Осталась только память: 7 советских продуктов, которые уже не получится попробовать, даже если очень

Несмотря на то, что многие вспоминают Советский Союз как эпоху дефицита, именно в это время на прилавках магазинов можно было найти действительно вкусные и натуральные продукты, о которых наши родители, бабушки и дедушки вспоминают до сих пор. Мороженое, сгущенное молоко, шоколад, жвачка с мятным вкусом, хлеб кирпичиком…
Современная мода пошла по традиционному пути, где все новое – хорошо забытое старое. Производители активно выпускают продукты, стилизованные под те, что были популярны в СССР: например, пельмени в коробках. На упаковках часто попадается слово «советский» или «сделано по ГОСТу», но это все равно мало похоже на то, что ели наши родители.
1. Мармелад
Мармелад продавали в продолговатых картонных коробках. / Фото: pinterest.com
Любителям мармелада очень сильно повезло – сейчас он представлен в магазинах в таком количестве, что можно каждый день покупать что-то новое. Жевательные мишки, апельсиновые дольки, кусочки, обсыпанные сахаром…Как говорится, на любой вкус и цвет. А в Советском Союзе самым популярным был мармелад в виде пластин, которые упаковывали в бумажную обертку.
В отличие от современных продуктов, советский мармелад был полностью натуральным и очень полезным. Сахар, если и присутствовал в составе, то в минимальных количествах, чтобы человек мог в полной мере ощутить вкус фруктов. Продукт даже рекомендовали включать в рацион детского питания.
Мармелад не только употребляли в чистом виде, но также добавляли в выпечку.
2. Мороженое
Самое популярное – мороженое в вафельных стаканчиках. / Фото: 9111.ru
Так и хочется прибавить – «настоящее» мороженое. Пожалуй, у большинства людей, которые жили в СССР, это самое мощное воспоминание. В составе всеми любимого лакомства не было ароматизаторов, молочного жира, разнообразных растительных компонентов. На производстве использовали исключительно натуральные ингредиенты, в состав которых входило молоко, сахар, сливочное масло, сливки и ванилин. Если речь шла об «Эскимо», то добавляли еще шоколадную глазурь. И ее действительно делали из шоколада, а не какао. Популярными были «Сливочное в вафельном стаканчике», «Фруктово-ягодное», «Лакомка», «Пломбир в брикетах» и пр.
Если вы хотите вновь ощутить вкус «того самого» мороженого или мечтаете, чтобы ваши дети его попробовали, единственный вариант – приготовить десерт самостоятельно. На самом деле, это не так сложно, как кажется. В интернете можно с легкостью найти рецепт советского пломбира, и даже если вкус будет слегка отличаться от оригинала, все равно такое мороженое получится гораздо лучше магазинного.
3. Молочные продукты в стекле
Каждому молочному продукту соответствовал цвет крышки. / Фото: fotostrana.ru
В стекле, в пластике, в картоне, в мягких пакетиках – сейчас молочные продукты представлены в самом разнообразном исполнении. В бутылках стоят дороже, в полипаках – чуть дешевле. Также от разновидности упаковки часто зависит срок годности продукта.
В СССР подобного разделения не было: «молочка» была представлена исключительно в стекле, а чтобы покупатели могли различить, где какой товар стоит, у каждого продукта был свой цвет крышки. Так, для кефира производители выбрали зеленый, для молока – серебряный, для ацидофилина (кисломолочный продукт, по вкусу напоминающий кефир) – фиолетовый, для сливок – сиреневый и в желто-серебряную полоску.
На таре не было никаких этикеток с информацией – все данные о продукте указывались исключительно на крышках. Интересно, что бутылки, несмотря на свою хрупкость, всегда доезжали до магазинов в целости и сохранности, а на крышках не было ни единой вмятины или царапины.
