Как быстро устранить засор в раковине не раскручивая сифон

Засоры, препятствующие сливу воды в мойках на кухне, в ванной или раковине, знакомы практически всем без исключения людям. Факт не из приятных, а вантуз использовать в ситуации с современной сантехникой не всегда можно. Но решить проблему можно и без этого инструмента, и сделать это достаточно просто.
Засоры, препятствующие сливу воды в мойках на кухне, в ванной или раковине, знакомы практически всем / Фото: moemchistim.com
1. Проблема и традиционный способ ее решения
Чаще всего вантуз не дает возможность получить давление, необходимое для устранения засора / Фото: m-strana.ru
Чаще всего вантуз не дает возможность получить давление, необходимое для устранения засора. Дело в том, что есть переливное специальное отверстие, которое не позволяет резервуару переполнится, а значит через него все давление стравливается.
Традиционно в таком случае люди начинают разбирать сифон / Фото: liveinternet.ru
Традиционно в таком случае люди начинают разбирать сифон. Сделать это несложно, но только в 50%. Очень много таких конструкций спрятано за декоративными элементами типа плитки, короба, экрана. Иногда они находятся в местах, мягко говоря, неудобных. Да и возиться с сифонами мало кто хочет.
2. Простой способ устранить засор через отверстие слива
Необходимо взять отрезок многожильного гибкого провода и оголенные проволочки загнуть книзу, распределив их равномерно / Фото: russian.alibaba.com
Если вода плохо уходит, следует предпринять соответствующие меры, но без кардинальных действий, то есть без раскрутки сифона.
Провод нужно ввести в отверстие слива и осуществить несколько поступательно-возвратных движений / Фото: beautyhouse7.ru
Инструмент готов к использованию. Этой стороной провод нужно ввести в отверстие слива и осуществить несколько поступательно-возвратных движений. В идеале же прокрутить эту проволоку по нескольку раз то в одну сторону, то в другую. Все загрязнения быстро извлекаются из сифона, а грязь, собравшаяся на стенках, снимается и отправляется в канализацию. Как правило, после трех подходов, проблема полностью решается.
