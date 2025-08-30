Зачем на старых пачках «Беломорканала» изображали еще и Суэцкий канал

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина – один из самых известных монументальных проектов Советского Союза, окруженный множеством мифов как белого, так и черного (преимущественно) свойства. В народе Беломорканал известен в первую очередь благодаря одноименным сигаретам. Дизайн пачки последних неоднократно менялся.
Условия труда были тяжелыми. |Фото: evrookna-mos.ru.
Беломорканал строился для соединения Белого моря и Онежского озера в транспортных целях. Создали его в рекордно короткий срок с 1931 по 1933 год. Канал протяженностью 227 километров с 19 шлюзами строился преимущественно усилиями заключенных «Белбалтлага». Численность состава заключенных-строителей менялась на протяжении всего строительства. Однако, наибольшее количество зэков здесь было сконцентрировано в 1932 году - 108 тысяч заключенных. Из-за тяжелых условий труда смертность на производстве составляла 2.24% или 1 438 человек в 1931 году, 2.03% или 2 010 человек в 1932 году. Действительно черным годом в истории стройки Беломора стал 1933 год. Тогда умерло 10.56% зэков или 8 870 человек.
1932-1933 годы стали для многих регионов СССР черными. |Фото: censor.net.
Высокая смертность в 1933 году на стройке была обусловлена резким ухудшением продовольственного снабжения лагерей «Белбалтлага» на фоне массового голода, охватившего страну в 1932-1933 годах. Лютовал голод на территории Российской СФСР, Украинской ССР, Казахской АССР, в частности в регионах Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири. Произошел голод из-за крайне неудачного стечениям обстоятельств природных и человеческих: засухой 1932 года, форсированным проведением коллективизации с допущением множества ошибок, протеста со стороны крестьян в форме уничтожения урожая, как ответа власти на попытки обобществления собственности.
Открытие канала стало важным событием. |Фото: Twitter.
Что же касается «Белбалтлага», то по итогам стройки канала освобождено было 12 484 заключенных. Еще у 59 516 человек были сокращены сроки лишения свободы за ударный труд. Вопреки популярному заблуждению, стройка Беломорканала никогда не относилась к числу «Великих строек коммунизма». Тем не менее, данная гидроинженерная конструкция активно использовалась в целях пропаганды. Первоначально, Беломорканал виделся как один из символов перевоспитания заключенных при помощи труда. Сегодня советская практика лагерного труда многим кажется кощунственной, бесчеловечной и ужасной. Но не стоит путать лагерный труд с трудом каторжным, который практиковался в качестве наказания в Российской империи. Каторга – это труд, полностью отчуждаемый в пользу государства, другими словами, неоплачиваемый. Лагерный труд в СССР оплачивался. Само собой из зарплаты зэков изымались средства за снабжение их одеждой и продовольствием. Смысл в том, что лагерный труд позиционировался как способ не просто временно изолировать человека, но и перевоспитать его, и использовать при этом в целях государств.
Папиросы Беламор стали одним из символов эпохи. ¦Фото: Twitter.
Поэтому Беломорканал, как это странно (а для кого-то и кощунственно) не прозвучит, был этаким символом «новой жизни». А также одним из величайших достижений советских людей, которое ставилось в один ряд с другими известными каналами на планете Земля, как, например, Кильский канал в Германии (Канал кайзера Вильгельма) и Суэцкий канал в Египте. Именно в пропагандистских целях художник А. Тараканов и поместил Суэц, Киль и Беломор на лицевую сторону пачки советских папирос. В дальнейшем упаковка была изменена и названия иностранных каналов заменили на советские: канал имени Москвы и Волго-донской. Как несложно догадаться, все это должны было служить напоминанием и иллюстрацией достижений советского строя.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии