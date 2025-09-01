Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века

Сегодня, в эпоху Интернета и свободных покупок онлайн, сложно представить себе, как обеспечивали себя различными товарами и продуктами люди ещё сто лет назад, когда подобных сервисов не было и в помине. Однако почтовые услуги работали уже тогда, и они давали возможность заказать самые разные товары, среди которых были как полезные и нужные в быту, так и самые диковинные.
1. Надгробия
Как в жизни, так и после смерти Sears помогал своим клиентам. Всего за 5,10 долларов можно было купить небольшой, но просторный надгробный камень или же разориться, но при этом обзавестись большим и обширным камнем со сложными художественными пассажами на нём, который обошёлся бы примерно в 26,30 долларов. Все эти камни делались из натурального мрамора, а обычное письмо, выбитое на нём, стоило около 6 центов за каждое. Отметим, что самый тяжёлый памятник того времени весил около 800 фунтов. Сегодня, по некоторым данным Международной ассоциации надгробий на Южном кладбище, одно надгробие обойдётся вам в 1500-2000 долларов, а особенно оригинальные из них могут достигать цены в 10 000 долларов.
2. Старинная версия препарата «Nicorette»
Люди пытаются избавиться от привычки курить уже более ста лет, а потому не удивительно, что многие продавцы старались извлечь из этого выгоду. А потому «Лечебный препарат против табачной привычки» стал настоящим фурором, представляя собой первое антиникотиновое растительное лекарственное средство. «Он не просто подавляет тягу к никотину, он делает намного больше, давая чувство тонуса и устраняя нервный тик, а также он помогает уничтожить ядовитые никотиновые залежи в организме, которые накопились в результате длительного употребления табачных изделий», – так гласит сама реклама этого средства.
3. Шкафы для паровой бани
Шкафчики для паровой бани представляли собой странную версию псевдо-сауны, в которой использовался спиртовой обогреватель, а также четырёхстенный кожух с покрытием из резины, достаточно большой, чтобы туда мог поместиться среднестатистический взрослый человек в сидячем положении. Такой «кабинет» с паровой баней обещал выводить токсины и шлаки, лечить простуду и улучшить цвет и состояние кожи. Стоимость такого товара варьировалась от его вида и комплектации: бюджетный шкаф обошёлся бы вам в 2,95 доллара, а более роскошная версия с толстыми стенами и «бесплатным» паровым генератором над головой стоила почти шесть долларов. Самым близким современным товаром к такому изделию может быть разве что индивидуальный парогенератор для лица, который также запросто улучшит его цвет и обойдётся примерно в 40 долларов на Амазоне.
4. Сборные дома
С 1908 года Sears начал продавать сборные дома через свои каталоги, что носили название «Современные дома». Цены варьировались от 300 до 1500 долларов, за которые вы могли получить чертежи и материалы для своих бунгало, сараев, гаражей, офисов, курятников и других сооружений, а также жилых двухэтажных домов. В современности, по оценкам Home Advisor, стоимость строительства модульного дома колеблется в пределах 180-360 тысяч долларов.
5. Полицейское снаряжение
Если вы хотели почувствовать себя полицейским – каталоги Sears позволяли сделать и это тоже. Здесь можно было купить наручники, полицейский фонарь, свисток, дубинку и даже полицейскую звезду. Да-да, ту самую, как в старых добрых фильмах, что могла сделать вас полицейским, специальным полицейским, маршалом, городским маршалом, констеблем, начальником полиции, заместителем шерифа и даже самым настоящим детективом всего за 1,02 доллар.
6. Продукты питания
Покупка продуктов через почту – далеко не новая идея. В 20-х годах люди ещё не могли позволить себе качественные наборы продуктов от компании «Blue Apron», а потому они занимались отправкой денежных средств по почте, вырезая понравившиеся продукты из каталога и прикладывая их к заказу, получая тем самым супы, сухофрукты и консервы, однако спустя несколько дней или даже недель после покупки. К примеру, в каталоге Sears за 1898 год были перечислены самые разнообразные продукты, среди которых значилась сельдь, черепаховый суп, язык ягненка, свиные ноги, сгущенное молоко, специи, кофе и даже сыр, которые запросто можно было заказать по почте. Цены были самыми разными. К примеру, двухфунтовая банка кукурузы могла обойтись в 11 центов. Сегодня в магазине Walmart шесть банок кукурузы по 25,25 унции обойдутся вам в 5,88 долларов.
7. Большие и тяжёлые велосипеды
Всего за 15,95 долларов в каталоге Sears можно было приобрести настоящий велосипед. Так, в 1912 году там был представлен велосипед Наполеона, который поставлялся в комплекте с сиденьем из сверхтяжелой и отборной кожи, колёсами и рамой из твёрдого, натурального клёна. Эти вещи действительно были очень тяжелыми – примерно 50 фунтов – и могли обойтись в 15-18 долларов в зависимости от модели. Сегодня дешёвые велосипеды можно купить уже за 80 долларов, в то время как любители вещей получше и попрактичнее отдадут предпочтение моделям за 300.
8. Оружие
Если вам кажется, что контроль над покупкой и продажей оружия слаб сегодня, то сто лет назад не было даже этого. Предположительно, даже ребёнок мог отправить письмо в Sears, и обратно ему могли бы прислать новенький, блестящий дробовик или шестизарядный револьвер, если бы у него были деньги, конечно же. Цены варьировались от 1,65 доллара за винтовку 22 калибра и до оружия класса люкс, такого, как самозарядное ружье компании Винчестер 1907 года, что в 1912 году продавалось через каталог по цене в 22,40 доллара. Отметим, что самый обычный револьвер можно было приобрести всего за 4 доллара. Сегодня же 9-милиметровый пистолет обойдётся любителю пострелять примерно в районе 500 долларов.
