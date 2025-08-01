От развалин до величественных храмов: 8 старшейших церквей мира

Углубляясь в истоки сакральных мест, можно многое узнать о жизни, традициях и культуре древних сообществ, которые их возводили и по-особенному украшали. А также о пристрастиях в вопросах религии последующих поколений или вновь появившихся общин, которые продолжали использовать и адаптировать храмовые комплексы на протяжении многих веков.
1. Церковь в Акабе (Иордания)
Церковь в Акабе – старейший храмовый комплекс христиан (Иордания). | Фото: theadventuresofdonanddonna.com.
К сожалению, от церкви, построенной в Акабе (Иордания) ориентировочно между 293 и 303 годами нашей эры, остались лишь руины, но все же она упоминается в Книге рекордов Гиннесса как «старейшая известная христианская церковь в мире». Считается, что на ее долю выпало немало испытаний, включающих мощные землетрясения, перестройки и результаты захватнических войн, которые привели к разрушениям, ведь построена она была из глины, соломы и перьев. Более 1,5 тыс. лет о ее существовании забыли, пока группа археологов во время раскопок в 1998 году случайно не обнаружила ее остатки, которые сейчас активной изучаются.
2. Пещерная церковь Святого Петра в Антакье (Турция)
Пещерная церковь Святого Петра, вырубленная на склоне скалы, – одна из старейших христианских святынь в мире (Антакье, Турция).
Та самая пещера, где проповедовал святой апостол Петр и, куда по сей день не иссякает поток паломников (церковь Святого Петра, Антакья.
Уникальнейшая христианская церковь, высеченная на склоне горы, является настоящим архитектурным подвигом древних зодчих и монахов, которые нашли убежище в старинном эллинском городе Антиохия (современная Турция, город теперь называется Антакья). Точнее сказать на склоне неприступной горы, где и велось строительство христианской святыни. До сих пор не утихают споры о дате строительства церкви Святого Петра, по общепризнанной версии основные работы проводились в VI–V веках нашей эры. Хотя была обнаружена пещера, в которой, по преданиям, было организовано тайное убежище, где проводились богослужения. В ней же проповедовал и Святой апостол Петр, а это могло произойти не позже 40-х гг. нашей эры. Стоит отметить, что с приходом крестоносцев в 1098 году, скальная церковь была расширена, пристроились дополнительные помещения с залами для богослужений. К счастью, этот процесс и последующие реставрационные работы не нанесли вред самым ранним элементам храма. Неплохо сохранились мозаичный пол и остатки фресок, датируемые периодом постройки первой церкви.
3. Церковь Дура-Европоса (Сирия)
Процесс археологических раскопок в 1930-х гг. (неподалеку Калат-эс-Салихии, Сирия). | Фото: ru.wikipedia.org.
Руины античного города Дура-Европос, где сохранились остатки древней синагоги (вблизи города Калат-эс-Салихия, Сирия).
Руины одной из древнейших синагог мира были обнаружены у остатков крепостной стены античного города Дура-Европос, который, кстати обнаружили совершенно случайно и не так давно – в начале 1930-х. Исследования показали, что остатки строения были ничем иным как древнейшей христианской церковью, возведенной ориентировочно в 233-235 гг. Об этом свидетельствуют фрески с изображением библейских мотивов и сохранившаяся надпись на имперском арамейском языке, выполняющего роль международного языка Ближнего Востока. А вот высеченные на древнегреческом языке письмена поведали имя ее основателя, которого считают «старейшиной евреев», речь идет о Шмуэле бен Иди. В настоящее время ее часто называют самой ранней «домашней церковью», она больше не используется по назначению, поскольку находится в руинах.
В оформлении старинной синагоги можно увидеть восточный стиль росписей, который исследователи считают «варварским» вариантом искусства (Сирия).
По сведениям редакции Novate.ru, сохранившиеся фрагменты фресок и росписей хранятся в галерее Йельского университета, специалисты которого производили первые раскопки, спонсируемые правительством США. Многие исследователи считают, что сохранившиеся фрески на данный момент являются одними из самых ранних христианских картин.
4. Кафедральный Собор Эчмиадзина (Армения)
Эчмиадзинский Кафедральный Собор – сердце Армении и колыбель христианства, ведь именно она является первой страной в мире, принявшей его в качестве государственной религии. | Фото: araratour.com.
Первая церковь, построенная царем Тиридатом III и святым Григорием Просветителем, покровителем армянской церкви в Эчмиадзине (в настоящее время Вагаршапат) между 301 и 303 годами нашей эры, что делает ее одной из старейших церквей в Армении и мире (ранее именно она считалась самой древней). Изначально возведенная из дерева, она долго не простояла в первоначальном виде, ее много раз перестраивали, хотя исследования показали, что, то строение, которые мы можем увидеть и сейчас, было построено в 483 году нашей эры.
Если верить легенде, то место строительства первого христианского храма Григорию Просветителю указал сам Иисус Христос.
Хотя это не означает, что на протяжении многих веков она не подвергалась реставрации и не возводились дополнительные элементы. Тем не менее ее структура сохранила прежний вид, а последняя грандиозная реставрация была проведена в середине XX века. Кстати сказать, новаторство и искусство, лежащие в основе строительства древнейшего христианского храма, а также его влияние на храмовую архитектуру поспособствовали тому, что Кафедральный Собор Эчмиадзина признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (2000 год).
