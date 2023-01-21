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Мини теплица для выращивания рассады

Пятилитровая бутылка — незаменимая вещь в быту, помимо своего прямого назначения она может использоваться для изготовления полезных вещиц для дома и дачи.
Буквально за 5 минут большую бутылку можно превратить в чудесную теплицу.
Открутите крышку и распилите горлышко, используя ножовку по металлу.

Мини теплица для выращивания рассады

С помощью большого канцелярского ножа сделайте продольные разрезы с каждой стороны, не доходя несколько сантиметров до дна бутылки. В результате получится конструкция из двух половинок.

Мини теплица для выращивания рассады

Нижнюю половинку будущей теплицы наполните рыхлой плодородной почвой.

Мини теплица для выращивания рассады

Для фиксации половинок теплички используйте крышку бутылки.

Мини теплица для выращивания рассады

Такая тепличка идеально подойдет для выращивания рассады и укоренения черенков.

Мини теплица для выращивания рассады

Пошаговый процесс изготовления теплицы из пятилитровой бутылки смотрите на видео:


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Теплицабутылка

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