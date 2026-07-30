Как глубоки пески Сахары и какие сокровища скрываются под самой большой пустыней планеты



Что там под Сахарой? /Фото: rgo.ru. Что там под Сахарой? /Фото: rgo.ru.

Сахара – крупнейшая пустыня нашей планеты. Во всяком случае, если речь идёт исключительно о жарких пустынях. В противном случае пальму первенства она уступает не менее суровой, но куда менее тёплой - Антарктической. Впрочем, по планетарным меркам отстаёт не так уж сильно. Сахара – крупнейшая пустыня нашей планеты. Во всяком случае, если речь идёт исключительно о жарких пустынях. В противном случае пальму первенства она уступает не менее суровой, но куда менее тёплой - Антарктической. Впрочем, по планетарным меркам отстаёт не так уж сильно.Если льды и снега Антарктики покрывают площадь в 14 млн кв.км, то Сахара по разным оценкам распласталась на площади почти в 9 млн кв.км. Сегодня поговорим об истории нашей «знойной старушки», разберёмся, сколько в ней песка и действительно ли под пустыней прячется озеро.

1. Как и почему вообще появляются пустыни?



Пустыни бывают разные. /Фото: biolectures.ru. Пустыни бывают разные. /Фото: biolectures.ru.

Что есть пустыня? С точки зрения географии, пустыня – это территория с крайне засушливым климатом, где коэффициент испаряемости влаги значительно превышает количество выпадающих осадков. Справедливо это не только для жарких, но и для холодных пустынь. Например, на срединной равнине Сахары в год выпадает всего от 50 до 100 мм осадков. Хуже дела обстоят только в Ливийской пустыне – там выпадает 25 мм осадков. В то время как в средней зоне Антарктический выпадает от 30 до 50 мм осадков, а в самых сухих районах в год выпадает не более 10 мм. Для сравнения, в европейской части России среднегодовой уровень осадков – около 600 мм, а в низинной части южноамериканской Амазонии среднегодовая норма варьируется от 1500 до 3000 мм.



Пустыни (включая арктические) занимают 21% площади Земли. /Фото: bstudy.net. Пустыни (включая арктические) занимают 21% площади Земли. /Фото: bstudy.net.

Но почему в пустынях так сухо? На самом деле какой-то одной причины здесь нет и чаще всего быть не может.



О опустынивания есть много причин. /Фото: ixbt.com. О опустынивания есть много причин. /Фото: ixbt.com.

Наконец, на образование пустынь влияет деятельность человека. Вырубка лесов, неконтролируемое уничтожение растительности, интенсивное скотоводство и земледелие, ошибки при создании оросительных систем, неконтролируемое использование грунтовых вод – все эти факторы как в отдельности, так и при неудачном наложении на негативную природную динамику могут привести к образованию пустыни. Ярчайшим пример такой пустыни – Аралкум, обрывавшаяся на месте почти полностью пересохшего Аральского моря.

2. Когда появилась Сахара и как толст слой песка?



Большая часть Сахары выглядит совсем не так, как многие привыкли. /Фото: wikimedia.org. Большая часть Сахары выглядит совсем не так, как многие привыкли. /Фото: wikimedia.org.

Начать стоит с того, что вопреки стереотипам основная площадь Сахары – это вовсе никакие не «песчаные моря», а каменистое плато, солончак, скалы, каменистые равнины и горны массивы. До 75% территории Сахары – это каменистая и только до 25% площади – песчаная пустыня. Без учёта высоты дюн глубина песчаного слоя в большинстве мест Сахары не велика и составляет всего 1-2 метра. В свою очередь высота дюн колеблется в среднем от 1 до 150 метров в зависимости от региона.



И это Сахара. /Фото: bolshoyvopros.ru. И это Сахара. /Фото: bolshoyvopros.ru.

Самые большие дюны в Алжире, в частности на юго-западе страны, где находится малая пустыня Эрг Шеш. Там их высота порой достигает 180 метров. Собственно, именно фотографии из этих мест в 9 из 10 случаев видят граждане, когда пытаются отыскать снимки Сахары. При этом Эрг Шеш примечательна ещё и тем, что здесь зарегистрирована наивысшая мощность песчаного слоя. Если во всей остальной «песочной Сахаре» он составляет уже упомянутые 1-2 метра, то в Эрг Шеш он колеблется по приблизительным оценкам от 30 до 100 метров.



Сахара недалеко от Красного моря. /Фото: en.wikipedia.org. Сахара недалеко от Красного моря. /Фото: en.wikipedia.org.

Что же до возраста Сахары, то засушливый климат стал формироваться здесь примерно 10 тысяч лет назад. А активное опустынивание региона началось около 8 тысяч лет назад. Для сравнения, первые цивилизации на Земле появились около 6 тысяч лет назад (IV тысячелетие до н.э).

3. А что там под песком и действительно ли Сахарой спрятано озеро?



Без учёта дюн слой песка чаще всего невелик – 1-2 метра. /Фото: marshruty.ru. Без учёта дюн слой песка чаще всего невелик – 1-2 метра. /Фото: marshruty.ru.

Вне зависимости от того, насколько толст слой песка, под ним неизбежно скрываются более твёрдые горные породы. Вообще, Сахара лежит на так называемой Африканской кратонной платформе – одном из древнейших геологических образований нашей планеты. Если вам подарят гранит из Сахары, знайте – вполне вероятно ему около 2 млрд лет. Между песком и твёрдым фундаментом пустыни залегают осадочные породы: сланцы, известняки и песчаники. Толщина их слоя сильно колеблется. При этом в большинстве мест песчаной Сахары, как уже было отмечено, докопаться до осадочных пород можно натурально при помощи пары рук и лопаты.



Песчаная Сахара составляет лишь 25% площади. В самом глубоком месте пески до 100 м. /Фото: academvoyage.ru. Песчаная Сахара составляет лишь 25% площади. В самом глубоком месте пески до 100 м. /Фото: academvoyage.ru.

Что касается озера под Сахарой, то это правда… Вот только не стоит представлять себе его натурально как некую огромную полость, заполненную водой! Ибо речь идёт всего лишь о водоносном пласте. Совсем как у вас под домиком в деревне. Только заметно больше, глубже и древнее. Вообще, водоносных пластов под Сахарой много. Крупнейших среди них – Нубийский ВП площадью свыше 2 млн кв.км. Вода эта ископаемая. Накапливалась под Сахарой тысячелетиями. Ныне этот водоносный пласт активно разрабатывается многими странами региона в качестве источника воды для сельского хозяйства.

4. Почему страны Африки не стали «песчаными сверхдержавами»?



Ископаемые водосновные пласты Африки. Синие – большие. Тёмно-синие – очень большие. /Фото: dailymail.com. Ископаемые водосновные пласты Африки. Синие – большие. Тёмно-синие – очень большие. /Фото: dailymail.com.

Даже при учёте того, что лишь 25% Сахары покрывают пески, совершенно очевидно, что песка там ОЧЕНЬ много. Возникает вопрос: почему его не используют в качестве строительного материала? Ответ на самом деле достаточно прост. Пустынный песок абсолютно не пригоден для строительства из-за размеров и формы зёрен, а также огромного объема вредных для цемента примесей: растворимых солей, известняка и глины.