5. Главный храм Петры (Иордания)
Главный храм Петры – наиболее полный образец древнейшего мраморного церковного убранства, сохранившегося в регионе и мире (Иордания).
Древние мозаики сохранили свою первозданную красоту и яркость красок (Главный храм Петры, Иордания).
Главный храм Петры является вторым культовым сооружением в древнем городе набатейцев. Существует мнение, что весь скальный комплекс был достроен еще в I веке нашей эры, а вот главной церковью Петры стала гробница одного из царей лишь в 446 году. Несмотря на то, что храмовый комплекс лежит в руинах, удалось идентифицировать главный церковный зал, коридоры длиной 28 м и высотой 17 м, также двор, башни и несколько комнат. Главной же достопримечательностью древних остатков святыни являются: мраморный и мозаичный пол, вымощенный в северной и южной галереях и в восточном коридоре; мозаичные изображения на фрагментах стен, изображающие богов моря и земли, геометрические фигуры, животных и сюжетные мотивы на тему четырех времен года.
6. Собор Святого Петра в Ватикане
Проект Джулиано да Сангалло, по которому возводили величественный собор Святого Петра в Ватикане, с некоторыми поправками Микеланджело. | Фото: ru.wikipedia.org.
Четыреста лет Собор Святого Петра являлся самым масштабным христианским храмовым комплексом в мире (Ватикан).
Собор Святого Петра в Ватикане, до недавнего времени самый большой храм в мире (в 2015 году его обогнала церковь в африканском государстве Кот-д'Ивуар) также является одной из старейших и самых известных христианских святынь в мире. Первая церковь на священном месте была построена около 333 г. нашей эры (по приказу римского императора Константина Великого). Издревле считается, что ее возвели на месте гробницы Святого Петра, одного из учеников Иисуса.
Фантастической красоты внутреннее убранство полностью отражает величие главной святыни Ватикана и всего христианского мира (Собор Святого Петра).
В последующие столетия время и трагические моменты не пощадили древнюю святыню и, когда к началу XVII века она пришла в упадок, в 1615 году папа Николай V издал указ о строительстве новой базилики на том же месте. Именно она и сохранилась до наших дней, о чем свидетельствуют работы великого художника и скульптора эпохи Возрождения – Микеланджело, который был назначен главным архитектором. Здесь сохранилось множество его работ, в том числе «Пьета» – удивительная мраморная скульптура, которая оказалась единственной работой, подписанной автором.
7. Трирский собор Святого Петра (Германия)
В Трирском соборе Святого Петра хранятся одни из главных христианских святынь, которым могут поклониться верующие и в наши дни (Германия). | Фото: platpaul.livejournal.com.
Старейшая церковь Германии с ее многочисленными башнями, башенками и шпилями, устремляющимися к небесам, представляет собой впечатляющее зрелище. Первая церковь на этом месте была построена в VI веке, и с тех пор она пережила немало перестроек, разрушений, трансформаций и перевоплощений, хотя некоторые фрагменты первоначального строения сохранились на прежнем месте.
Трирский собор Святого Петра считается одним из самых впечатляющих образцов романской архитектуры (Германия).
Примечательно: Одной из наиболее значимых святынь, хранящихся в главном Соборе Трира, является «Святая одежда» – Хитон Господень, который носил Христос до или во время своего распятия. Древний артефакт изредка выставляется на всеобщее обозрение и происходит это по большим христианским праздникам. Также стоит упомянуть, что в древней церкви хранятся: мощевик (ларь), в котором находится голова Святой Елены; цепь, сковывающая Апостола Петра; артефакты, связанные со Святым Андреем Первозванным, а также Святыми Иоакимом и Анной. В старейшем соборе Трира и всей Германии по сей день проходят богослужения, ну а сам храмовый комплекс в 1986 году был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
8. Церковь Богоматери Марии Сионской в Аксуме (Эфиопия)
Здание церкви Богоматери Марии Сионской, сохранившееся на старом месте, где была возведена первая святыня (Аксум, Эфиопия). | Фото: openarium.ru.
В 1955 году, недалеко от древней христианской святыни, началось строительство новой церкви Богоматери Марии Сионской (Аксум, Эфиопия).
Неудивительно, что в Эфиопии – одном из первых регионов в мире, принявших христианство в качестве национальной религии, сохранилось множество древних церквей. Самой старой из них считается церковь Богоматери Марии Сионской в Аксуме, которая, как полагают, была возведена в середине V века, что делает ее самой древней на территории Африки. Церковь несколько раз разрушалась и перестраивалась, единственное, сохранилось несколько фрагментов оригинальной структуры и те элементы комплекса, которые были возведены в 1635 году.
Часовня, построенная в 10 метрах от старой церкви, где по преданию хранится Ковчег Завета с Десятью заповедями. | Фото: openarium.ru.
Сегодняшняя святыня используется как действующая церковь и является главным центром паломничества христиан на Африканском континенте (хотя имеется ее новая версия). Стоит особо отметить, что рядом в часовне хранится одна из основных святынь христиан – Ковчег Завета, представляющий собой позолоченный деревянный ящик, в котором хранятся две скрижали, с выгравированными Десятью заповедями. Учитывая ценность артефакта, доступ к нему имеет лишь назначенный хранитель, остальным же не дозволено видеть священный атрибут.
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