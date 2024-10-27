Бесплатная хижина в Альпах всегда рада гостям

Ночевка в этой горной хижине с потрясающим видом на Юлийские Альпы обойдется вам… бесплатно, нужно всего лишь взобраться на высоту в две с половиной тысячи метров.

Хижину построили по заказу семьи альпиниста Luca Vuerich, который погиб в лавине в 2010 году. Находится она на тропе Ceria-Merlone и предлагает убежище всем путникам, проходящим по данному маршруту.

Хижину построили в сентябре 2012 года.Из-за большой высоты и отсутствия дорог все материалы доставлялись при помощи вертолетов. Для этого потребовалось совершить 18 полетов.Команда из 12 профессиональных строителей, горноспасателей, волонтеров и друзей Луки, собрали дом за 1 день.Площадь дома – 16 кв. м.Конструкция строения была разработана архитектором Джованни Песамоска.Покатые стены (они же крыша) предохраняют хижину от накапливания на ней снега.А максимальная открытость солнечным лучам позволяет снегу быстрее таять.Вообще, в Альпах немало подобных строений и на более низких высотах. Однако во многих из них вам придется заплатить за ночлег.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)