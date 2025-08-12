Самые необычные завещания знаменитостей

Талантливые люди подходят творчески ко всему, даже к собственным завещаниям. Некоторые знаменитости высказывают довольно необычные, а иногда очень странные предсмертные желания.
Чарли Чаплин и миллион самому ловкому курильщику
Одно из самых забавных завещаний после себя оставил актер Чарли Чаплин. Знаменитый комик обещал миллион долларов тому, кто сможет выпустить изо рта пять колец дыма и пропустить через них еще одно, шестое. Задача оказалась практически невыполнимой.
Фрэнк Синатра и бутылка виски в последний путь
Почти все свое наследство Фрэнк Синатра оставил своей четвертой и последней жене, модели Барбаре Маркс. Но, кроме этого, певец пожелал, чтобы в его гроб положили бутылку виски, зажигалку и 10 центов, «на случай, если нужно будет срочно позвонить». Все желания артиста были выполнены, а на надгробии артиста написали: «Все лучшее впереди».
Ален Делон и смерть с собакой на руках
В начале прошлого года в интервью для французского еженедельника Paris Match Ален Делон заявил, что хочет уйти из жизни вместе со своей овчаркой Лубо. «Если он умрет раньше меня, я надеюсь, что не возьму другую собаку. Но на случай, если я умру раньше, попрошу ветеринара, чтобы тот сделал ему укол и он умер на моих руках. Я предпочитаю сделать это, а не знать, что он умрет на моей могиле, страдая», — считает актер. Кстати, 35 почивших питомцев Делона похоронены в саду его дома, и у каждой собаки — свое надгробие.
Ким Кардашьян и макияж для похорон
Ким уже тоже позаботилась о своем завещании. Наследство она пока не разделила, а вот о своем внешнем виде во время похорон задумалась. Кардашьян продумала свой посмертный лук до малейших мелочей.даже разговаривать не смогу, не то что формулировать свои желания? Мне хочется, чтоб мой макияж был безупречным, равно как и прическа, и маникюр. Я мечтаю выглядеть идеально в гробу», — признается Ким.
Опра Уинфри и $30 миллионов для собак
Опра Уинфри — известная любительница собак. Поэтому Опра решила, что половину ее имущества получат благотворительные фонды, а вторая половина достанется ее питомцам. Сейчас у Опры четыре собаки, и в случае смерти любимой хозяйки они разделят между собой около $30 миллионов.
Александр Маккуин и £50 тысяч для собак
Основную часть состояния, а именно 16 036 500 фунтов стерлингов, Маккуин отдал на благотворительность. По £250 тысяч получили три сестры и два брата Маккуина, по £50 тысяч — крестник и племянники. По 50 тысяч досталось также двум помощникам по хозяйству — Марлен и Сизарю Гарсия, которые долго работали на кутюрье. Но, кроме этого, дизайнер также завещал 50 000 фунтов стерлингов своим трем собакам по кличкам Минтер, Каллум и Джус. В документе, подписанном Маккуином, говорится, что он хотел бы обеспечить своих псов всем необходимым до конца их жизни.
Мэрилин Монро и все имущество в одни руки
Монро, чья гибель окутана теориями заговора, практически все свое имущество, включая даже нижнее белье, завещала своему учителю по актерскому мастерству Ли Страсбергу. Личные вещи Мэрилин хранились в гараже актера до его собственной смерти в 1982 году. Когда Ли не стало, его жена продала наследство Монро на аукционе, выручив как минимум $20 миллионов.
