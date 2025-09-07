Советские наручные часы: вещь, которую покупали однажды и на всю жизнь

Советские часы до сих пор считаются эталоном качества и надежности/Фото:tolknews.ru

1. Как зародилось производство наручных часов в Советском Союзе

На первоначальном этапе часовые механизмы и другие детали для производства часов в СССР завозили из Франции/фото:islampos.com

2 Наири

Наручные часики Наири были очень популярны в СССР не только из-за высокого качества, но и благодаря красивому дизайну/Фото:olx.ua

2. Полет

Часы Полет применялись служащими флота и авиации/Фото:olx.ua

3. Заря

Часы Заря имели много изящных и красивых моделей, с камнями и без/фото:technochas.ru