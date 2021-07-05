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Коричневые или белые: какие куриные яйца считаются полезнее, и почему они по-разному стоят


Коричневые или белые: какие куриные яйца считаются полезнее, и почему они по-разному стоят

Каждый, кто приобретал или хотя бы готовил яйца, наверняка обращал внимание на то, что они бывают разного цвета скорлупы: белые или коричневые. Отличаются ли эти яйца как-то между собой? Возможно другим даже приходилось слышать от окружающих, что коричневые яйца намного лучше белых. Так ли это на самом деле?

Разницы и нет. /Фото: wowfacts.buzz.

Разницы и нет. /Фото: wowfacts.buzz.

 

Есть те, кто даже утверждает, что коричневые яйца более натуральные, более деревенские, а значит более правильные и полезные. На самом деле отличий у коричневых и белых яиц всего два – это непосредственно цвет и цена. О цене поговорим позже, а пока о цветовых характеристиках. Так, на окраску скорлупы в свою очередь может повлиять два фактора – цвет оперения курицы и корм, который употребляет птица.
Разные куры, разные яйца. /Фото: pixy.org.

Разные куры, разные яйца. /Фото: pixy.org.

 

Дело в том, что белые куры действительно несут преимущественно белые яйца, вот бурые куры, как правило, несут яйца коричневые. При всем при этом вкусовые качестве, толщина скорлупы, а также набор полезных веществ и витаминов никак не меняется в двух сортах куриных яиц. Более того, они даже не отличаются питательностью.
На вкус одно и тоже. /Фото: tomom.ru.

На вкус одно и тоже. /Фото: tomom.ru.

 

Теперь, что касается цены. Коричневые яйца действительно дороже, однако вовсе не по причине того, что обладают каким-то уникальными качествами, а по причине того, что куры, которые их несут, более мясистые и крупные, а значит – потребляют куда больше корма.
По этой причине переплата ведется исключительно за питание курицы. Интересно, что подобные мифы о куриных яйцах широко распространены не только в России, но и в странах Европы, а также в США. Интересно, кто является их источником?

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Коричневые или белые: какие куриные яйца считаются полезнее, и почему они по-разному стоят

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Коричневые или белые: какие куриные яйца считаются полезнее, и почему они по-разному стоятПодписаться на мой Instagram
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