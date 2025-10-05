4 современных города-призрака, в новеньких домах которых почему-то никто не живет

Тотальная урбанизация современного общества диктует свои правила, которые в первую очередь касаются строительной отрасли. В рамках обеспечения жильем и объектами инфраструктуры разрастающихся мегаполисов появляются не только новые жилые кварталы, но и целые города с новенькими высотками и километрами дорог., с 4 городами-призраками, новостройки которых так и не были заселены.
1. Город-призрак Сесенья (Испания)
Между Мадридом и Толедо появился современный город-призрак (Сесенья, Испания). | Фото: europe-today.ru.
Всего в 35 км к югу от Мадрида в 2003 г. приступили к реализации амбициозного проекта по строительству нового города, получившего название «Манхэттен Ла Манчи». На пике строительного бума и миллиардер Франциско Эрнандо решил вложиться в строительство 13,5 тыс. квартир и соответствующей инфраструктуры. Комфортные квартиры, демократичные цены, близкое расположение к столице Испании – все это должно было привлечь потенциальных покупателей. Но нагрянувший кризис 2008 г. нарушил все планы. Власти и главный инвестор были вынуждены заморозить проект, в который уже вложили почти 9 млрд долларов.
Когда реализацию проекта остановили, было построено лишь 5,1 тыс. домов из обещанных 13,5 тысяч (Сесенья, Испания). | Фото: samstroy.com.
Незаселенные дома так и стоят на улицах города-призрака (Сесенья, Испания). | Фото: concernedyapcitizens.
К этому времени построили лишь треть домов, к которым не были еще подведены коммуникации, да и инфраструктура не была готова принимать новых жителей. Все, кто инвестировал средства в строительство квартир для себя или для перепродажи начали судиться, ведь жить в этих домах было невозможно. Но ни к чему доброму это не привело. Главный застройщик предпочел покинуть страну, оставив обманутых покупателей наедине с неразрешимыми проблемами.
Пустующие улицы пугают больше чем городская суета (Сесенья, Испания). | Фото: art-defi.livejournal.com.
Удручающий факт: Много лет Сесенья (Seseña – официальное название населенного пункта) был городом-призраком, новенькие квартиры так и остались пустовать, ведь даже дольщики отказались вселяться в неблагоустроенные дома, несмотря на то, что многим, ни один десяток лет придется выплачивать ипотеку за пустующее и разрушающееся жилье.
Мечты и реальность (Сесенья, Испания).
2. Пустынный город Вальделуз (Испания)
Вместо города-сада лишь уныние и гуляющий в степи ветер (Valdeluz, Испания).
Поскольку Испания – это мечта большинства жителей планеты, не удивительно, что в лучшие времена многие старались обзавестись недвижимостью именно в этой стране. На волне растущего спроса и был задуман одиозный проект города-будущего Вальделуз (Valdeluz), который начали реализовывать всего в часе езды от Мадрида. Учитывая близость главного мегаполиса страны, предполагали, что в город-сад (именно так его позиционировал главный подрядчик – строительная компания Reyal Urbis) станет тихой гаванью для молодых специалистов в разных областях экономики страны.
Современные дома остались без новоселов. | Фото: redsense.com.ua.
Райскую жизнь обещали молодым семьям, которые смогли бы растить детей в экологически благополучном регионе. Для этого должны были быть все предпосылки – масса городских парков, водоемов, ультрасовременные учебные заведения и медицинские учреждения, комфортное и доступное жилье, объекты досуга и развлечений, идеальная транспортная развязка и многое другое.
Заселена только небольшая часть города, и людям приходится выживать (Valdeluz, Испания). | Фото: wordpress.com.
Этот проект также постигла незавидная участь, вместо 9 тыс. квартир построили лишь 2,25 тыс., при этом новоселами должно было стать сразу 30 тыс. человек, а по факту их оказалось чуть более 2 тысяч и то, потому, что людям просто некуда деваться. Обещанный социально-бытовой рай превратился в сущий кошмар, особенно для тех, у кого есть дети, ведь в городе так и не открыли школу.
