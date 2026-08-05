Бытовые хитрости на каждый день

Все мы стараемся сохранить свой дом в чистоте. Но как организовать быт таким образом, чтобы не тратить на уборку много времени? Просто использовать на практике лайфхаки, которыми мы регулярно с вами делимся. В нашей сегодняшней статье мы расскажем о бытовых хитростях, которые точно помогут сократить время на уборку, да еще и сэкономить при этом.

1. Очищаем кран с помощью подручных средств

2. Сода приходит на помощь

3. Засор больше не проблема

4. Хитрость для любителей томатной пасты

5. Самый быстрый способ мытья оконных рам

Бюджетный способ прочистить кран.Сеточка на кране довольно быстро засоряется. Но это вовсе не означает, что нужно покупать для ее очистки дорогостоящие средства. Накипь на сетке вполне можно удалить и подручными средствами. Попробуйте сами.Нам понадобится лишь лимонная кислота и немного воды. Смешайте их вместе и налейте в крышку из-под бутылки, после чего ее необходимо надеть на кран и зафиксировать с помощью резинки. Подождите около получаса. Далее просто пропустите горячую воду. Это позволит полностью промыть сетку от остатков накипи.Сода быстро впитает жирное пятно.Все мы порой бываем неуклюжи. Особенно обидно, когда это приводит к порче любимого наряда. Как, например, случайно опрокинутая на себя жирная пища. Считается, что жирные пятна практически невозможно вывести. Но только не для нас. Ведь мы знаем бытовые хитрости на все случаи жизни.Если у вас на одежде образовалось жирное пятно, не спешите его застирывать. Лучше засыпьте его содой, после чего разместите сверху салфетку и пройдитесь нагретым утюгом. Невероятно, но сода полностью впитает жир с одежды. Вам останется лишь стряхнуть ее остатки с ткани.Лучшая профилактика засора.Все мы хоть раз сталкивались с засором в раковине. Нам часто советует приобрести дорогостоящие средства от засоров на всякий случай. Однако мы считаем, что это ни к чему. Ведь на вашей кухне точно найдется все необходимое для профилактики засора.Чтобы устранить засор, а также для его профилактики, понадобятся лишь соль, уксус и сода. Для начала засыпьте в слив соду и соль. После чего залейте туда же уксус. И оставьте все это на полтора часа. По истечению времени просто пропустите горячую воду. И не нужно будет покупать дорогостоящие средства.Продлеваем срок хранения томатной пасты.Томатную пасту можно использовать для множества разных блюд. Но чаще всего мы используем ее лишь однажды, после чего надолго забываем о ней. А когда вспоминаем, оказывается, что она уже покрылась плесенью. Но мы знаем, как этого можно избежать.Поможет нам в этом самая обычная горчица. Именно ею следует смазать крышку томатной пасты изнутри. Она позволит создать необходимый барьер для влаги, что позволит избежать появления плесени.Больше не нужно тратить много времени на мытье оконных рам.Всем нам известны способы помыть окна. Но когда дело доходит до мытья оконных рам, мы как можно дольше откладываем эту задачу. И очень зря. Ведь нам приходится дышать этой грязью и пылью, когда окна открыты. К счастью, мы знаем очень простой и быстрый способ по удалению скопившейся грязи.Для начала засыпьте рамы изнутри содой,.после чего сверху налейте перекись водорода. Подождите буквально пять минут. За это время пойдет химическая реакция, которая буквально разъест скопившуюся грязь. Вам останется лишь протереть рамы тряпкой или губкой. Такой вот простой и быстрый способ. Обязательно попробуйте сами.