Мини теплица для выращивания рассады

Пятилитровая бутылка — незаменимая вещь в быту, помимо своего прямого назначения она может использоваться для изготовления полезных вещиц для дома и дачи.

Буквально за 5 минут большую бутылку можно превратить в чудесную теплицу.

Открутите крышку и распилите горлышко, используя ножовку по металлу.







С помощью большого канцелярского ножа сделайте продольные разрезы с каждой стороны, не доходя несколько сантиметров до дна бутылки. В результате получится конструкция из двух половинок.







Нижнюю половинку будущей теплицы наполните рыхлой плодородной почвой.







Для фиксации половинок теплички используйте крышку бутылки.







Такая тепличка идеально подойдет для выращивания рассады и укоренения черенков.







Пошаговый процесс изготовления теплицы из пятилитровой бутылки смотрите на видео:



