Самые неожиданные вещи, которые приобретали люди по почте в начале XX века

Сегодня, в эпоху Интернета и свободных покупок онлайн, сложно представить себе, как обеспечивали себя различными товарами и продуктами люди ещё сто лет назад, когда подобных сервисов не было и в помине. Однако почтовые услуги работали уже тогда, и они давали возможность заказать самые разные товары, среди которых были как полезные и нужные в быту, так и самые диковинные.

1. Надгробия

2. Старинная версия препарата «Nicorette»

3. Шкафы для паровой бани

4. Сборные дома

5. Полицейское снаряжение

6. Продукты питания

7. Большие и тяжёлые велосипеды

8. Оружие