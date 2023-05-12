Как автопортрет Альбрехта Дюрера стал причиной скандала и недовольства в мире искусства

Трудно понять, каковы были намерения того или иного художника, когда он создавал свои работы. Именно поэтому учёные, историки и искусствоведы на протяжении долгих лет пытаются разгадать эту тайну. В случае Альбрехта Дюрера было много споров о точном намерении художника с его знаменитым автопортретом 1500 года, вокруг которого до сих пор не утихают страсти.
Альбрехт родился в 1471 году в немецком городе Нюрнберге. С одиннадцати лет он работал подмастерьем у своего отца-ювелира, который научил его бесценным навыкам рисования и гравюры, которые впоследствии сыграли решающую роль в его карьере художника. Талант и слава Альбрехта в раннем возрасте также были результатом значительной удачи. Поддержка его крёстного отца, Антона Кобергера, одного из самых успешных издателей того времени в Германии, означала его немедленное и лёгкое признание как писателя и печатника. Кроме того, обучение Дюрера было не чем иным, как экстраординарным. Его трехлетнее ученичество в возрасте пятнадцати лет под руководством ведущего художника и гравёра Нюрнберга Михаэля Вольгемута познакомило его с искусством гравюры на дереве, в которой он позже преуспел.
Автопортрет Альбрехта Дюрера, 1498 год. \ Фото: thoughtco.com.
Естественно, вся эта удача, опыт и образование привели молодого Альбрехта к мгновенному художественному успеху. После продолжительных путешествий по некоторым культурным столицам мира Дюрер начал по-настоящему оттачивать своё мастерство. В частности, его поездка в Италию и Нидерланды в начале 1490-х годов познакомила художника с захватывающими инновациями и новыми формами художественного выражения, которые повлияли на его творческую практику. На тот момент, когда Альбрехт с триумфом вернулся в Нюрнберг со своей невестой Агнес Фрей, он был уже довольно-таки известным художником и независимым гравёром.
Автопортрет с чертополохом, 1493 год. \ Фото: zeno.org.
Возвращение в Нюрнберг также ознаменовало открытие собственной мастерской Альбрехта Дюрера, где он сосредоточился на производстве гравюр на дереве. Как правило, считается, что он больше сосредоточился на гравюрах, а не на картинах маслом, потому что изготовление гравюр было значительно проще и гораздо прибыльнее. Эта практика позволила ему укрепить своё имя как исключительного художника по всему континенту, потому что его гравюры были гораздо более высокого качества, чем те, которые распространялись в Германии. Кроме того, гравюры могли широко распространяться, в отличие от картин маслом.
Эскиз автопортрета, Альбрехт Дюрер. \ Фото: google.com.
Дюрер хорошо знал, что картины - вещь одноразовая: в большинстве случаев они предназначены для продажи и восхищения одним человеком. Поэтому он, естественно, тяготел к производству и продаже своих гравюр. Как оказалось, это было чрезвычайно выгодное решение, поскольку он регулярно получал заказы и даже выполнял проекты для императора Священной Римской империи Максимилиана I.
Автопортрет, этюд рука и подушка, Альбрехт Дюрер, 1493 год. \ Фото: twgreatdaily.com.
Тем не менее, Альбрехт не совсем отказался от живописи. Напротив, испытав глубокое влияние различных новшеств художников, с которыми столкнулся во время своих путешествий, он начал экспериментировать с различными композиционными элементами: цветом, положением тела, освещением и мазками кисти. Эти композиционные эксперименты привели к выпуску небольшой серии автопортретов, начавшейся в 1493 году и завершившейся его последней частью оригинального автопортрета в 1500 году. В этом произведении Дюрер, кажется, изображает себя в очень знакомом образе, обычно узнаваемом в религиозной иконографии.
Четыре всадника из Апокалипсиса Альбрехта Дюрера, 1498 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Художественное мастерство и религиозные элементы «Автопортрета» 1500 года неоспоримы. И всё же произведение Дюрера исторически признано чем-то менее благочестивым. Интересно то, что работа привлекла относительно мало внимания во время первоначального выпуска портрета. Удивительно, но Альбрехт и его портрет были заклеймены как богохульные триста лет спустя. Что могло измениться за это время? В основном его интерпретация.
Многие, если не большинство интерпретаций, которых зритель придерживается в отношении произведений искусства, приходят к нам из области истории искусства и искусствоведения. Эти дисциплины, как правило, возникли во второй половине XVIII века и были закреплены в общественном дискурсе как академические области в течение XIX и XX веков. Понимание этой концепции имеет решающее значение, потому что первым делом для любого потенциального историка искусства или критика, независимо от их исторического контекста, является наблюдение.
Алтарь Паумгартнеров: Рождение Христа, Альбрехт Дюрер, около 1500 года. \ Фото: twitter.com.
