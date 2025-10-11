Зачем на подводных лодках парашюты

Парашют тесно связан с авиацией, но и под водой его используют очень активно. Казалось бы бесполезный в отсутствие воздуха инструмент на деле спасает подводников от серьезной проблемы при подъеме.



Все дело в кессонной болезни. Скоростной подъем к поверхности провоцирует повышенное выделение азота в крови, что приводит к крайне неприятным последствиям.

В обычном режиме водолазы спускаются и поднимаются очень медленно, каждые 10 метров останавливаясь для декомпрессии.Но у моряков субмарин в экстремальной ситуации нет ни времени на декомпрессию , ни лишнего кислорода. Им приходится эвакуироваться из подводной лодки быстро — скорость подъема развивается до 56 м/с.Тут и приходит на помощь подводный парашют. Он механический и не требует вмешательства человека. Когда до поверхности остается 70 метров, раскрывается купол и тормозит всплытие , тем самым предотвращая кессонную болезнь.