По сведениям редакции Novate.ru, из всех благ имеется лишь небольшой супермаркет, банк и спортклуб. Железнодорожная станция, на которую была вся надежда, работает в вялотекущем режиме, поскольку отсутствует обещанный трафик до Мадрида. Скоростные электрички, которые могли бы за 20 минут доставлять людей в столицу так и не были запущены.
3. Город-призрак Кангабаши (Китай)
Современному городу так и не суждено было стать миллионником (Kangbashi, Китай).
Проект строительства ультрасовременного города Кангабаши (Kangbashi) начали реализовывать недалеко от города Ордос, что на севере Китая. Всплеск экономики, и как следствие, строительный бум вдохновил власти на создание нового населенного пункта, рассчитанного на проживание 1 миллиона человек. Когда тысячи благоустроенных жилых домов, здания для различных учреждений, учебных, лечебных и культурных заведений, живописные парки, театры, аэропорт и даже уличные арт-объекты были уже готовы порадовать новых жителей, финансовый кризис свел на нет прекрасные начинания.
Современный, благоустроенный город так и не дождался новых жителей (Kangbashi, Китай).
И не потому, что благоустройство не устраивало потенциальных горожан, инвесторы, мечтавшие перепродать квартиры, не смогли это сделать. Цены росли с каждым днем, а доходы у тех, кто должен был приобрести жилье катастрофически падали. В итоге самый большой город-призрак современности хоть формально и не имеет бесхозных жилых и офисных помещений, по факту – пустует. По этой причине строительство оставшихся объектов было заморожено и даже несмотря на жуткую перенаселенность близлежащего мегаполиса в этом городке практически никто и не живет.
Улицы города украшают арт-объекты и даже футуристический Художественный музей готов, но любоваться этой красотой некому (Kangbashi, Китай).
4. Город-будущего Масдар (ОАЭ)
Первый в мире эко-город пока остается призраком (Masdar, ОАЭ).
Неприятность стать городом-призраком постигла и фантастический проект, который с воодушевлением пытаются реализовать недалеко от Абу-Даби. Под строительство первого в мире эко-города под названием Масдар (Masdar) власти эмирата выделили 36 млн кв. метров площади. Вначале пути довольно активно возводились дома-будущего, рассчитанные на проживание 50 тыс. человек, культурные заведения, исследовательские институты, удивительной красоты парки и все, что необходимо для комфортной жизни современных людей. Учитывая жаркий климат, была разработана специальная система охлаждения для всего городского массива. Поддержанию комфортной температуры должна поспособствовать и застройка, и «умные» солнечные щиты, которые помогли бы создавать тень в зависимости от движения солнца.
Футуристические формы архитектурных сооружений, «умные» системы, комфортная температура, современный быт и отсутствие автомобилей должны привлечь новую формацию людей (Masdar, ОАЭ).
Во главу угла ставились принципы устойчивой архитектуры и нулевого выброса углерода в атмосферу, что повлекло за собой запрет на использование автотранспорта, работающего на привычном топливе. Здесь планируют запустить беспилотные электрокары, причем в качестве такси (личный транспорт также будет запрещен). В домах также будут главенствовать интеллектуальные системы, которые исключают установку обычных выключателей и кранов, все оснащено сенсорными датчиками движениями.
На данный момент город-будущего существует лишь на красивых картинках (Masdar, ОАЭ).
Но фантастическая сказка о нереальной жизни в городе-будущего пока не имеет счастливого финала. Несмотря на то, что некоторые кварталы Масдара уже застроены, желающих поселиться в нем пока нет. На данный момент там проживает 300 аспирантов Института науки и техники Масдар и работает один лишь магазин. Инвесторы, затеявшие строительство города-будущего ориентированного на экологию и улучшение качества жизни, обещают, что все работы по его обустройству закончатся в 2030 г. Хотя окончательная дата уже не первый раз переносится, и будет ли счастливый финал, пока никто с уверенностью не может сказать.
