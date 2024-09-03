17 фотографий стел Древнего Египта: загадочные письмена из далёкого прошлого

Стелы Древнего Египта.
Стелы – вертикально установленные каменные плиты с рельефными изображениями и надписями – встречаются в различных древних культурах, в том числе и в древнеегипетской. В Древнем Египте стелы выполняли роль межевых камней, на них высекали тексты судебных постановлений, государственных законов для всеобщего ознакомления.
1. Погребальная стела Аафенмут
Деревянная стела с цветным изображением.
2. Погребальная стела солдата и его жены
Стела с изображением событий из жизни солдата.
3. Известняковая стела Нахте
Цветная стела.
4. Колонна Сенусерта I
Погребальная камера.
5. Стела писца
Погребальный памятник.
6. Стела Аменхотепа
Известняковая стела увенчана рельефными изображениями.
7. Стела Хуфу
Инвентарная стела повествует о том, как Хуфу создал Великую Пирамиду.
8. Стела фараона Ранеба
Гранитная стела с соколом на вершине.
9. Стела Сенебенефа
Стела с орнаментом.
10. Стела Аменхотепа и его жены Инет
Стела со множеством повествующих рельефных надписей.
11. Стела Тутмоса IV и богини Исиды
Стела, на которой излагается эпизод жизни фараона Тутмоса IV.
12. Стела Тутмоса III, шагающего впереди Амон-Ра
Стела Тутмоса III, шагающего впереди Амон-Ра.
13. Стела Шери
Верхняя часть стелы украшена двумя глазами бога солнца, как символ защиты для умершего.
14. Стела с коровой
Деревянная стела с рисунком на бытовую тематику.
15. Известняковая стела
Погребальная стела высечена из куска известняка.
16. Фрагмент стелы
Часть стелы с орнаментом.
17. Стела из метала
Возможно золотая стела с множеством символов.
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