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19 вещей и ситуаций, которые практически идеальны


Фотографии из жизни перфекциониста.

Фотографии из жизни перфекциониста.

Эти фотографии оценят в первую очередь перфекционисты - уж очень они идеальны и кажется, что сделаны в каком-то ином мире. Но на самом деле это самые обычные фото, которые попали в кадр фотографов. Глядя на них начинаешь верить, что этот наш мир действительно удивителен и идеален.

1. Что-то прекрасное может оказаться где угодно! Например, под крышечкой тюбика с зубной пастой...


Волшебство под крышечкой.

Волшебство под крышечкой.

 

2. Маленькое произведение искусства из обычных пластиковых ложечек


Творчество перфекциониста.

Творчество перфекциониста.

 

3. «Это самый волшебный лед, который я только видела»


Подкрашенная вода.

Подкрашенная вода.

 

4. Потрясающее сочетание красоты и вкуса


Аппетитное блюдо.

Аппетитное блюдо.

 

5. Интересно, как у них получилось так построить котов!?


Ровный строй котов.

Ровный строй котов.

 

6. «Вы все еще думаете, что в ваших проводах порядок?»


Упорядоченная система.

Упорядоченная система.

 

7. «Человек, который это сделал, наверное, волшебник!»


Все до последней капельки.

Все до последней капельки.

 

8. Настоящий образец архитектуры


Домик из песка.

Домик из песка.

 

9. Когда перфекционисту нужно что-то помыть


Полное соответствие.

Полное соответствие.

 

10. А говорят, что мужчины не умеют наводить порядок


Идеальный порядок в гараже.

Идеальный порядок в гараже.

 

11. Не хочется есть, хочется любоваться...


Кулинарный шедевр.

Кулинарный шедевр.

 

12. Когда в отделе появился перфекционист


Расстановка товара.

Расстановка товара.

 

13. Завораживающее зрелище


Водная гладь.

Водная гладь.

 

14. «Точная копия нашей двери только из снега... »


Идеальный оттиск.

Идеальный оттиск.

 

15. Вот она - дисциплина


Немецкая полиция.

Немецкая полиция.

 

Видео-бонус:


 

16. У каждой книжечки свое место


 

 
Порядок в библиотеке.

Порядок в библиотеке.

 

17. Этот круг идеальный, хоть в музее выставляй!


 

 
Идеальный круг.

Идеальный круг.

 

18. Мир сквозь череду бокалов


 

 
Сквозь бокалы.

Сквозь бокалы.

 

19. Сложно поверить, что это настоящие деревья


 

 
Ландшафтный дизайн.

Ландшафтный дизайн.

 

Видео-бонус:


 

 

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19 вещей и ситуаций, которые практически идеальны

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19 вещей и ситуаций, которые практически идеальныПодписаться на мой Instagram
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