Если выпить, комары кусают чаще?

Комаров к человеку притягивают два химических элемента, которые содержатся в выдыхаемом воздухе, — октанол и углекислый газ. И октанол, по сути, — органический жирный спирт. Значит ли это, что комары падки на алкоголь?
Пьянство в мире насекомых существует. Плодовые мушки дрозофилы питаются загнивающими фруктами и быстро пьянеют от перебродившего сахара. У насекомых появляются игривость, гиперактивность, они становятся менее требовательны к партнёрам. А иногда и вовсе отключаются. И комары тоже любят полакомиться загнивающими фруктами. На самом деле, человеческую кровь пьют только самки и только в период кладки яиц. Из крови они извлекают протеин, необходимый для их формирования. А энергию комары получают из нектара цветков, и порой сахар в нектаре тоже начинает бродить. Значит ли это, что комары любят алкоголь?
Масштабных исследований на эту тему не проводилось. Но в 2002 году учёные из Американской Ассоциации по борьбе с комарами выяснили, что комары охотнее кусают тех, кто употребляет алкоголь. Однако в этом исследовании приняли участие всего лишь 13 добровольцев. Эксперимент повторили в 2010 году, примерно с теми же результатами. И снова исследователи пришли к выводу, что комары любят пьющих. В этот раз в эксперименте участвовали 18 человек. Таким образом, учёные допускают, что выпитый алкоголь может привлекать насекомых, но всё-таки решающие факторы иные. Например, роль играет группа крови: комары чаще кусают людей с первой группой. Или температура тела, так как насекомые любят обед «погорячее».
Ещё один вопрос, который волнует исследователей: пьянеют ли комары от алкоголя из человеческой крови? Маловероятно, так как у человека, выпившего десять порций спиртного, концентрация алкоголя в крови небольшая. Если прикинуть по человеческим меркам, то это то же самое, что пить разбавленный в 25 раз алкоголь. Кроме того, у комаров примеси выделяются из крови и направляются в пищеварительный мешок. Там все посторонние компоненты ферментируются и нейтрализуются. Так что комар точно не пьянеет.
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Если выпить, комары кусают чаще?
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