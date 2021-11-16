4 вида мясных рулетов, которые просто тают во рту

1. Рулет из индейки для истинных гурманов

Рулет из индейки с курагой. \ Фото: google.ru.

Рулет из индейки с сыром и варёной колбасой. \ Фото: sovkusom.ru.

2. Рулет «Банкетное ассорти»

Рулет «Банкетное ассорти». \ Фото: commerage.ru.

Для тех, кто любит разнообразие. \ Фото: happy-giraffe.ru.

3. Нежный рулет из телятины

Сочный, нежный и ароматный рулет из телятины. \ Фото: gastronom.ru.

Пальчики оближешь! \ Фото: google.com.

4. Куриный рулет с солёными грибами

Нежный куриный рулет. \ Фото: povar.ru.

Куриный рулет для гурманов. \ Фото: 1000.menu.

5. Видео-бонусы

Рецепты восхитительных мясных рулетов.

Мясной рулет по-американски.

Рулет «Мясная базука».

Мясной рулет с фисташками.

Мясной рулет c вяленой клюквой.