13 лучших игрушек для котов, которые можно быстро сделать своими руками

Наверняка котовладельцы часто замечали, что их питомцы охотнее играют с предметами, случайно найденными в квартире, чем с игрушками из магазина. Причины такого поведения животных необъяснимы, но факт остается фактом.

Поэтому, вместо того, чтобы в очередной раз тратиться на игрушки для котов, лучше сделать их своими руками из подручных материалов. Делимся простыми идеями, которые подскажут, как развлечь своего домашнего питомца просто и быстро.

1. Игровая станция для пушистых исследователей

Игрушка из рулонов от туалетной бумаги.

Приклейте рулоны от туалетной бумаги в разных положениях на плотный куск картона. Внутрь них положите мелочи, привлекающие внимание кота – например, крупные пуговицы, бусины. Кот будет пытаться достать их.

2. За считанные копейки

Такая игрушка увлечет кота надолго.

В основе от рулона туалетной бумаги проделайте несколько отверстий в хаотичном порядке. Проденьте сквозь них коктейльные трубочки, яркие лоскутки или помпоны. Такая игрушка займет животное надолго.

3. Из любимой картонной коробки

Коты обожают картонные коробки.

Всем известный факт, что коты неравнодушны к картонным коробкам. Используйте эту их особенность и сделайте из коробки игровую станцию.

4. Мини-клубок с защитой

Внутрь коробки – мелкие предметы, а сверху – яркие шнуры, которые также будут привлекать внимание кота.

Простая, но интересная коту игрушка.

Давать коту играть с обычными клубками или катушками может быть опасно, так как он может подавиться нитками. Поэтому предлагаем немного модернизировать этот вариант развлечения кота. Скатайте из ниток шарик средней плотности, оставив один его конец свободным. Затем оберните клубок обычной фольгой. Коты любят ее шуршание и мягкий блеск.

5. Вторая жизнь остатков водопроводных труб

Игрушка своими руками из ПВХ труб.

Из остатков водопроводных труб можно сделать игрушку для кота своими руками. Необходимо лишь соединить их при помощи угловых элементов, которые продаются в любом строительном магазине. Также потребуется вырезать в трубах отверстия чуть больше лапы коты, и положить внутрь разные мелочи. Кот будет пытаться достать их.

6. Мягкие помпоны

Помпоны – классика игрушек для котов.

Помпоны на ниточке – любимая игрушка многих котов, которая не надоедает им долгое время. Готовые игрушки можно подвесить на дверной ручке, чтобы кот пытался достать их.

Помпоны на двери очень привлекают котов.

7. Делаем из кота сомелье

Игрушки из пробок.

Коты любят играть с винными пробками, потому что они легкие. Можно просто дать коту пробку, но если есть немного свободного времени – сделайте более сложную игрушку. К примеру, обвяжите ее крючком или прикрепите яркие перышки, ленты.

Такая игрушка может стать любимой для кота.

8. Для рукодельниц, которые дружат с иголкой

Игрушку можно сшить за пару минут.

Пошить простую игрушку для кота человек, умеющий обращаться с иголкой, сможет за пару минут. Рекомендуем выбирать ткани достаточной плотности, например, шерсть или фетр.

Игрушечная медуза для кота.

9. Из футболки, которая пылится в шкафу

Старая футболка может быть полезной.

Для изготовления такой игрушки для кота своими руками потребуется старая трикотажная футболка. Нарежьте ее на тонкие полоски, сложите их вместе и свяжите узлом. Чтобы коту было интереснее, рекомендуем использовать футболки разных цветов и отличающиеся по плотности трикотажа.

10. Утилизация гофрокартона

Игрушка для кота своими руками, с изготовлением которой справится и ребенок.

Гофрированный картон, из которого делают крупные коробки, пригодится для создания игрушки для кота. Нарежьте из него множество кружочков, в каждом из них сделайте посередине небольшое отверстие. Затем нанижите их на кусочек шнурка, завязав его на узелки.

11. Яркие лоскутки для кота

Если положить внутрь лоскутков кошачью мяту, то кот будет без ума от них.

Нарежьте лоскутки квадратной формы. Для их заполнения подойдет поролон, обрезки ткани, нитки. Для того чтобы мешочек вызывал повышенный интерес кота, внутрь него можно положить немного кошачьей мяты.

12. Если детский носок остался без пары

Игрушки из детских носков.

Способом, описанным в предыдущем пункте, получится сделать игрушку для кота своими руками из детского носка. Просто заполните его чем-то мягким и завяжите на узел.

13. Кошачья удочка

Кошачья удочка своими руками.

Тонкая деревянная палочка, крепкая нить и плоски тонкой ткани – вот и все, что понадобится для изготовления кошачьей удочки. Сложите ткань внахлест, при помощи иголки проденьте через полоски нитку. Свободный конец нитки обвяжите вокруг палочки.

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