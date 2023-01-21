Мини теплица для выращивания рассады

Пятилитровая бутылка — незаменимая вещь в быту, помимо своего прямого назначения она может использоваться для изготовления полезных вещиц для дома и дачи.
Буквально за 5 минут большую бутылку можно превратить в чудесную теплицу.
Открутите крышку и распилите горлышко, используя ножовку по металлу.
С помощью большого канцелярского ножа сделайте продольные разрезы с каждой стороны, не доходя несколько сантиметров до дна бутылки. В результате получится конструкция из двух половинок.
Нижнюю половинку будущей теплицы наполните рыхлой плодородной почвой.
Для фиксации половинок теплички используйте крышку бутылки.
Такая тепличка идеально подойдет для выращивания рассады и укоренения черенков.
Пошаговый процесс изготовления теплицы из пятилитровой бутылки смотрите на видео:
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