Начиная от пудры и заканчивая лаком для ногтей: что всегда было в косметичке советской женщины

Раньше на фабриках производили лишь духи и мыло / Фото: dzen.ru

Изначально косметические средства стоили достаточно дёшево / Фото: pressmediabih.com

Тональный крем «Балет» был очень популярен в СССР

Женщины отдавали предпочтение обычным кремам на натуральной основе / Фото: legkovmeste.ru

Пудра была в нескольких оттенках

Тени не всегда радовали своим качеством

Тушь для ресниц и бровей

В СССР были популярны стрелки

Помады можно было встретить в различных оттенках

Лаки для ногтей