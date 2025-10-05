4 современных города-призрака, в новеньких домах которых почему-то никто не живет

1. Город-призрак Сесенья (Испания)

Между Мадридом и Толедо появился современный город-призрак (Сесенья, Испания). | Фото: europe-today.ru.

Когда реализацию проекта остановили, было построено лишь 5,1 тыс. домов из обещанных 13,5 тысяч (Сесенья, Испания). | Фото: samstroy.com.

Незаселенные дома так и стоят на улицах города-призрака (Сесенья, Испания). | Фото: concernedyapcitizens.wordpress.com.

Пустующие улицы пугают больше чем городская суета (Сесенья, Испания). | Фото: art-defi.livejournal.com.

Мечты и реальность (Сесенья, Испания).

2. Пустынный город Вальделуз (Испания)

Вместо города-сада лишь уныние и гуляющий в степи ветер (Valdeluz, Испания).

Современные дома остались без новоселов. | Фото: redsense.com.ua.

Заселена только небольшая часть города, и людям приходится выживать (Valdeluz, Испания). | Фото: wordpress.com.

3. Город-призрак Кангабаши (Китай)

Современному городу так и не суждено было стать миллионником (Kangbashi, Китай).

Современный, благоустроенный город так и не дождался новых жителей (Kangbashi, Китай).

Улицы города украшают арт-объекты и даже футуристический Художественный музей готов, но любоваться этой красотой некому (Kangbashi, Китай).

4. Город-будущего Масдар (ОАЭ)

Первый в мире эко-город пока остается призраком (Masdar, ОАЭ).

Футуристические формы архитектурных сооружений, «умные» системы, комфортная температура, современный быт и отсутствие автомобилей должны привлечь новую формацию людей (Masdar, ОАЭ).

На данный момент город-будущего существует лишь на красивых картинках (Masdar, ОАЭ).