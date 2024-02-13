Уютный дом из старого автобуса

Движение крошечных домов – это больше, чем просто миниатюрный дом размером с бытовку. Это движение увлеченных, творческих людей, поменявших стиль жизни, чтобы поселиться в нетрадиционных жилых пространствах, которым они придают самые разнообразные формы и функционал.







Особенно впечатляют те, что созданы руками энтузиастов, ведь в каждом из них можно найти множество интересных идей и внедренных хитростей, которых нигде и не встретишь. Взять, хотя бы мобильный дом Джули и Эндрю Пакетт, обустроенный в старом школьном автобусе, которому они подарили новую жизнь. Сами же при этом избавились от опустошительной для кошелька арендной платы и обрели возможность наслаждаться приятной домашней обстановкой во время длительных путешествий и не только.





Творческая супружеская пара Джули и Эндрю Пакетты, чтобы избавиться от непомерной арендной платы, решили превратить старый автобус в уютный дом (House Bus, США).



Не все готовы жертвовать всем ради того, чтобы жить в большом красивом городе. Джули и Эндрю Пакетты, после того, как перебрались из Чикаго в Атланту, думая, что их талант и мастерство помогут прижиться на новом месте, долгое время арендовали довольно просторную квартиру в престижной части города, зарабатывая на жизнь выступлениями на корпоративах и праздниках (по образованию супруги актеры и музыканты). Работая на износ и не видя друг неделями, они стали задумываться о более спокойной жизни, но непомерно высокая арендная плата заставляла окунаться в работу с горловой все больше и больше. Когда же владелец квартиры объявил о повышении аренды на 25%, молодая пара решилась на кардинальный шаг.





Супруги Пакетт приобрели уже переоборудованный школьный автобус, который был не в лучшем состоянии, но по хорошей цене (House Bus, США).



Реально оценив свои финансовые возможности, силы и будущие цели даже несмотря на то, что им нравился город и открывающиеся перспективы, они поняли, что жертвы, на которые приходится идти абсолютно не оправданы. Чтобы оставаться на плаву, им пришлось бы еще больше работать без выходных и отпусков, что было слишком большой платой, лишающей общения друг с другом и отдыха.



Поскольку Джули всегда была одержима крошечными домами (еще задолго до переезда в Атланту), она осторожно предложила Эндрю рассмотреть альтернативный вариант. До этого времени он скептически относится к подобным идеям, считая их причудой любителей приключений, к которым он себя никогда не причислял. Но когда жизнь заставила задуматься о будущем и Джули показала несколько удивительно гениальных проектов, которые помогают сделать крошечное пространство максимально функциональным и эстетически приятным, молодой человек поменял свою точку зрения.





Переоборудованный школьный автобус служил временным убежищем для скотовода, которому приходилось жить время от времени на пастбище.



Вначале Пакетты намеревались купить готовый крошечный дом, который можно установить на прицеп или стационарно в трейлерном поселке, но они столкнулись с непреодолимым для себя препятствием. Мини-дома, изготовленные на заказ, стоили не менее 20 тыс. долларов, при этом, учитывая теперешний ажиотаж вокруг подобного рода жилищ, все местные компании могли предоставить готовый модуль минимум через полгода. Этого они позволить себе не могли, поскольку через 4 месяца должны были или продлить срок аренды как минимум на год, или переселиться в другое место. Поскольку они решились на такой кардинальный шаг только ради того, чтобы не влезать в долги и наконец-то почувствовать финансовую свободу, их не устраивал ни вариант покупки дорогого крошечного дома, ни съем квартиры.





Несмотря на неустроенность, автобус был хорошо утеплен, проведены инженерные коммуникации, установлены окна и имелась вполне сносная отделка.



Джули решила искать другие варианты, она рассматривала предложения о продаже подержанных крошечных домов, пока не наткнулась на скромно переоборудованный автобус 1990 года выпуска. Этот вариант заинтересовал пару, поскольку автобус находился в сельской местности в соседнем штате, что облегчало доставку, и самое главное – основная работа по трансформации автобуса была произведена (демонтированы кресла, заделаны все дыры и щели, поменяны окна, пространство было хорошо утеплено и проведены коммуникации). Плюс ко всему скотовод, который переоборудовал автобус для временного проживания на пастбище в период сезона отела животных, просил за него всего 10 тыс. дол. Это было вполне приемлемо для молодых супругов, да и оставшихся средств и времени им вполне должно было хватить на преобразование мобильного дома.





