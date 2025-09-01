С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Красотище😍10 живописнейших ...
  • Ингерман Ланская
    камуноидный режим только ли это тварил? камуноиды все 70 лет держали Русских в нищете и бедности, а кормили все окраи...Туннель Саланг: з...
  • Maxim
    В Китае ипотека - 3.3%Откуда в Китае по...

Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века

Сегодня, в эпоху Интернета и свободных покупок онлайн, сложно представить себе, как обеспечивали себя различными товарами и продуктами люди ещё сто лет назад, когда подобных сервисов не было и в помине. Однако почтовые услуги работали уже тогда, и они давали возможность заказать самые разные товары, среди которых были как полезные и нужные в быту, так и самые диковинные.

Сегодня мы расскажем о некоторых из них, которыми пользовались люди и что были невероятно популярными, несмотря на свою странность. Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века

1. Надгробия


Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века Как в жизни, так и после смерти Sears помогал своим клиентам. Всего за 5,10 долларов можно было купить небольшой, но просторный надгробный камень или же разориться, но при этом обзавестись большим и обширным камнем со сложными художественными пассажами на нём, который обошёлся бы примерно в 26,30 долларов. Все эти камни делались из натурального мрамора, а обычное письмо, выбитое на нём, стоило около 6 центов за каждое. Отметим, что самый тяжёлый памятник того времени весил около 800 фунтов. Сегодня, по некоторым данным Международной ассоциации надгробий на Южном кладбище, одно надгробие обойдётся вам в 1500-2000 долларов, а особенно оригинальные из них могут достигать цены в 10 000 долларов.

2. Старинная версия препарата «Nicorette»


Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века Люди пытаются избавиться от привычки курить уже более ста лет, а потому не удивительно, что многие продавцы старались извлечь из этого выгоду. А потому «Лечебный препарат против табачной привычки» стал настоящим фурором, представляя собой первое антиникотиновое растительное лекарственное средство. «Он не просто подавляет тягу к никотину, он делает намного больше, давая чувство тонуса и устраняя нервный тик, а также он помогает уничтожить ядовитые никотиновые залежи в организме, которые накопились в результате длительного употребления табачных изделий», – так гласит сама реклама этого средства.
При этом отмечается, что это не наркотик, и его можно жевать так же, как табак, а ещё растворять в кофе или горячей воде. Но и это далеко не всё! Тогдашние маркетологи утверждали, что эта маленькая баночка содержит «одно из лучших лекарственных средств против сексуальной слабости». Текст побуждает клиентов покупать такой товар оптом, чтобы они могли продавать его своим друзьям и тем самым иметь сто процентную прибыль. Самая маленькая пачка такого средства стоила около 40 центов. Наиболее схожим современным продуктом является препарат «Никоретте», который поставляется в виде таблеток, пластырей и резинок, стоимость которых – около 50 долларов за упаковку.

3. Шкафы для паровой бани


Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века Шкафчики для паровой бани представляли собой странную версию псевдо-сауны, в которой использовался спиртовой обогреватель, а также четырёхстенный кожух с покрытием из резины, достаточно большой, чтобы туда мог поместиться среднестатистический взрослый человек в сидячем положении. Такой «кабинет» с паровой баней обещал выводить токсины и шлаки, лечить простуду и улучшить цвет и состояние кожи. Стоимость такого товара варьировалась от его вида и комплектации: бюджетный шкаф обошёлся бы вам в 2,95 доллара, а более роскошная версия с толстыми стенами и «бесплатным» паровым генератором над головой стоила почти шесть долларов. Самым близким современным товаром к такому изделию может быть разве что индивидуальный парогенератор для лица, который также запросто улучшит его цвет и обойдётся примерно в 40 долларов на Амазоне.

4. Сборные дома


Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века С 1908 года Sears начал продавать сборные дома через свои каталоги, что носили название «Современные дома». Цены варьировались от 300 до 1500 долларов, за которые вы могли получить чертежи и материалы для своих бунгало, сараев, гаражей, офисов, курятников и других сооружений, а также жилых двухэтажных домов. В современности, по оценкам Home Advisor, стоимость строительства модульного дома колеблется в пределах 180-360 тысяч долларов.

5. Полицейское снаряжение


Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века Если вы хотели почувствовать себя полицейским – каталоги Sears позволяли сделать и это тоже. Здесь можно было купить наручники, полицейский фонарь, свисток, дубинку и даже полицейскую звезду. Да-да, ту самую, как в старых добрых фильмах, что могла сделать вас полицейским, специальным полицейским, маршалом, городским маршалом, констеблем, начальником полиции, заместителем шерифа и даже самым настоящим детективом всего за 1,02 доллар.

6. Продукты питания


Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века Покупка продуктов через почту – далеко не новая идея. В 20-х годах люди ещё не могли позволить себе качественные наборы продуктов от компании «Blue Apron», а потому они занимались отправкой денежных средств по почте, вырезая понравившиеся продукты из каталога и прикладывая их к заказу, получая тем самым супы, сухофрукты и консервы, однако спустя несколько дней или даже недель после покупки. К примеру, в каталоге Sears за 1898 год были перечислены самые разнообразные продукты, среди которых значилась сельдь, черепаховый суп, язык ягненка, свиные ноги, сгущенное молоко, специи, кофе и даже сыр, которые запросто можно было заказать по почте. Цены были самыми разными. К примеру, двухфунтовая банка кукурузы могла обойтись в 11 центов. Сегодня в магазине Walmart шесть банок кукурузы по 25,25 унции обойдутся вам в 5,88 долларов.

7. Большие и тяжёлые велосипеды


Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века Всего за 15,95 долларов в каталоге Sears можно было приобрести настоящий велосипед. Так, в 1912 году там был представлен велосипед Наполеона, который поставлялся в комплекте с сиденьем из сверхтяжелой и отборной кожи, колёсами и рамой из твёрдого, натурального клёна. Эти вещи действительно были очень тяжелыми – примерно 50 фунтов – и могли обойтись в 15-18 долларов в зависимости от модели. Сегодня дешёвые велосипеды можно купить уже за 80 долларов, в то время как любители вещей получше и попрактичнее отдадут предпочтение моделям за 300.

8. Оружие


Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века Если вам кажется, что контроль над покупкой и продажей оружия слаб сегодня, то сто лет назад не было даже этого. Предположительно, даже ребёнок мог отправить письмо в Sears, и обратно ему могли бы прислать новенький, блестящий дробовик или шестизарядный револьвер, если бы у него были деньги, конечно же. Цены варьировались от 1,65 доллара за винтовку 22 калибра и до оружия класса люкс, такого, как самозарядное ружье компании Винчестер 1907 года, что в 1912 году продавалось через каталог по цене в 22,40 доллара. Отметим, что самый обычный револьвер можно было приобрести всего за 4 доллара. Сегодня же 9-милиметровый пистолет обойдётся любителю пострелять примерно в районе 500 долларов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
blue apron, компания
винчестер, компания
walmart, магазин
винтовка
амазон (amazon)
южное кладбище
международная ассоциация надгробий
наверх