4. Молоко в треугольниках
Картонные треугольники с молоком часто протекали. / Фото: skolko-stoit.ru
Мы немного слукавили в предыдущем пункте, когда упомянули, что молочные продукты продавались только в стеклянной таре. Молоко еще можно было найти в картонных треугольных пакетиках: в красных продавался продукт повышенной жирности, а в сине-красной – обычный. И пусть они не отличались большим объемом, зато можно было обходиться без посуды и пить прямо из упаковки, отрезав уголочек. Опытные хозяйки старались не выбрасывать треугольники – они использовали их для выращивания рассады, которую чуть позже отвозили на дачу.
В отличие от бутылок, картонная упаковка была не слишком надежной – швы часто расходились и она протекала. Поэтому в магазине приходилось очень тщательно осматривать треугольник перед тем, как купить его. А те, кто халатно к этому относились, позже обнаруживали целые лужи молока в своем холодильнике.
5. Паста «Океан»
Из пасты делали салаты, закуски, паштеты. / Фото: loverust.ru
Продукт представлял собой замороженную пасту, изготовленную из антарктического криля (промысловое ракообразное). Из нее часто делали закуски, паштеты, добавляли в салаты, а также использовали в качестве бутербродной намазки. Удивительно, но паста отличалась доступностью, питательностью, низкой калорийностью – в наше время ее бы точно оценили адепты здорового питания. А вот в Советском Союзе, жители которого почитали более сытную и насыщенную по вкусу пищу (одни котлеты и салаты с майонезом чего стоят), старались держаться от пасты подальше.
6. Чай
Индийский чай «со слоном». / Фото: kp.ru
Если сейчас вы спросите у своих родителей, какой чай в СССР был самым популярным, наверняка они скажут индийский «со слоном». Но достать его было очень сложно, товар считался дефицитным и никогда не скучал на полках магазинов. Наверное, именно поэтому чай приравнивался к самостоятельной валютной единицы – его часто преподносили в знак благодарности или в качестве «взятки», например, врачу либо важному должностному лицу.
Чай Дагомысской фабрики. / Фото: youla.ru
Впрочем, индийский чай был не единственным востребованным напитком среди населения Советского Союза. Также ценился краснодарский, который отличался терпким, ярким вкусом и потрясающим ароматом. Заварку можно было найти в двух вариантах: в жестяных баночках (они стояли дороже) и в бумажных коробках. Сейчас краснодарский чай тоже производят, но, увы, его популярность не такая большая, как раньше. Возможно, все дело в качестве – если хочется выпить действительно вкусного чаю, придется хорошо за него заплатить. А вот недорогие сорта напоминают солому.
Такой чай часто создавался из отходов. / Фото: auction.ru
И нельзя не упомянуть плиточный чай, который представлял собой кирпич, созданный из спрессованной чайной крошки. Никто об этом не говорил вслух, но производили такой напиток практически из отходов, поэтому и вкус был сомнительным. Сейчас подобную заварку часто фасуют в чайные пакетики, отсюда и жуткий налет на кружках, а также странная пленка, которая появляется на остывшем напитке.
7. Хлеб кирпичиком
Хлеб часто покупали с запасом. / Фото: stroiteh-msk.ru
А вы, когда покупаете хлеб в магазине, обращаете внимание на его вес? Как показывает практика, в большинстве случаев цифра составляет 300 граммов, реже – 400, но это уже роскошь. Батоны на прилавках отличаются воздушностью, пышностью, красивой корочкой, а когда их нарезаешь, раздается приятный слуху хруст. Но мысли все равно то и дело возвращаются к килограммовым буханкам из СССР.
Их никто не упаковывал и не нарезал – серый, белый и ржаной хлеб лежали на деревянных полках, которые насквозь пропахли ароматом выпечки, и покупатели брали его голыми руками. Сейчас многие пришли бы в шок от подобной картины, но в Советском Союзе такая продажа хлеба была в порядке вещей. Чуть позже, когда цены на продукты начали повышаться, правительство приняло решение не шокировать население растущей стоимостью на хлеб, а постепенно уменьшать вес «кирпичиков».