Планировкой и оформлением внутреннего пространства молодые супруги занимались самостоятельно.



Планирование: Поскольку у супругов не было абсолютно никакого опыта ремонтных работ, а уж тем более дизайнерского образования, им пришлось перелопать множество сайтов, чтобы подсмотреть несколько идей, которые очень быстро разожгли их собственный творческий потенциал в этом направлении. Джули очень рационально и тщательно подошла к этому вопросу, она вела записи, где отображалось, что имеется в мобильном доме, что нужно поменять, какие из идей понравились больше всего, и что пригодится в ближайшее время. Благодаря такому подходу молодые люди очень быстро определились, что планируют сделать и во сколько это может вылиться (в плане финансов и потраченного времени).





От прежнего хозяина в переоборудованном автобусе остался кухонный гарнитур и газовая плита, которые пригодились молодым энтузиастам.



Чтобы сэкономить оставшийся бюджет к процессу преобразования, решили подключить родителей тем более, что отец Джули был отменным плотником и мастером на все руки. Он очень помог с изготовлением встроенной мебели с вместительными системами хранения, ведь жить в автобусе дуэт энтузиастов планировал на постоянной основе. Супруги же занимались преобразованием интерьера, поскольку хотели иметь эстетически привлекательное жилище, которое бы не угнетало, а давало возможность максимально расслабиться и отдохнуть. Поскольку у каждого свое представление о красоте и уюте, молодые люди разработали собственный стиль, в котором преобладают теплые деревенские нотки. Это выражается в обилии деревянных поверхностей, колоритных диванных подушках и надежной чугунной дровяной печи, которая, кстати сказать, осталась от прежнего хозяина. Она стала главной их любимицей, ведь печь всегда является спасением в холодную пору, она привносит в крошечное пространство поистине домашний уют и приятное тепло.





Чтобы визуально увеличить пространство, Джули решила покрасить стены и потолок в белый цвет (House Bus, США).



Чтобы осветлить и немного расширить пространство угрюмые стены и потолок были окрашены в белый цвет, а для оформления дивана выбрали светлую обивочную ткань. Неожиданным решением для увеличения площади душевой кабины стал выбор профилированных листов оцинкованной стали вместо традиционной керамической плитки или специально обработанного древесностружечного материала. Джули это объясняет тем, что обилие металлических элементов, отражающих свет, «раздвигает» стены, что совсем немаловажно на крошечных пространствах.





В задней части списанного школьного автобуса оборудовали спальную комнату (House Bus, США).



Если говорить о планировке мини-дома на колесах, который они назвали House Bus («Домашний автобус»), то молодые люди основательно подошли к его обустройству. В задней части автобуса появилась полноценная спальня. Чтобы оптимизировать пространство в полном объеме, кровать установили на подиуме, внутри которого помимо большой емкости для воды, крайне необходимой во время путешествий и остановки в необорудованных местах, предусмотрены вместительные выдвижные ящики и полки, где можно хранить сменные постельные принадлежности и сезонные вещи. При этом задействовали и вертикальные плоскости, где установили открытую полку для хранения книг, которых у пары очень много, и они никак не готовы с ними расставаться. Для других вещей установлен невысокий шкаф, в котором имеется рейлинг, позволяющий повесить одежду, чтобы она не мялась.





Дровяная печь стала эффектным дополнением к дизайну интерьера, создающим атмосферу тепла и домашнего уюта (House Bus, США).





Яркий пример того, как можно уплотнить пространство, рационально используя каждый сантиметр (House Bus, США).



Рядом со спальней и напротив ванной комнаты располагается та самая дровяная печь, которая позволяет поддерживать комфортную температуру в любых условиях, хоть среди леса, где нет подключения к электричеству или нет возможности иметь при себе дизельный генератор/газ-пропан, способных отопить внутреннее пространство. Стоит обратить внимание на то, что и в этом случае молодые люди очень грамотно подошли к рациональному использованию пространства. Чугунную печь и расположенный неподалеку мини-шкаф они установили на невысокий подиум, который служит открытой полкой для хранения дров, некоторых инструментов и всяких бытовых мелочей, которые хоть и требуются время от времени, но обойтись без них никак нельзя.





Душевая и туалет в крошечном доме (House Bus, США).





Яркая шторка преображает скромное пространство (House Bus, США).



Сразу же за спальней находится душевая и биотуалет. Молодые люди выбрали именно его, поскольку не знали, где они смогут найти убежище (имеется в ввиду стоянка), чтобы не зависеть от наличия центральных коммуникаций, включающих прямое подключение к канализации, которая, конечно же, значительно облегчает жизнь. В той части House Bus, где установлен туалет сделали небольшой встроенный шкаф, в котором спрятали плоский водонагреватель, чтобы в доме всегда была горячая вода. Поскольку места под ванную комнату выделили совсем мало, установить раковину не удалось, но ее роль выполняет мойка на кухне, которая находится рядом.





Кухонная зона находится рядом с гостиной (House Bus, США).



Учитывая, что при покупке переоборудованного автобуса уже был установлен кухонный гарнитур, мойка, газовая плита и закреплена над окном открытая полка, молодые люди ничего кардинально менять не стали, поскольку замена любых деталей потребовала бы финансовых затрат, а это никак не входило в планы творческого во всех отношениях дуэта. Единственное, они его перенесли на противоположную сторону, на напольных тумбах кухонного гарнитура и фасадах ящиков убрали нелепые молдинги, поменяли ручки на более стильную модель, пространство под мойкой попросту прикрыли шторой, чтобы там можно было хранить арсенал моющих средств и кухонную утварь, не создавая визуального шума.





Под диваном предусмотрели вместительную систему хранения, что немаловажно на ограниченных пространствах (House Bus, США).





Ну а сам диван очень любят питомцы, которые живут вместе со своими хозяевами в столь необычном доме (House Bus, США).



Напротив кухонного пространства супруги обустроили зону гостиной-столовой, где установили полноразмерный диван, под которым скрываются вместительные ящики для хранения необходимых вещей и различной бытовой техники, облегчающей жизнь. При этом и обеденный стол не занимает место зря. Помимо того, что его можно использовать в качестве рабочей зоны пространство под ним является домиком для их любимого пса (предусмотрена съемная решетка в случае, если его требуется закрыть). Кстати сказать, у супружеской пары двое питомцев, с которыми они не собирались расставаться – это пес Старбак и кот Мистер Баттерс. Со временем дуэт разжился еще одним столиком, который выполняет роль хранилища для обуви и является прекрасным дополнением к дивану, где можно расслабиться с чашечкой кофе или бокалом вина, не думая о том, куда поставить напитки.





Небольшой обеденный стол стал местом общения и может легко превращаться в рабочую зону (House Bus, США).





Под столом обустроено спальное место для любимого пса Старбак (House Bus, США).



По сведениям авторов Novate.ru, творческая пара в своем House Bus живет уже не один год. И если раньше, супруги опасались, что придется много лишиться, сейчас они отбросили все сомнения в правильности выбора в пользу крошечного убежища (зато собственного). В своем новом доме пара не чувствует себя обделенными ни в чем, Джули признается, что образ жизни в крошечном доме не многим отличается от общепринятых пониманий.





Кот Мистер Баттерс также не обижен, он волен отдыхать там, где вздумается (House Bus, США).



«Размер и планировка нашего жилища, конечно же, сильно отличается от традиционного дома, поэтому мы должны творчески мыслить и постоянно решать проблемы с размещением нужных вещей и продуктов питания. Помимо этого, каждая смена места жительства требует поиска приемлемых вариантов парковки, подключения к коммуникациям и получения разрешений, если мы останавливаемся на участке друзей или знакомых, пусть даже не на длительное время. Также возникают сложности со страховкой, поскольку страховые компании не очень охотно предоставляют полисы для такого рода жилья, но в остальном мы только выигрываем с обычными домовладельцами», – делится своими впечатления Джули, ведущая странички в соцсетях и блог на Youtube.com.





Во время стоянок водительское место также задействуется и немного преображается с помощью цветов, веселеньких занавесок и милых безделиц (House Bus, США).





Вот уже несколько лет Джули, Эндрю и их питомцы живут и путешествуют в своем «Автобусном доме», по ходу внося изменения и исправляя промахи в обустройстве (House Bus, США).



Зато семейство энтузиастов, потративших на преобразования House Bus всего 1 тыс. долларов, теперь может жить там, где нравится, и путешествовать по местам, о которых раньше и не смели мечтать. Отпуск стал более интересным и доступным, потому что не нужно платить за отель и питаться в кафе или ресторанах. А это означает, что молодые люди могут тратить больше на поездки по континенту, на посещение значимых достопримечательностей или интересных мероприятий.



