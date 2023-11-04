Почему ни слава, ни деньги не принесли счастья самым известным пятерняшкам из Канады

Сестры Дион в возрасте двух лет.

Сестры Дион родились 28 мая 1934 года. Их маме Элзире было тогда 25 лет.

Новогодняя фотография сестер Дион. Слева направо: Аннетте, Ивонн, Эмилия, Сесиль и Мари.

Девочки в возрасте 4 лет на рождественской фотографии.

После возвращения к семье девочкам подарили два велосипеда на всех.

Сестры Дион отмечают свое 14-летие.

15-летние сестры во время своего первого визита в Нью-Йорк.

В 17 лет сестры впервые участвовали в пресс-конференции.

в 1995 году Ивонн (слева), Аннетт (в центре) и Сесиль (справа) позируют вместе с книгой, в которой описана их жизнь.

*Мы хотим справедливости, а не благотворительности*.

83-летняя Сесиль Дион.

Сесиль осталась без сбережений, после того, как ее сын сбежал с ее деньгами.

Сесиль (справа) и Аннетт (слева) рассказывают о своей жизни.