Как быстро устранить засор в раковине не раскручивая сифон

Засоры, препятствующие сливу воды в мойках на кухне, в ванной или раковине, знакомы практически всем / Фото: moemchistim.com

1. Проблема и традиционный способ ее решения

Чаще всего вантуз не дает возможность получить давление, необходимое для устранения засора / Фото: m-strana.ru

Традиционно в таком случае люди начинают разбирать сифон / Фото: liveinternet.ru

2. Простой способ устранить засор через отверстие слива

Необходимо взять отрезок многожильного гибкого провода и оголенные проволочки загнуть книзу, распределив их равномерно / Фото: russian.alibaba.com

Провод нужно ввести в отверстие слива и осуществить несколько поступательно-возвратных движений / Фото: beautyhouse7.ru