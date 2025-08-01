От развалин до величественных храмов: 8 старшейших церквей мира

1. Церковь в Акабе (Иордания)

Церковь в Акабе – старейший храмовый комплекс христиан (Иордания). | Фото: theadventuresofdonanddonna.com.

2. Пещерная церковь Святого Петра в Антакье (Турция)

Пещерная церковь Святого Петра, вырубленная на склоне скалы, – одна из старейших христианских святынь в мире (Антакье, Турция).| Фото: alantatour.com.

Та самая пещера, где проповедовал святой апостол Петр и, куда по сей день не иссякает поток паломников (церковь Святого Петра, Антакья.

3. Церковь Дура-Европоса (Сирия)

Процесс археологических раскопок в 1930-х гг. (неподалеку Калат-эс-Салихии, Сирия). | Фото: ru.wikipedia.org.

Руины античного города Дура-Европос, где сохранились остатки древней синагоги (вблизи города Калат-эс-Салихия, Сирия).

В оформлении старинной синагоги можно увидеть восточный стиль росписей, который исследователи считают «варварским» вариантом искусства (Сирия).

4. Кафедральный Собор Эчмиадзина (Армения)

Эчмиадзинский Кафедральный Собор – сердце Армении и колыбель христианства, ведь именно она является первой страной в мире, принявшей его в качестве государственной религии. | Фото: araratour.com.

Если верить легенде, то место строительства первого христианского храма Григорию Просветителю указал сам Иисус Христос.

5. Главный храм Петры (Иордания)

Главный храм Петры – наиболее полный образец древнейшего мраморного церковного убранства, сохранившегося в регионе и мире (Иордания).

Древние мозаики сохранили свою первозданную красоту и яркость красок (Главный храм Петры, Иордания).

6. Собор Святого Петра в Ватикане

Проект Джулиано да Сангалло, по которому возводили величественный собор Святого Петра в Ватикане, с некоторыми поправками Микеланджело. | Фото: ru.wikipedia.org.

Четыреста лет Собор Святого Петра являлся самым масштабным христианским храмовым комплексом в мире (Ватикан).

Фантастической красоты внутреннее убранство полностью отражает величие главной святыни Ватикана и всего христианского мира (Собор Святого Петра).

7. Трирский собор Святого Петра (Германия)

В Трирском соборе Святого Петра хранятся одни из главных христианских святынь, которым могут поклониться верующие и в наши дни (Германия). | Фото: platpaul.livejournal.com.

Трирский собор Святого Петра считается одним из самых впечатляющих образцов романской архитектуры (Германия).

8. Церковь Богоматери Марии Сионской в Аксуме (Эфиопия)

Здание церкви Богоматери Марии Сионской, сохранившееся на старом месте, где была возведена первая святыня (Аксум, Эфиопия). | Фото: openarium.ru.

В 1955 году, недалеко от древней христианской святыни, началось строительство новой церкви Богоматери Марии Сионской (Аксум, Эфиопия).

Часовня, построенная в 10 метрах от старой церкви, где по преданию хранится Ковчег Завета с Десятью заповедями. | Фото: openarium.ru.