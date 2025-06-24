Траурный наряд и «платье мести»: как маленькое чёрное платье стало идеалом стиля

Маленькое черное платье/ фото: emilia-spanish.ru , dostavka-tsvetov.by
Платье в черном цвете не исчезает из гардероба женщин вот уже несколько десятков лет. Но почему именно черное платье покорило сердца многих модниц и стало базовой вещью...
1. Маленькое черное платье (МЧП) от Коко Шанель
Легендарный черный наряд хранит в себе трагичную историю любви Габриэль Бонер (Коко) Шанель - хрупкой женщины, которая стала популярным французским модельером и основательницей модного дома Chanel.
В 1919 году ее возлюбленный по прозвищу Бой погиб в автокатастрофе. Однако носить траурную одежду Коко не могла, поскольку брак не был зарегистрирован, — общество этого не одобрило бы. Тогда мадам Шанель сшила себе черный наряд, который соответствовало всем нормам этикета. Его можно было носить и днем, и вечером. В зависимости от того, какими аксессуарами дополнить. Черный цвет позволил ей помнить о ее погибшем возлюбленном, но не находиться в трауре.
По мнению Шанель, идеальное черное платье должно соответствовать 5 критериям:
1. Одолжен закрывать колени.
2. Должен быть классического кроя без кружев и оборок.
3. Должен иметь узкий рукав без воланов.
4. Дополняется черными чулками, скромными украшениями и туфлями-лодочками.
5. Должен быть доступен для покупки каждой женщине.
Творение Шанель было настолько модным и революционным, что женщины со всего мира с удовольствием стали носить его.
2. Черное платье от королевы Виктории Альберт
Королева Виктория Альберт/ фото: anglophile.ru
Возможно, основательница модного дома Chanel и создала первое МЧП, но платья в черном цвете женщины уже носили на протяжении десятилетий.
Черный цвет в одежде был популярен даже среди рабочего класса. Черное платье было униформой у уборщиц и горничных. Такой наряд позволял скрыть пятна грязи, которые появлялись в ходе работы.
3. Черное платье — символ скорби и траура после Первой мировой войны
Дом моды Шанель/ фото: magmer.ru
Первая мировая война также внесла свои коррективы в модные тенденции. Большое количество женщин потеряли своих мужчин на фронте, и черный наряд вновь занял лидирующее место в гардеробе. Платье черного цвета все еще ассоциировалось с потерей близких людей. И лишь мадам Шанель удалось доказать, что черное платье может быть не только траурным, несмотря на то, что она также создала его в память о погибшем друге.
После окончания Первой мировой войны французская модница открывает свой дом моды и показывала на своем примере, что черный цвет в одежде смотрится женственно и элегантно. Более того, черное платье подходит для всех случаев жизни и идеально сочетается с разными аксессуарами и обувью. В 1926 году женский журнал о моде Vogue признал платье Шанель «фордом» в женском гардеробе.
4. Черное платье киноленты «Завтрак у Тиффани»
Одри Хепберн/ фото: magmer.ru
После эры Коко в мире моды появились новые модели платьев черного цвета, которые стали культовыми. Так, в 1961 году выходит в прокат романтическая комедия, снятая по мотивам романа Трумена Капоте, «Завтрак у Тиффани». Главная героиня, которую сыграла Одри Хепберн, предпочитает носить элегантное черное платье. После фильма МЧП получает новую волну популярности. Девушки раскупают все модели платьев в черном цвете.
Известно, что специально для киноленты модельер Юбер де Живанши создал короткое черное платье. Оно смотрелось достаточно откровенным для тех времен, поскольку были открытыми не только ноги, но и спина, и руки. Тогда было принято решение удлинить модель. В 2006 году состоялся аукцион, на котором это платье было продано за 790 тысячи долларов.
5. «Платье мести» от принцессы Дианы
Принцесса Диана/ фото: film.ru
Следующая волна популярности платья из ткани черного цвета наступает уже в 90-е года. Принцесса Диана после признания принца в изменах появляется на торжественном мероприятии в черном платье. Принцесса выглядит шикарно, несмотря на то, что в обществе считается непристойно появиться в подобном наряде.
Черное платье выигрышно подчеркнуло фигуру королевской особы, а правильно подобранные аксессуары добавили гармонии в образ. Вскоре черное платье Дианы получило название «платье мести» и стало стильным атрибутом сильных женщин.
6. Черное платье Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи»
Людмила Гурченко/ фото: burninghut.ru
В России тоже есть знаменитое черное платье — это платье Людмилы Гурченко. Актриса появилась в нем в комедийном музыкальном фильме режиссера Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Поговаривали, что черное платье сшил сам Кристиан Диор.
Однако вскоре информация была опровергнута. Черное платье для актрисы было сшито в Москве. К сожалению, платье Людмилы Гурченко не удалось сохранить, но швеи неоднократно повторяли этот модный фасон.
7. Современное черное платье Ирины Шейк от Atelier Versace
Ирина Шейк/ фото: bel.kp.ru
Еще одно знаменитое черное платье продемонстрировала российская супермодель и актриса Ирина Шейк во время церемонии Оскар 2015 года. Платье от Atelier Versace произвело фурор. Вскоре популярные маркетплейсы стали продавать похожие модели.
Маленькое черное платье можно считать вечной классикой. Имея в гардеробе лишь только одно черное платье можно всегда стильно выглядеть. Сегодня современные модели черного платья объединили разные фасоны. Оно может быть как максимальной, так и минимальной длины. А также приталенное или свободного кроя, максимально закрытым или открытым. Но главное правило при выборе остается всегда одно — оно должно идеально сесть по фигуре.
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