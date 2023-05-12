Как автопортрет Альбрехта Дюрера стал причиной скандала и недовольства в мире искусства

Автопортрет Альбрехта Дюрера, 1498 год. \ Фото: thoughtco.com.

Автопортрет с чертополохом, 1493 год. \ Фото: zeno.org.

Эскиз автопортрета, Альбрехт Дюрер. \ Фото: google.com.

Автопортрет, этюд рука и подушка, Альбрехт Дюрер, 1493 год. \ Фото: twgreatdaily.com.

Четыре всадника из Апокалипсиса Альбрехта Дюрера, 1498 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Алтарь Паумгартнеров: Рождение Христа, Альбрехт Дюрер, около 1500 года. \ Фото: twitter.com.

Четыре апостола, Альбрехт Дюрер, 1526 год. \ Фото: boston-terrier-mix.zooanimals.info.

Тот самый скандальный автопортрет, Альбрехт Дюрер, 1500 год. \ Фото: pinterest.dk.

Детали с автопортрета Альбрехта Дюрера, 1500 год. \ Фото: google.com.

Слева направо: Сальватор Мунди, Леонардо да Винчи, около 1500 года. \ Христос Пантократор из монастыря Святой Екатерины на горе Синай, около середины VI века. \ Фото: pinterest.com.

Автопортрет с бинтом, Альбрехт Дюрер, 1492 год. \ Фото: blogspot.com.

Автопортрет человек скорби, Альбрехт Дюрер. \ Фото: 1st-art-gallery.com