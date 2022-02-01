«Все включено»: как хозяева отелей обманывают своих постояльцев

Гостиницы с параметром «все включено» пользуются огромной популярностью у туристов со всего мира. Звучит красиво, однако так ли все гладко на самом деле? Ведь в конечном итоге главная задача хозяев любого отеля – заработать.

Стоит ли удивляться тому, что многие, казалось бы, красивые, душевные и выгодные на первый взгляд вещь в сервисе на самом деле - хитроумные уловки.

1. Нарезанные фрукты для нагнетания аппетита

Это не просто украшение.

Очень часто столы отеля накрыты тарелками с красиво нарезанными фруктами и даже овощами. Делается это не только для украшения, но и для поднятия аппетита постояльцев. Нехитрая манипуляция вовсе не предмет искусства, она заставляет людей больше есть, а вместе с тем – больше тратиться.

2. Шведский стол не бесплатный

Все это уже было куплено постояльцами.

Многие граждане ошибочно полагают, что шведский стол – это абсолютно бесплатная трапеза. Суровая действительность же заключается в том, что отели, в которых предлагают данную услугу в среднем стоят существенно дороже тех, где никакого шведского стола нет и в помине.

3. «Несвежая» рыба

Большая часть морепродуктов - консервы.

Лишь самые дорогие и элитные отели могут позволить себе готовить из свежей рыбы.

4. Не форель, а акула

Большинство других заведений, в том числе и не очень плохих, старается всеми силами экономить на морепродуктах. Таким образом большая часть рыбных блюд в действительности приготовлено из консервов.

Акулье мясо очень похоже на форель, но при этом дешевле.

Еще одна «рыбная» уловка, на которую очень часто идут отели. Дело в том, что форель – это крайне дорогая рыбешка. Поэтому многие гостиницы для своих ресторанов закупают акулье мясо и вымачивают его в рассоле перед готовкой. После чего именно акула подается под видом форели. Неподготовленный человек разницы точно не заметит.

5. Замороженные булки

Булки зачастую разморожены.

Не спешите радоваться первому впечатлению от сдобных булочек не шведском столе. Может показаться, что их только что приготовили специально для постояльцев. Однако в подавляющем большинстве случаев это вовсе не так. Как правило, сдобные булки в отелях – это замороженные полуфабрикаты.

6. Экономия электричества

Очень часто мастера специально подкручивают оборудование в номерах.

Напитки в мини-баре очень часто плохо охлаждены вовсе не по причине того, что холодильное отделение сломалось. В большинстве случаев администрация отеля специально ставит оборудование, работоспособность которого «скручена» до минимума с целью сокращения уровня потребляемого электричества.

7. Нечистые стаканы

Нужно относится с осторожностью.

Если в номере есть посуда, то не поленитесь ее помыть еще раз перед использованием. Скорее всего стаканы только выглядят чистыми, но в действительности их в лучшем случае только споласкивали в холодной воде.

8. Грязное покрывало

Лучше сразу убрать покрывало.

Белье в отелях меняется регулярно, однако данное правило не распространяется на покрывала. Плюхаться на него – не самая лучшая идея. Хорошо если последний раз такое покрывало стирали и дезинфицировали в прошлом месяце. Чаще всего их отправляют в прачечную только после появления ярко выраженного загрязнения.

9. Ожидание – реальность

Все не так хорошо.

Не стоит на все сто процентов доверять фотографиям номеров в отелях на сайтах компаний. Чаще всего снимки делаются с наиболее удачных ракурсов, в хорошую погоду и сразу после проведения ремонта. В действительности же, номера гостиниц очень часто выглядят не так круто, как хотелось бы.

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