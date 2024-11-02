С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...
  • Лариса Шемисова
    Рыбу ели мало, не было принят, а детям даже в детских садах старались давать рыбий жир.Откуда в СССР взя...
  • Ирина52
    Еда была натуральная, потому и было вкусно.10 советских вкус...

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

В наши дни знаменитая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» кажется зрителям абсолютно безобидной. А в начале 1970-х гг., когда режиссер приступил к съемкам, многие опасались того, что фильм ляжет на полку хотя бы из-за того, что сценарий написан по пьесе Михаила Булгакова. И хотя чиновники все же выпустили картину на экраны, ее пришлось переделывать, а некоторые эпизоды – вырезать.



Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Кадр из фильма *Иван Васильевич меняет профессию*, 1973

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Об экранизации произведения Булгакова Леонид Гайдай думал еще в 1960-х гг., но тогда его планы не осуществились. В начале к 1970-х он снова вернулся к этой идее после того, как увидел постановку булгаковской пьесы «Иван Васильевич» на сцене Театра киноактера. Сомнения по поводу выбранного произведения были большие: в свое время Булгакову запретили поставить эту пьесу в Театре сатиры, и сам сюжет о том, как авантюрист Милославский и недотепа Бунша запросто управляют государством в прошлом, мог вызвать вопросы у киношного начальства: уж не проводит ли режиссер параллелей с современностью.

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Юрий Яковлев и Леонид Куравлев в фильме *Иван Васильевич меняет профессию*, 1973

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Сценарий писали у режиссера дома – сценарист Владлен Бахнов оказался соседом Гайдая по площадке. Все эпизоды, которые цензуре могли показаться сомнительными, изначально старались убирать. Но главная идея осталась неизменной: страной правят самозванцы и проходимцы. В кулуарах перешептывались: Гайдай снял антисоветское кино! Даже Юрий Никулин отказался от предложенной ему главной роли Ивана Васильевича, сказав Гайдаю: «Нет, Леня, ну что ты! Такую картину обязательно положат на полку!
Я и тебе не советую».

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Фотопробы Евгения Лебедева, Юрия Яковлева и Евгения Евстигнеева на роль Ивана Васильевича

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Фотопробы Андрея Миронова, Вячеслава Невинного и Леонида Куравлёва на роль Милославского



Фотопробы Натальи Гундаревой, Светланы Светличной, Натальи Селезнёвой на роль царицы

В роли Ивана Грозного и управдома Бунши зрители могли бы увидеть и Евгения Евстигнеева, который дал свое согласие и успешно прошел пробы, но его кандидатуру не утвердил худсовет. На эту роль претендовал и Владимир Этуш, но его товарищ Саахов был так убедителен, что после этого в нем царя уже никто не видел. Поэтому он сыграл доктора Шпака, обворованного Милославским.

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Леонид Гайдай на съемках комедии

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Режиссер за работой

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

На роль инженера-изобретателя машины времени Николая Тимофеева претендовал Олег Видов, но Гайдай отдал предпочтение Александру Демьяненко, с которым уже давно сработался. К Шурику зритель тоже настолько привык, что инженера пришлось переименовать из Николая в Александра. На роль Жоржа Милославского пробовались Андрей Миронов, Вячеслав Невинный, Георгий Бурков и Георгий Юматов, но в результате предпочтение отдали Леониду Куравлеву – в паре с Яковлевым он смотрелся более органично. Царицей Марфой Васильевной могла бы стать Наталья Гундарева, а женой Бунши – Нонна Мордюкова.

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Леонид Гайдай на съемках комедии

Многие эпизоды рождались прямо во время съемок и были импровизацией режиссера или актеров. Гайдай придумал эпизод, когда царь сел на магнитофон, нажал на кнопку, и, услышав Высоцкого, прослезился, а когда героиня Натальи Кустинской целовала Якина, режиссер закричал: «Сплюнь!». Многие фразы рождались на площадке – Этуш придумал: «Закусывать надо!», а Куравлев продолжил фразу: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе» своим финалом: «Если, конечно, они у вас есть».

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Режиссер за работой

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Когда завершились съемки, после окончательного монтажа режиссер показал черновой вариант картины дирекции «Мосфильма». И случилось то, чего он так опасался: многие эпизоды настоятельно порекомендовали вырезать, особенно те, где были двусмысленные фразы. Так, в черновом варианте на вопрос царя-самозванца Бунши «За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?» по сценарию следовал ответ: «Народ, батюшка, народ». Эту фразу посчитали крамольной и в итоге вышло: «Во всяком случае, не мы!». Сомнительной показалась и реплика Бунши: «Что за репертуар у вас? Соберите завтра творческую интеллигенцию». Вторую часть фразы пришлось убрать. Когда милиционер спрашивал у царя на допросе его адрес, тот отвечал: «Москва. Кремль». Над Кремлем смеяться было негоже, оставили просто «палаты». Образ недотепы-самозванца цензоры посчитали издевательством над Иваном Грозным, но тут уже вряд ли что-то можно было изменить.

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Владимир Этуш в фильме *Иван Васильевич меняет профессию*, 1973

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Спустя месяц фильм еще раз показали в урезанном и «причесанном» варианте, и на этот раз чиновники дали добро. В 1973 г. «Иван Васильевич…» стал лидером советского кинопроката, его посмотрели больше 60 млн зрителей. И в наши дни гениальная комедия не теряет своей популярности и актуального звучания.

Какие эпизоды пришлось вырезать из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Кадр из фильма *Иван Васильевич меняет профессию*, 1973

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
иван (грозный)
г. Москва
театр сатиры
леонид куравлев
георгий юматов
светлана светличная
михаил булгаков
владлен бахнов
георгий бурков
владимир этуш
наталья кустинская
евгений евстигнеев
леонид гайдай
александр демьяненко
андрей миронов
евгений лебедев
вячеслав невинный
юрий яковлев
бунши-нонна мордюкова
иван васильевич
наталья селезнева
юрий никулин
николай тимофеев
олег видов
жорж милославский
наталья гундарева
бунши
наверх