19 вещей и ситуаций, которые практически идеальны

Фотографии из жизни перфекциониста.
Эти фотографии оценят в первую очередь перфекционисты - уж очень они идеальны и кажется, что сделаны в каком-то ином мире. Но на самом деле это самые обычные фото, которые попали в кадр фотографов. Глядя на них начинаешь верить, что этот наш мир действительно удивителен и идеален.
1. Что-то прекрасное может оказаться где угодно! Например, под крышечкой тюбика с зубной пастой...
Волшебство под крышечкой.
2. Маленькое произведение искусства из обычных пластиковых ложечек
Творчество перфекциониста.
3. «Это самый волшебный лед, который я только видела»
Подкрашенная вода.
4. Потрясающее сочетание красоты и вкуса
Аппетитное блюдо.
5. Интересно, как у них получилось так построить котов!?
Ровный строй котов.
6. «Вы все еще думаете, что в ваших проводах порядок?»
Упорядоченная система.
7. «Человек, который это сделал, наверное, волшебник!»
Все до последней капельки.
8. Настоящий образец архитектуры
Домик из песка.
9. Когда перфекционисту нужно что-то помыть
Полное соответствие.
10. А говорят, что мужчины не умеют наводить порядок
Идеальный порядок в гараже.
11. Не хочется есть, хочется любоваться...
Кулинарный шедевр.
12. Когда в отделе появился перфекционист
Расстановка товара.
13. Завораживающее зрелище
Водная гладь.
14. «Точная копия нашей двери только из снега... »
Идеальный оттиск.
15. Вот она - дисциплина
Немецкая полиция.
Видео-бонус:
16. У каждой книжечки свое место
Порядок в библиотеке.
17. Этот круг идеальный, хоть в музее выставляй!
Идеальный круг.
18. Мир сквозь череду бокалов
Сквозь бокалы.
19. Сложно поверить, что это настоящие деревья
Ландшафтный дизайн.
Видео-бонус:
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