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20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Самые придирчивые зрители могут найти несоответствия в абсолютно любой кинокартине. Однако шедевры кинематографа от этого не перестают быть таковыми.

Мы считаем, что этим всенародно любимым советским фильмам можно простить любые недочеты.

Любовь и голуби


20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Сухое дерево с искусственными цветами за спинами героев появляется только в конце их посиделок.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Вася занимается в тренажерном зале с Раисой Захаровной. Вот только на нем синий галстук, который они вместе купят на рынке лишь спустя некоторое время.

Ирония судьбы, или С легким паром


20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Падает фото с артистом Юрием Яковлевым, а Надя поднимает фото уже с Олегом Басилашвили (ничего удивительного, ведь именно Басилашвили был утвержден на роль Ипполита, но по семейным обстоятельствам вынужден был отказаться от участия в картине в самый последний момент).

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Заснеженная машина Ипполита при смене плана практически мгновенно очищается от снега.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Обратите внимание на положение гитары. 2 кадра подряд.

Мимино


20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

В одной сцене у Мимино два разных вертолета… не говоря уже о предметах на заднем фоне.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Спустя мгновение в руках у девушки кроме кувшина появляется еще и красная сумочка.

Служебный роман


20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

В одной сцене внезапно исчезает лак с ногтей героини Лии Ахеджаковой.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Типичная ошибка: при многодневной съемке одной длинной сцены нужно выбирать однотонный галстук.

Москва слезам не верит


20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Прекрасный фильм создавали в непростые дефицитные времена — вот создатели и выкручивались, как могли. Так, например, ковер со стены любовника Кати «становится» пледом на пикнике.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Героиня Ирины Муравьевой подходит к зданию в белых туфлях, а вот внутри она уже в черных.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

По сюжету фильма между этими сценами прошло много лет, но скамейка и растительность в парке нисколько не изменились.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Николай (муж Антонины) на старости лет решает набить себе татуировку.

Иван Васильевич меняет профессию


20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

В соседних кадрах одной сцены резко меняется цвет жидкости в машине времени и содержимое аквариума.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

При переносе магнитофона в квартиру Шурика меняется цвет бобины.

12 стульев


20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Инженер моется в ванной, а затопил квартиру водой из крана в раковине.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Обратите внимание на размер плаката в процессе работы и финальный результат.

Бриллиантовая рука


20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Два эскимо на палочке превращаются в мороженое в вазочках, а два цветочка — в букетик из трех.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Смена плана — и окруженный бандитами в смотровой яме Горбунков оказывается у щеток автомойки.

Кавказская пленница


20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Аппетиту пленницы можно только позавидовать — столько съесть всего за пару минут песенки.

20 деталей в советских фильмах, которые мы не замечали

Дикий медведь ходит по горам в ошейнике?

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