящим хитом того времени. В середине 80-х фабрика выпускает новые продукты под названием «Балет». Теперь советские женщины могли порадовать себя не только качественным тональным кремом, но и кремом для рук, антивозрастным кремом, шампунем и бальзамом. Продукция оставалась на пике популярности до распада Советского Союза. А затем в стране появилось много косметических средств зарубежного производства. Новое поколение стало отдавать предпочтение более современной косметике.
4. Что стало с советским кремом
Косметика этого бренда разделилась на две группы/ фото: svobodako.ru
Сейчас найти тональный крем «Балет» с оригинальным составом как в СССР уже невозможно. Предприятие произвело ребрендинг и полностью обновила ассортимент. Теперь под этим брендом выпускают несколько косметических средств, которые делятся на две группы - «Уход» и «Декор».
В группу «Уход» входит крем для рук, туалетное мыло, крем массажный, крем для ног, крем дневной, шампунь, бальзам и тональный крем бежевого тона. Средства выпускаются в алюминиевом и пластиковом тюбике. На упаковке изображена все та же балерина, правда, она развернулась в другую сторону.
В группу «Декор» входит тональный крем натурального, бежевого, персикового тона, очищающее молочко, крем дневной, пенка для умывания и крем для рук.
Тональный крем также выпускают в трех тонах/ фото: svobodako.ru
Сам тональный крем имеет более жидкую текстуру, легкий аптечный аромат и жирность, которая подходит для нормального типа кожи. Тональник ложится ровным слоем на кожу, маскируя ее недостатки. Но его нужно использовать умеренно, иначе он станет хорошо заметен. Оттенки крема не темные и не слишком светлые. Они хорошо подходят для русских красавиц. Большим преимуществом средства является отсутствие бензоатов, которые входили в состав советской версии. А полезный лецитин и ланолин по-прежнему являются составляющими компонентами.
Тональный крем маскирует акне, пигментацию и черные точки/ фото: stock.adobe.com
И, конечно, большим плюсом является низкая стоимость. На официальном сайте «Свободы» цена за 40 граммов тонального крема бежевого тона составляет 147 рублей, а на маркетплейсах — 160 рублей. Именно низкая стоимость и хорошее качество продукта заставляет современных модниц покупать крем этого бренда. Большинство бьюти-блогеров считают, что тональник справляется со своими обязанностями и они его рекомендуют к использованию. Правда, без хейтеров не обошлось. Некоторые пользователи Сети считают этот крем пережитком прошлого.
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