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В постели с манекеном

Большинство из вас назовет эту женщину безумной, фриком или как минимум крайне-крайне странной. Таким образом вы лишь докажете ее правоту: незамужняя и бездетная Сюзанн Хейнц фотографируется с манекеном так, словно он ее супруг, с целью показать, что мы склонны осуждать и наклеивать ярлыки на женщин, которые не реализовались в жизни в роли Жены и Матери.

«Этот проект совсем не обо мне. Он о том, чего мир ожидает от женщины. Как нам определять себя, если традиция делает это за нас? Если вы умны, то поймете, что речь даже не о женщинах. Речь об осуждении — себя и других», — поясняет Сюзанн.

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном

В постели с манекеном


 

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