Каким был лучший «членовоз» и главный лимузин эпохи застоя Советского Союза

Эпитеты вроде «эпохальный» или «легендарный» со всем основанием могут быть применены к большинству серийных автомобилей Советского Союза. Лимузин ЗИЛ-114 не стал в этом отношении исключением. Более того, главный «членовоз» эпохи застоя заслуживает столь пафосной характеристики куда больше, чем кто-либо еще.
Лучший лимузин Советского Союза. /Фото: kolesa.ru.
Первой важной особенностью ЗИЛ-114 было уже то, что машину проектировали буквально с нуля. В отличие от других правительственных авто, в основе нового «членовоза» не лежало никакой иностранной конструкции. Конечно, ЗИЛ-114 проектировался с оглядкой на лучшие образцы престижных авто своей эпохи. Однако, ни прямого, ни даже опосредованного копирования не было как в случае с технической стороной конструкции, так и в случае с дизайном. Даже с каким-нибудь Chrysler Imperial новый советских лимузин в действительности имел мало общего, хотя и был несколько похож на заокеанского красавца. И все же, советские конструкторы и дизайны лишь следовали за общей стилистикой американского автомобиля, а не копировали её. К слову, при проектировке 114-го советские конструкторы пристально изучали все лучшие лимузины американских General Motors, Ford и Chrysler.
Для своего времени настоящая роскошь. /Фото: rambler.ru.
Дизайн ЗИЛ-114 получился строгим и минималистичным.
Отличное было авто. /Фото: dar-web.ru.
Еще одной важной особенностью новинки было использование разработанной с нуля лонжеронной рамы закрытого сечения. При этом в конструкции рамы 114-го отсутствовал X-образный усилитель, который до этого применялся, например, в ЗИЛ-111. Другой интересной особенностью нового «членовоза» стало использование дисковых тормозов на каждом из колес. Ни в одном другом отечественном автомобиле до ЗИЛ-114 ничего подобного не было. Тормоза, к слову, были лицензионными. Произвели их в Советском Союзе, но сама технология принадлежала английской компании «Girling». Каждый тормозной контур при этом имел по три вакуумных и по два гидровакуумных усилителя. Действовали они на все четыре колеса.
Что касается салона автомобиля, то он, как и кузов получился лаконичным, строгим и утонченным. Автомобиль получил тонкое рулевое колесо и характерный для той эпохи вытянутый спидометр.
Передовая машина для своего времени. /Фото: drom.ru.
Автомобиль для высшей партийной элиты оснастили V8 двигателем с увеличенным диаметром цилиндров (до 108х95 мм). Рабочий объем мотора был увеличен до 7 литров, а отдача агрегата до 300 «лошадок» при 4 400 оборотах. Для своего класса и времени машина получилась весьма мощной. К мотору была установлена автоматическая 2-ступенчатая коробка передач, которую в Советском Союзе создали еще в 1950-е годы на базе трансмиссии «Chrysler». Впрочем, уже в 1975 году ЗИЛ-114 получит новый 3-степнчатый автомат. Наконец, последней значительной инновацией лучшего «членовоза» завода ЗИЛ стала оригинальная передняя подвеска на продольных торсионах. Благодаря ей конструкторам удалось заметно сократить крен автомобиля при поворотах и гарантировать солидную плавность хода для начала 1970-х годов.
Машина была отличная. /Фото: litfund.ru.
По итогу у советских конструкторов и дизайнеров вышел современный, весьма мощный и надежный автомобиль с невероятно качественными тормозами, обладающий стильным дизайном и невиданной ранее плавностью хода. Само собой, так как ЗИЛ-114 предназначался только для перевозки первых лиц государства, этих авто никогда не было много. С 1967 по 1977 год было произведено всего 117 таких лимузинов. К сожалению, уже к середине 1980-х годов лимузин выглядел старомодно. Однако в силу целого ряда причин, принципиально новой машины на ЗИЛ так и не создали. Все последующие советские «членовозы» были лишь продуктом переработки 114-го.
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