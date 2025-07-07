Начиная от пудры и заканчивая лаком для ногтей: что всегда было в косметичке советской женщины

Как ни странно, во все эпохи женщины стремились к тому, чтобы всегда выглядеть непревзойденно. Таким образом, Советский Союз не стал исключением. Женщины того времени также стремились подчеркнуть свою красоту и достоинства с помощью декоративной косметики. Однако, существовала небольшая проблема – косметические средства были редким явлением.
Оказывается, что первыми косметическими предприятиями стали столичные фабрики под названием «Новая Заря» и «Свобода». Они были открыты ещё в 19 столетии и имеют достаточно богатую историю. Ведь изначально на них производилась лишь парфюмерная и мыльная продукция, но позже всё изменилось.
Раньше на фабриках производили лишь духи и мыло / Фото: dzen.ru
Не секрет, что в советский период многие женщины были не только сильны духом, но и физически. Ведь чаще всего они работали наравне с мужским полом. Тогда многие дамы и не задумывались о своём внешнем виде. Для них в приоритете были совершенно другие задачи. Но с развитием коммунизма, всё постепенно менялось, не исключением стала и данная отрасль.
В 30-е годы прошлого столетия правительство серьёзно задумалось о том, чтобы люди уделяли больше времени личной гигиене. Тогда было принято решение о том, что стране нужно запустить массовое производство различных средств для тела. Предприятия начали расширение своего ассортимента, и на полках магазинов появились новые виды мыла и шампуней. А всего спустя 7 лет начали производить и первую декоративную косметику.
Изначально косметические средства стоили достаточно дёшево / Фото: pressmediabih.com
Стоит отметить, что изначально вся декоративная косметика стоила достаточно дёшево, и её с лёгкостью можно было найти в самых различных магазинах. Вы спросите: а почему так, ведь иногда даже продукты были в дефиците? Здесь все достаточно просто. Ведь изначальной задачей правительства являлось то, чтобы советские граждане больше времени уделяли своему телу. Именно поэтому в стране активно пропагандировали использование косметических средств.
Ближе к 60-м годам прошлого столетия в стране появились новые косметические предприятия. Теперь данные средства производили не только в столице, но и в других городах. Конечно, в эти годы было не так легко найти нужные косметические средства, но всё же в магазины их завозили. Отдельно стоит отметить тот факт, что некоторые советские фабрики работают до сих пор. И при желании, любая девушка может приобрести желаемую косметику, которой пользовались ещё советские модницы.
Тональный крем «Балет» был очень популярен в СССР
Какие же средства были в косметичке у советским дам? Давайте попробуем с вами в этом разобраться. Конечно, у многих в запасе всегда можно было найти тональный крем. Конечно, им в большей степени пользовались актрисы, ведь они желали скрыть недостатки своей кожи. Но и простые дамы тоже имели его в своем арсенале, хотя пользовались не так уж и часто. Предпочтение они отдавали кремам, которые увлажняли и питали их кожу. Например, это мог быть обычный «Детский крем», или же средства, в составе которых присутствуют натуральные продукты. Крем «Облепиховый» и « Ромашка» — вот незаменимые помощники в борьбе с сухостью кожи.
Женщины отдавали предпочтение обычным кремам на натуральной основе / Фото: legkovmeste.ru
Но вернёмся все же к тональным средствам. Самым известным был «Балет». Многие советские дамы любили его за то, что он плотным слоем ложился на кожу, маскируя все недостатки. Но были у него и свои минусы: при дневном освещении он выглядел слишком неестественно. Именно поэтому женщины использовали его для создания вечерних образов.
Стоит отметить, что раньше данный крем производился лишь в одном оттенке, и он, в свою очередь, подходил далеко не всем. Сейчас же данное средство выпускается до сих пор, но теперь в нескольких оттенках. Также были популярны и другие марки. Например, «крем-пудра Жэнэ» являлся ещё одним фаворитом у женщин. Это средство уже имело насколько оттенков, что значительно упрощало жизнь советским дам. Ведь они могли подобрать тот тон, который подходит именно им.
Пудра была в нескольких оттенках
Что же ещё можно было обнаружить в косметичке? Конечно же пудру. Ассортимент данной продукции был гораздо шире, и разделен на несколько групп, которые помогали определять качество продукции. При желании можно было приобрести продукцию высшего качества, среднего и низкого. Но одним из самых распространенных продуктов являлась пудра «Ленинградская». Это средство можно было найти в нескольких оттенках. Причем подходила пудра как для обычной кожи, так и для жирной, что очень радовало многих дам.
Составы данной продукции были примерно одинаковыми, но женщины отдавали предпочтение пудре с рисовой мукой. Всё дело в том, что она создавала матирующий эффект. Но удивляло девушек вовсе не это, а то, в какой коробочке можно было купить пудру. Некоторые производители выпускали ее в очень оригинальных коробочках. Например, можно было найти не только металлическую упаковку, но и даже серебряную. Такую роскошь многие дамы мечтали получить в качестве подарка.
Тени не всегда радовали своим качеством
Давайте перейдем с вами к макияжу глаз. Все мы знаем о том, что в советский период девушки старались сделать на глазах максимальный акцент. Яркие тени и черный карандаш — вот верные помощники в этом деле. Но оказывается, что все было не так уж и просто. Ведь достать тени — это ещё та задача… Производили их на столичной фабрике в ограниченном количестве. Чаще всего это были небольшие коробочки с 2-3 оттенками. Все они были выполнены в весьма ярких оттенках. Позже на советском рынке появились польские тени Ruby Rose. Несмотря на то, что в упаковке было гораздо больше оттенков, многим советским женщинам они пришлись не по вкусу. Ведь дело в том, что они имели достаточно низкое качество и сильно осыпались.
Тушь для ресниц и бровей
Также у девушек была и тушь, но выглядела она достаточно необычно. Ведь одно средство можно было использовать сразу для глаз и бровей. Тушь «Ленинград» была весьма популярна и стоила достаточно дёшево. Чаще всего она представляла собой черный брусочек в коробке, а в комплекте была даже щёточка, с помощью которой можно было легко нанести макияж. А позже в моду вошли стрелки. В продаже, конечно же, появились специальные карандаши, но из-за дорогой стоимости, мало кто их покупал. Тогда девушки приспособились их рисовать с помощью той самой туши.
В СССР были популярны стрелки
Ну и конечно же, какой может быть макияж без использования помады? Средств для губ было достаточно много в ассортименте, ведь их производили на многих косметических предприятиях. Несмотря на то, что в продаже были самые разнообразные оттенки помад, их качество оставляло желать лучшего. Наиболее популярным цветом являлся красный, особенно часто его использовали в макияже дамы постарше. А ближе к 80-м годам появились перламутровые оттенки. Именно в этот период стало модным подводить губы карандашом. Но для любительниц естественной красоты был создан косметический вазелин, который при желании можно было нанести на губы.
Помады можно было встретить в различных оттенках
Также женщины активно пользовались румянами. Чаще всего они были ярких ядовитых оттенков. Именно поэтому их могли использовать даже в качестве помады. Не стоит забывать и о ногтевом дизайне. Во многих советских магазинах можно было встретить различные лаки, которые стоили достаточно дёшево, всего около 40 копеек.
Лаки для ногтей
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