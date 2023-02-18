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Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Коренной народ Индонезии ментавайцы населяет острова в провинции Западная Суматра. Отличительной чертой племени являются татуировки и обычай украшать свои жилища черепами убитых на охоте животных. Профессиональному фотографу Мохаммеду Салеху бин Доллаху (Mohammed Saleh Bin Dollah) представилась возможность некоторое время пожить вместе с общиной и познакомиться с их уникальным укладом жизни.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Мужчины коренного народа Индонезии ментавайцев на охоте. Численность народа составляет около 64 тысяч человек.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Пожилой воин народа ментавайцев прикуривает толстую самокрутку в своём доме, украшенном черепами животных, добытых на охоте.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Женщина народа ментавайцев ремонтирует рыбацкие снасти, сидя на деревянном полу в общинном доме. Ментавайцы живут в домах, построенных из бамбука, древесины и травы. Украшением домов служат черепа убитых ими животных.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Женщины в традиционных юбках на рыбалке.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Мальчик помогает женщине то ли чистить корни маниоки, то ли извлекать сердцевину пальмы. Эти два продукта внешне очень похожи. Выживание народа полностью зависит от щедрости природы.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Ментавайцы живут сельскими общинами, каждая из которых насчитывает от 30 до 80 человек. Народ ведёт полукочевой образ жизни.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Центром общины служит общинный дом, в котором живут семьи ментавайцев. Дома ментавайцев называются «умы».

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Женщина народа ментавайцев курит на рыбалке.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Мужчина народа ментавайцев с мачете, копьём для рыбалки и снаряжением для охоты. Практически каждый мужчина считается на островах героем.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Женщины в традиционных юбках из листвы отправляются на рыбалку.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Татуировки украшают тело пожилого воина.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Пожилой воин народа ментавайцев учит мальчика складывать крупные банановые листья или листья пальмы.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Ментаваец на участке земли, где племя выращивает овощи.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Ментаваец в традиционном головном уборе и шейных украшениях сидит у реки.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

По словам фотографа, ментавайцы любят гостей и с удовольствием демонстрируют свой уклад жизни.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

У каждой общины есть лекарь, который отвечает за общение с духами. В случае невзгод или болезней лекаря приглашают, чтобы восстановить гармонию в жизни общины.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Ментавайцы верят, что все живые существа, в том числе растения, наделены душой.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Мальчики народа ментавайцев играют бамбуковыми палочками у реки.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Молодая семья делает необходимую утварь из природных материалов для общинного дома.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Ментаваец охотится с луком.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Воин народа ментавайцев в традиционном головном уборе и украшениях курит папиросу.

Как живут ментавайцы – коренной народ Индонезии

Дети наблюдают, как пожилая женщина ремонтирует рыбацкие снасти, в общинном доме народа ментавайцев.

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