Зачем на подводных лодках парашюты

Парашют тесно связан с авиацией, но и под водой его используют очень активно. Казалось бы бесполезный в отсутствие воздуха инструмент на деле спасает подводников от серьезной проблемы при подъеме.
Все дело в кессонной болезни. Скоростной подъем к поверхности провоцирует повышенное выделение азота в крови, что приводит к крайне неприятным последствиям.
Тут и приходит на помощь подводный парашют. Он механический и не требует вмешательства человека. Когда до поверхности остается 70 метров, раскрывается купол и тормозит всплытие, тем самым предотвращая кессонную болезнь.
