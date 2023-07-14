20 коротких фактов о пищеварении

NaVoTe.ru собрал подборку из двух десятков фактов о пищеварении и сам удивился: оказывается, в этом процессе очень много интересного!



1. Ваш пищеварительный тракт представляет собой 9-метровую трубу, которая начинается во рту и заканчивается анальным отверстием.ф



2. В тонкой кишке столько складок, вплоть до самых микроскопических, что общая площадь её поверхности составляет 250 квадратных метров. Этого достаточно, чтобы покрыть теннисный корт.



3. Пищеварение начинается еще до того, как вы что-то съели. Вид и запах еды запускает слюноотделение и выработку пищеварительных соков. Как только первый кусочек попадает вам в рот, все системы пищеварения начинают активно работать.







4. Древнеримский медик Гален считал желудок одушевленным существом внутри нас, который «способен чувствовать пустоту, что стимулирует нас искать пищу».



5. Нам требуется около 72 часов, чтобы переварить праздничный ужин. Первыми переварятся углеводы, такие как различные пироги и выпечка. Затем наступит очередь сухого пережаренного белка (жареная курица), и дольше всего займут жиры, включая соусы и взбитые сливки с торта.







6. Человек съедает в среднем около 500 кг еды в год.



7. Рот имеет нейтрализующую функцию. Он либо охлаждает, либо подогревает еду до температуры, которая приемлема для остального пищеварительного тракта.



8. Каждый день мы вырабатываем около 1,7 литров слюны. Количество слюны регулируется автономной нервной системой, что означает, что процесс происходит автоматически. Вот почему у нас слюна вырабатывается при одном лишь виде, запахе или мысли о еде.



9. Мышцы пищеварительных органов сокращаются волновыми движениями и этот процесс называется перистальтика. Именно благодаря этому еда попадет в желудок человека, даже если он будет есть, стоя на голове.







10. У желудка огромная вместимость. В среднем желудок взрослого может выдержать около 1 литра еды.



11. Чтобы переварить еду тоже нужны калории, что составляет от 5 до 15 процентов наших энергозатрат. Больше всего энергии требуется для переваривания белков и алкоголя.



12. Пикацизм или извращенный аппетит — это нарушение питания, при котором у человека развивается потребность есть несъедобные вещи, такие как краска, мел и грязь. Она проявляется у 30 процентов детей, и причина её не известна. Есть предположения, что во всем виновен недостаток каких-то минералов.



13. Основной пищеварительный сок — соляная кислота, которая может растворить метал, однако пластиковые игрушки, карандаши и волосы выходят на другом конце пищеварительного тракта практически в неизменном виде.



14. Что будет если проглотить жвачку? Существует миф, что жвачка остается в желудке 7 лет, прежде, чем будет переварена. Это неправда. Наш организм действительно не может переварить жвачку, но она выйдет вместе со стулом относительно неизменной. В очень редких случаях большое количество жевательной резинки и запор может привести к закупорке в кишечнике.







15. Большая часть гормона серотонина — основного гормона настроения — производится не в голове, а в желудке.



16. При панкреатите ваше тело начинает буквально пожирать вас изнутри. Боль, которая при этом возникает, связана с тем, что ферменты переваривающие жир, просачиваются из протока поджелудочной железы к другим тканям, что фактически вас разъедает.



17. Вода, ферменты, основные соли, слизь и желчь создают около 7,5 литров жидкости, которая попадает к нам в толстую кишку. И только около 6 столовых ложек из всей этой смеси выходит.



18. Печень является лабораторией нашего тела. Она выполняет более 500 разных функций, включая хранение питательных веществ, фильтрацию и обработку химических веществ в еде, выработку желчи и многие другие.



19. Самая громкая отрыжка, которая была зафиксирована, составляла 107,1 децибел, что можно сравнить с громкостью бензопилы. Ее обладателем стал британец Пол Ханн который продемонстрировал свои способности на телевидении.



20. Метеоризм или кишечные газы являются смесью проглоченного воздуха, газа, производимого в результате реакции в желудке и газом, вырабатываемым бактериями в пищеварительном тракте. Эта смесь состоит из азота, кислорода, углекислого газа, водорода и метана.



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