Когда историки искусства смотрели на автопортрет Альбрехта Дюрера 1500 года, все они видели подделку позднего северного средневекового изображения Иисуса Христа. Более конкретно, Дюрера можно увидеть смотрящим прямо с холста на зрителя, в положении лицом вперёд, от талии вверх и в идеальной симметрии к холсту. Кроме того, он носит длинные и слегка вьющиеся волосы золотисто-коричневого цвета, оттенка, отличного от его собственного естественного пигмента. Его правая рука изогнута в интригующем жесте, в то время как левая придерживает воротник. Наконец, золотая надпись, украшающая простой фон, несёт уникальное послание: «Я, Альбрехт Дюрер из Нюрнберга, сделал своё изображение в соответствующих (вечных) цветах в свой двадцать восьмой год».
Четыре апостола, Альбрехт Дюрер, 1526 год. \ Фото: boston-terrier-mix.zooanimals.info.
Все эти композиционные элементы намеренно указывают на образ Спасителя. Нет никаких споров вокруг того факта, что Дюрер написал свой портрет в одной из самых узнаваемых стилистических традиций, зарезервированных для фигуры Иисуса Христа. Эта стилистическая традиция упоминается как Христос Пантократор и считается одним из наиболее узнаваемых художественных стилей в христианской иконографии. Этот метод религиозных образов был довольно широко распространён в Средние века и может быть найден во многих фресках и мозаиках, а также в большинстве изображений Христа в греческой и восточной православной христианской традиции.
Тот самый скандальный автопортрет, Альбрехт Дюрер, 1500 год. \ Фото: pinterest.dk.
Во времена Альбрехта считалось, что существует письменное свидетельство о фигуре Христа. Как и ожидалось, Дюрер стилизовал себя по образу, приведённому в описании, изменив, например, оттенок своих светлых волос на цвет спелого ореха.
Остаётся открытым вопрос, почему Альбрехт сознательно изобразил себя в манере, предназначенной исключительно для религиозного деятеля. Публика наверняка воспримет такой шаг как проявление откровенного высокомерия. Удивительно то, что во время выхода портрета было не так уж много возмущений и шума, как могло показаться на первый взгляд. Это предполагает, что Дюрер написал свой портрет как форму упражнения для личной выгоды и для дальнейшего изучения художественных инноваций своего времени. Тем не менее большинство современников расценили работу Альбрехта как упражнение благочестивого человека, создающего образ в очень распространенной традиции «Подражания Христу»: религиозная практика следования по стопам Христа.
Детали с автопортрета Альбрехта Дюрера, 1500 год. \ Фото: google.com.
Однако, когда искусствоведы начала XIX века, такие как Мориц Таузинг, проанализировали произведение, они обнаружили, что вместо того, чтобы Дюрер имитировал образ Христа, каждое изображение Христа после Дюрера было скопировано с его собственного изображения. Это означает, что «Автопортрет» Альбрехта был настолько уважаемым и влиятельным в то время, что он стал основой для любых последующих изображений религиозных деятелей. Это был колоссальный подвиг и своего рода успех. Однако, когда в конце XIX и начале XX века зрители, принадлежащие к движению христианского возрождения, пересмотрели это изображение, они обнаружили, что оно не имеет никакого отношения к той божественной силе, которая была у Христа. Известный историк искусства Эрвин Панофский даже назвал автопортрет Альбрехта «богохульным».
Слева направо: Сальватор Мунди, Леонардо да Винчи, около 1500 года. \ Христос Пантократор из монастыря Святой Екатерины на горе Синай, около середины VI века. \ Фото: pinterest.com.
К сожалению, вряд ли зритель когда-нибудь узнает о том, насколько точными были высказывания и заключения историков искусства XIX и XX веков, поскольку их работы остаются в значительной степени спекулятивными. Однако, основываясь на некоторых известных фактах о жизни Альбрехта Дюрера и композиционных элементах картины, можно попытаться сделать обоснованное предположение. Всеобъемлющее повествование, которое мы можем извлечь из «Автопортрета» 1500 года — это изображение уверенного в себе художника.
Автопортрет с бинтом, Альбрехт Дюрер, 1492 год. \ Фото: blogspot.com.
Как утверждал сам Дюрер, он завершил работу над произведением до достижения двадцатидевятилетнего возраста и уже много лет работал в качестве уважаемого художника в своей родной стране и других художественных центрах по всей Европе. Также можно с уверенностью предположить, что требуется особый талант, чтобы повлиять на целую стилистическую традицию, как это было у Дюрера и его портрета.
Автопортрет человек скорби, Альбрехт Дюрер. \ Фото: 1st-art-gallery.com
Что можно узнать из произведения Дюрера, так это то, как история искусства влияет на повествование произведения искусства и его принятие публикой. Несмотря на существование или отсутствие каких-либо символических элементов или попыток подорвать религиозные верования и иконографию, «Автопортрет» Альбрехта Дюрера является произведением бесспорного художественного мастерства и превосходной композиционной красоты.
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