Как экономить на продуктах, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты

Если начать подсчитывать, сколько денег каждый месяц уходит на продукты, цифра вас точно не обрадует. Кроме масштабных закупок раз в неделю, существуют еще мелкие ежедневные – там хлеб, там молоко, там шоколадка.







Чтобы не приходилось жалеть о потраченных напрасно деньгах, редлагаем научиться экономить на продуктах.

Совет 1: Заранее составляйте список

Совет 2: Ищите выгодные предложения

Совет 3: Поменяйте привычную торговую марку магазина

Совет 4: Составьте план питания

Совет 5: Обратите внимание на еду, которую выбрасываете

Совет 6: Обучите детей экономии

Совет 7: Пользуйтесь программами лояльности

Совет 8: Используйте кэшбек

Совет 9: Используйте купоны

Совет 10: Пользуйтесь доставками

Вот несколько простых советов, как это сделать.Список помогает избежать импульсивных покупокВсе гениальное просто – в первую очередь, нужно начать со списка покупок. Возможно, вы слышали этот совет тысячу раз, но это не значит, что его нужно вычеркнуть из списка полезных рекомендаций. У списка есть много преимуществ:• Во-первых, он помогает избежать импульсивных покупок. Возможно, по ходу вы вспомните о паре продуктов, которые забыли внести в список, но это мелочи по сравнению с тем, сколько бы ненужного вы положили в корзину, не имея под рукой заветного листочка.• Во-вторых, это отличная возможность сэкономить время. Вы четко будете переходить от стеллажа к стеллажу, а не плутать между рядами, пытаясь вспомнить, что еще вам нужно купить.Обращайте внимание на акцииОбычно мы ищем скидки и акции только при покупке бытовой техники, одежды, обуви и прочих вещей, а вот продукты покупаем по цене из «базовых настроек» супермаркета. И это одна из причин, по которым нам приходится тратить так много денег. Конечно, искать самое выгодное предложение, если вы планируете купить пачку соли или сахара – это странно, но если нужно приобрести какой-то продукт в большом количестве, есть смысл промониторить его стоимость в нескольких магазинах.Это удобно делать в приложениях супермаркетов – сели на диван, открыли ноутбук или взяли в руки телефон и быстро проверили цены в разных торговых сетях. В процессе старайтесь обращать внимание не только на знакомые бренды, но и на новые. Возможно, они смогут приятно вас удивить и ценой, и качеством.Заходите не только в привычные магазиныДолгое время совершали покупки только в одной сети супермаркетов? А вы уверены, что именно здесь – самые выгодные предложения? Предлагаем проделать небольшую исследовательскую работу и сравнить цены разных торговых марок. Как показывает практика, это может существенно повлиять на бюджет. Что касается качества товаров, то и здесь вы останетесь в плюсе – ассортименты супермаркетов в большинстве случаев пересекаются.Вариант меню на неделюТакой план не только делает талию тоньше – еще он позволяет не тратить бездумно деньги. Как только вы поймете, чем планируете питаться, можно будет поискать выгодные предложения в магазинах, заранее закупиться продуктами, а может, и самостоятельно приготовить то, что привыкли покупать в супермаркетах. Например, домашняя гранола намного полезнее и вкуснее магазинной, а еще продукты для ее приготовления обойдутся в копейки. То же самое касается полуфабрикатов – вместо того, чтобы пачками скупать пельмени или замороженные блинчики, выделите вечер на заготовки.У молока истек срок годностиКак часто во время ревизии холодильника или кухонного шкафчика вы находите продукты с истекшим сроком годности? Например, молоко, манную крупу, овощи и фрукты? Да, это может быть единичный случай, а может быть вы постоянно покупаете «базовые» продукты, которые якобы должны быть на кухне у каждой хозяйки, но не едите их.Когда в очередной раз попадете в такую ситуацию, постарайтесь осознать, сколько вы фактически потребляете еды, а что остается в холодильнике нетронутым. Обычно это какие-то экзотические продукты, которые вам попались в очередном видео-рецепте, но до них так и не дошли руки. Чечевица, фунчоза, гречневая лапша…Даже привычная нам брынза – это специфический сыр, который захотят есть далеко не все.Дети часто просят купить сладостиЭкономить на продуктах важно не только взрослым, но и детям, ведь именно они являются главными инициаторами импульсивных покупок. Если вы не хотите каждый раз покупать в магазине очередную упаковку со сладостями или кукурузные палочки с сюрпризом, подумайте, как донести до детей важность экономии.Попробуйте объяснить им, что у вас есть определенный бюджет на продукты, расскажите о блюдах, которые будете из них готовить, объясните, сколько они смогут храниться в холодильнике. На самом деле, финансовую грамотность нужно развивать уже с детства, чтобы в будущем ребенок мог противостоять рекламе и тщательно продуманной выкладке товаров в супермаркетах.Бонусные карты разных магазиновСколько раз на кассе вам предлагали оформить карту магазина, а вы отказывались? На первый взгляд может показаться, что это лишняя трата времени, но в перспективе вы получаете отличную возможность сэкономить. У каждого супермаркета своя система – кто-то предлагает кэшбек с каждой покупки, кто-то – скидки на определенные товары, кто-бесплатную доставку. Звучит интересно, не правда ли? А ведь еще существуют подписки. Перед следующим походом в магазин проверьте почту – возможно, там вас ждет «письмо счастья» в виде 500 рублей на покупки.Каждый месяц выбирайте категории кэшбековКэшбек предлагают не только магазины, но и банки, чьим клиентом вы являетесь. Узнайте, какие выгоды предлагает та или иная карта, и обязательно пользуйтесь ею. Если в вашем арсенале много дебетовых карт, советуем вооружиться листом, ручкой и выписать скидки по каждой из них. Например, один банк предлагает в этом месяце кэшбек на «Кафе и рестораны», а другой – на «АЗС». Так вы сможете запомнить, в каком случае какой картой пользоваться.Также для получения дополнительных скидок можно вооружиться кредитными картами. Только для начала нужно внимательно изучить схему выплат, чтобы вовремя гасить задолженности, иначе банк начнет начислять проценты.В купонах перечислены товары по скидкеВо многих магазинах, особенно накануне праздников, вместе с чеками выдают купоны с перечнем товаров, которые сейчас продаются по скидке. Не факт, что именно эти продукты вам нужны, но может быть в списке найдется та самая красная рыба, которую вы не решались покупать из-за высокой стоимости. Или будет акция «1+1=3» на социальные товары: сахар, растительное масло, гречку. Такие продукты никогда не бывают лишними, поэтому можно будет купить с запасом. Еще один плюс таких флаеров состоит в том, что вам не придется тратить время на анализ цен – супермаркет уже все сделал за вас.Заказывайте доставку продуктов из супермаркетаСуществует стереотип о том, что доставки – это очень дорого. Конечно, если вы будете заказывать готовые блюда, сэкономить на еде не получится, но вот онлайн-доставка продуктов, которые вы обычно покупаете в супермаркете, убережет кошелек от лишних трат.Гораздо проще и быстрее выбрать нужные позиции на сайте, где вы не отвлекаетесь на яркую рекламу, красивые упаковки, ароматную выпечку и пр. Кроме того, в режиме онлайн без проблем получится вписаться в обозначенный бюджет – стоит лишь заглянуть в корзину и увидеть итоговую стоимость, как вы сразу поймете, можно ли оставлять все, как есть, или нужно убрать пару товаров.