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Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Четыре года назад фотограф Фран Март (Fran Mart) перебрался из Испании в Шотландию, которая покорила его своей красотой. Очутившись на просторах Шотландcкого высокогорья, Март, с детства обожавший животных, стал пытаться наладить контакт с его дикими обитателями. Фотографа повсюду сопровождал его верный друг – веймарская легавая по кличке Джеймс.

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

Природа Шотландии в фотографиях Франа Марта

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