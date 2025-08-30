5 блюд из патиссонов, перед которыми вряд ли кто-то устоит

Мало кто обращает внимание на патиссоны, напрочь забывая об этом овоще, нисколько не уступающем по вкусу кабачкам и тыкве, а быть может и вовсе превосходящим их. И очень зря, поскольку из них можно приготовить энное количество разнообразных блюд, рецептами которых делимся с вами.
1. Запеканка
Запеканка – довольно-таки популярное во всём мире блюдо, поскольку её можно приготовить абсолютно из любых ингредиентов. Исключением не стали и патиссоны в сочетании с сыром и кабачками. Получается очень сытно и вкусно.
Ингредиенты:
• Патиссоны мелкие – 0,5 кг;
• Кабачки небольшого размера – 0,5 кг;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Яйца – 3 шт;
• Моцарелла или любой другой жирный сыр (можно заменить творогом) – 150-200 г;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Петрушка – 3-4 веточки;
• Сметана – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально.
Овощная запеканка. \ Фото: themovementmenu.com.
Способ приготовления:
• Патиссоны, морковь и кабачки вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Натереть на тёрке для овощей по-корейски;
• Откинуть на дуршлаг;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Сыр натереть на тёрке среднего размера;
• Смешать в миске с яйцами и сметаной;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Хорошенько перемешать;
• Форму для выпечки смазать подсолнечным маслом;
• Аккуратно выложить овощи, равномерно распределив их;
• Сверху залить яично-сырной заправкой;
• Посыпать зеленью;
• Накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать пять-сорок минут;
• После снять фольгу;
• Запекать ещё около десяти минут;
• Слегка остудить;
• Нарезать порционно и подать к столу.
2. Тушёные
Тушёные овощи. \ Фото: persiangood.com.
Если вы до сих пор думаете, что тушёные овощи – это невкусно, то вы глубоко ошибаетесь. Почему? Да потому что на вашем столе не было тушёных патиссонов в сочетании с болгарским перцем и томатами, приправленными ароматными специями и свежей зеленью.
Ингредиенты:
• Патиссоны мелкие – 0,5 кг;
• Кабачки или цукини небольшого размера – 0,5 кг;
• Томаты розовые с плотной мякотью – 4 шт;
• Болгарский перец крупный красный или жёлтый – 2 шт;
• Лук фиолетовый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Перец чили молотый – по вкусу;
• Орегано молотый – по вкусу;
• Базилик молотый сушёный – по вкусу;
• Овощной бульон из кубика или очищенная вода – опционально;
• Кинза свежая – 1 маленький пучок;
• Петрушка свежая – 1 маленький пучок.
Патиссоны с овощами. \ Фото: evolvingtable.com.
Способ приготовления:
• Овощи вымыть;
• Просушить;
• Кабачки и патиссоны нарезать средним кубиком или соломкой;
• С перца удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать кубиком или соломкой;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или мелко нарезать;
• Чеснок смешать с луком и обжарить в глубокой сковороде с толстым дном на хорошо разогретом подсолнечном масле пять-семь минут;
• После добавить перец;
• Готовить около пяти минут;
• Затем добавить кабачки и патиссоны;
• Тушить под крышкой на среднем огне двадцать-двадцать пять минут;
• Томаты вымыть;
• Обдать кипятком;
• Снять аккуратно шкурку;
• Мякоть нарезать кубиком;
• Добавить к остальным овощам;
• Посолить;
• Сдобрить перцем чили;
• Приправить молотым орегано и базиликом;
• Слегка перемешать;
• Залить овощным горячим бульоном или кипятком;
• Тушить под крышкой на медленном огне около получаса;
• После снять крышку;
• Прибавить огонь;
• Готовить около семи минут;
• Дать овощам настояться десять минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной зеленью.
3. В духовке
Патиссоны, запечённые в духовке. \ Фото: eatwell101.com.
Патиссоны, запечённые в духовке — блюдо, часто приправленное сливочным маслом, чесноком, пряными травами, ароматными специями и сыром. Их можно подавать в качестве основного блюда, или как гарнир с мясом, рыбой, грибами, отварным картофелем, рисом, макаронами.
Ингредиенты:
• Патиссоны маленькие – 600-700 г;
• Сыр твёрдых сортов – 200 г;
• Бекон – 6-8 полосок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – покусу;
• Розмарин – 1 веточка;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Свежая зелень – для подачи.
Патиссоны с сыром. \ Фото: assets-jpcust.jwpsrv.com.
Способ приготовления:
• Патиссоны вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на несколько равномерных частей;
• Выложить в миску;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Сбрызнуть подсолнечным маслом;
• Аккуратно перемешать;
• Выложить в форму для запекания;
• Бекон нарезать соломкой;
• Выложить поверх патиссонов;
• Посыпать тёртым сыром;
• Сверху положить веточку розмарина;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
4. Фаршированные
Фаршированные патиссоны. \ Фото: dzivei.eu.
Фаршированные патиссоны с индейкой и сыром – сытное и ароматное блюдо, запеченное в духовке. Оно отлично подойдёт как для полноценного обеда/ужина, так и на перекус.
Ингредиенты:
• Патиссоны среднего размера – 4 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Индейка фарш – 300 г;
• Масло оливковое или подсолнечное – опционально;
• Фета – 100 г;
• Сыр мягких сортов – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Орегано молотый – по вкусу;
• Вода – опционально.
Патиссоны. \ Фото: i.ytimg.com.
Способ приготовления:
• Патиссоны вымыть;
• Просушить;
• Аккуратно срезать верхушки;
• Мякоть удалить с помощью ложки или ножа;
• Выложить в чашу блендера и перебить;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или мелко нарезать;
• Обжарить три-четыре минуты на оливковом или подсолнечном масле;
• Добавить фарш;
• Перемешать;
• Готовить примерно семь-восемь минут;
• Посолить и поперчить;
• Добавить орегано и мякоть патиссонов;
• Перемешать;
• Готовить около десяти минут;
• Получившейся массой нафаршировать патиссоны;
• В миске смешать два сорта сыра;
• После равномерно распределить поверх мясной начинки;
• Накрыть «шапочками»;
• Выложить в глубокий противень;
• Налить воды так, чтобы она на полтора-два сантиметра не доходила до среза патиссонов;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут;
• Запечённые патиссоны слегка остудить и подать к столу.
5. Жареные
Жареные патиссоны. \ Фото: southernliving.com.
Жареные патиссоны – прекрасная альтернатива картошке. Блюдо можно подавать как самостоятельное, так и в качестве гарнира.
Ингредиенты:
• Патиссоны среднего размера – 5-6 шт;
• Чеснок – 1 небольшая головка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Перец чили – 2 стручка;
• Масло оливковое – для жарки;
• Пармезан – для подачи.
Отличная альтернатива жареной картошке. \ Фото: forkinthekitchen.com.
Способ приготовления:
• Патиссоны вымыть;
• Просушить;
• При необходимости очистить;
• Нарезать соломкой средней толщины;
• Перец чили вымыть;
• Просушить;
• Нарезать полосками на четыре-шесть частей;
• Чеснок очистить;
• Выложить вместе с перцем в глубокую сковороду с толстым дном и обжарить три-четыре минуты на оливковом масле;
• Добавить нарезанные патиссоны;
• Готовить шесть-семь минут;
• После посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Готовить до золотистого цвета со всех сторон;
• Обжаренные патиссоны разложить по тарелкам;
• Посыпать тёртым пармезаном и подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии