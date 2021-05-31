Крупнейшая в мире гелиостанция: как сегодня используется советская солнечная печь

Стремление возвести масштабные сооружения было в некотором смысле частью коммунистической идеологии. Поэтому нет ничего удивительного, что за всю историю существования СССР партия санкционировала строительство огромного количества грандиозных проектов или объектов. Ярким примером этой тенденции можно по праву считать советскую гелиостанцию, расположенную на территории современного Узбекистана. И хотя Советского Союза давно нет, но крупнейшая на планете печь на солнечной энергии продолжает функционировать.
Самая большая в мире печь на солнечной энергии. /Фото: mytashkent.uz
Строительство уникального гелиокомплекса было начато в начале восьмидесятых годов прошлого века. Громадная площадь страны советов дала возможность выбрать наиболее подходящее место для возведения солнечной печи. В итоге остановились на территории Узбекистана, в предгорье Тянь-Шаня: там солнечные лучи прогревают земную поверхность практически круглый год. Кроме того, такое расположение значительно упростило логистическую доступность места, ведь Узбекистан тогда был частью СССР.
Чудо инженерной мысли, опоясанное тысячелетними горами. /Фото: fresher.ru
Инженерные и архитекторские группы проделали колоссальную работу, установив солнечные панели непосредственно на скальной породе - это давало возможность полностью предотвратить опасность разрушения объекта в случае сейсмической активности. К тому же, по информации Novate.ru, данная территория освещается прямыми солнечными лучами более 270 дней в году.
Настолько же устойчивая, насколько и масштабная. /Фото: novotours.uz
Поразительно, но, несмотря на немалое количество других солнечных печей, разбросанных по планете, аналогов советской гелиостанции нет. Справедливости ради следует уточнить, что одна подобная установка существует на территории Франции, да и строить еще начали несколько ранее - еще в семидесятых годах. Однако она, хоть и функционирует, считается малопродуктивной, а потому конструктивно осталась в виде прототипа.
Французская печь на солнечной энергии не пользуется на родине почетом. /Фото: fishki.net
Строительством и разработкой систем управления было поручено заняться команде ученых под руководством академика Азимова. Советское правительство на возведение столь грандиозного проекта не жалело финансирования, и полученный результат превзошел все ожидания: государство получило источник бесплатной энергии, которая способна расплавить буквально любой материал. Кроме того, гелиостанцию планировалось сделать идеальной базой для проведения уникальных научных экспериментов.
Результат полностью оправдал вложенные средства. /Фото: pantikapei.ru
Всего территории солнечной печи насчитывает 62 гелиостата, а также 195 зеркал, которые принимают всю солнечную энергию и отражают ее в направлении центральной башни. Весь этот масштабный процесс полностью автоматизирован. Система сложных механизмов управляют положением Солнца и разворачивают зеркала в необходимом направлении.
Процесс отдачи солнечной энергии выглядит впечатляюще и эстетично. /Фото: livejournal.com
Полностью оправдались ожидания правительства и разработчиков относительно возможностей эксплуатации комплекса. Уникальный ресурс гелиостанции, которой дали меткое название «Солнце», использовался не только для простой переплавки металлов. Так, территория объекта стала полигоном для проведения испытаний, причем не только в энергетической сфере, но и даже для тестирования авиационной и космической техники. Например, именно на узбекской гелиостанции проводились испытания прочность обшивки для космических ракет или станций, которые разрабатывались в СССР при условии, что они постоянно будут находится под воздействием солнечных лучей.
Солнечная печь оказалась многофункциональной. /Фото: realt.onliner.by
Когда же Советский Союз прекратил свое существование, возникли серьезные опасения, что погибнет и станция: в тяжелые девяностые Узбекистан значительно сократил финансирование объекта. Однако, к счастью, на комплексе не поставили крест, и правительство страны вновь возобновило поддержку его функционирования. На сегодняшний день на территории «Солнца» производится разработка оптических элементов больших солнечных установок, создаются различных видов керамики, сверхпроводящих, сверхчистых материалы для электроники, химии, и даже проводятся экскурсии.
Сегодня гелиостанция - еще и популярный туристический объект. /Фото: liveinternet.ru
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