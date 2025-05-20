Как в СССР появился тональный крем «Балет» и что с ним стало сейчас

Кто придумал первый советский тональный крем/ фото: theoldfashioneddaily.com

1. Когда был выпущен первый тональный крем

Сначала была придумана жидкая пудра, а затем тональный крем/ фото: theoldfashioneddaily.com

Пудру этого бренда считали совсем не вредным средством для кожи/ фото: rbc.ru

2. Какой был первый тональный крем

Первый тональный крем был бежевого тона/ фото: theoldfashioneddaily.com

3. Новая продукция «Свободы»

Тональный крем стал настоящим трендом в косметике того времени/ фото: theoldfashioneddaily.com

4. Что стало с советским кремом

Косметика этого бренда разделилась на две группы/ фото: svobodako.ru

Тональный крем также выпускают в трех тонах/ фото: svobodako.ru

Тональный крем маскирует акне, пигментацию и черные точки/ фото: stock.adobe.com