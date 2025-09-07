Советские наручные часы: вещь, которую покупали однажды и на всю жизнь

Советские часы до сих пор считаются эталоном качества и надежности/Фото:tolknews.ru
Качественные наручные часы – это слабость многих людей, ценящих удобство и точность во всем. Более того, сегодня можно встретить коллекционеров, которые с особым трепетом относятся к старинным моделям, оставшимся в наследство от отца или дедушки.
1. Как зародилось производство наручных часов в Советском Союзе
На первоначальном этапе часовые механизмы и другие детали для производства часов в СССР завозили из Франции/фото:islampos.com
На самом деле здесь все просто, без секретов. Достаточно было взять в руки советские наручные часы, чтобы ощутить тяжесть металла. Это были изделия, отличающиеся особой прочностью и надежностью. И если вспомнить про знаменитую фразу «Советское- значит, отличное», по отношению к наручным часам эпохи СССР это утверждение верно на все 100%. Это прочные и долговечные аксессуары.
Изготовление наручных часов началось еще на заре формирования СССР как государства. Державе достаточно было немного окрепнуть в плане экономической устойчивости, как отечественные дипломатические деятели начали переговорный процесс с часовщиками из Швейцарии. Уже в 1929 году страна выкупила два крупных американских предприятия по производству часов, потерпевшие финансовый крах (банкротство). Однако приобретения этих заводов было недостаточной мерой для запуска полномасштабного производства наручных часов.необходимых деталей. Их привозили из Франции. Только к 1938 году население СССР увидело первые советские наручные часы.
Вспомним популярные советские модели этого нужного и важного аксессуара.
2 Наири
Наручные часики Наири были очень популярны в СССР не только из-за высокого качества, но и благодаря красивому дизайну/Фото:olx.ua
Эти знаменитые часы были названы в честь древнего государства. Их производством занимался завод художественных часов, расположенный в Ереване. Его продукция была востребованной благодаря не только надежности, но и красивому дизайну. Часы имели золотой корпус. Некоторые модели были украшены драгоценными и полудрагоценными камнями. Наручные часы, предназначавшиеся для ношения мужчинам, выглядели более строго и лаконично, нежели женские аналоги. Также завод производил модели, оснащенные музыкальным механизмом, и настольные часы.
2. Полет
Часы Полет применялись служащими флота и авиации/Фото:olx.ua
Эти наручные часы производились на 1-м Московском часовом заводе. Изделия предназначались для служащих флота и авиации. С точными хронометрами советские люди отправлялись в научно-исследовательские экспедиции. Кстати, первый космонавт Юрий Гагарин также полетел в космос именно с часами «Полет» на руке. Еще до начала ВОВ, в 1940 году, это изделие стало неотъемлемым атрибутом военной формы советских офицеров.
3. Заря
Часы Заря имели много изящных и красивых моделей, с камнями и без/фото:technochas.ru
Эти женские часики можно назвать символом женственности и изящества. Они выпускались часовым заводом, расположенным в Пензе. Стоит отметить, что они были тоньше, меньше и изящнее стандартных наручных часов, выпускаемых этим же предприятием. Да и весили они меньше. Однако обладательнице этого красивого аксессуара завидовало все женское окружение. Сами же изделия ценятся и в наши дни.
