Зачем на подводных лодках парашюты

Парашют тесно связан с авиацией, но и под водой его используют очень активно. Казалось бы бесполезный в отсутствие воздуха инструмент на деле спасает подводников от серьезной проблемы при подъеме. Зачем на подводных лодках парашюты

Все дело в кессонной болезни. Скоростной подъем к поверхности провоцирует повышенное выделение азота в крови, что приводит к крайне неприятным последствиям.

В обычном режиме водолазы спускаются и поднимаются очень медленно, каждые 10 метров останавливаясь для декомпрессии. Зачем на подводных лодках парашюты Но у моряков субмарин в экстремальной ситуации нет ни времени на декомпрессию, ни лишнего кислорода. Им приходится эвакуироваться из подводной лодки быстро — скорость подъема развивается до 56 м/с.

Тут и приходит на помощь подводный парашют. Он механический и не требует вмешательства человека. Когда до поверхности остается 70 метров, раскрывается купол и тормозит всплытие, тем самым предотвращая кессонную болезнь.

источник

