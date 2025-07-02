Культурный ландшафт рисовых террас Филиппин: высокая эстетика, гармония, устойчивость

1. Уникальность культурного наследия филиппинцев

Культурный ландшафт рисовых террас Филиппин: высокая эстетика, гармония и устойчивость, создаваемая на протяжении двух тысяч лет (Банауэ). | Фото: travelophilippines.com.

Рисовые поля на террасах превращают горный массив Филиппинских Кордельер в фантастические ландшафтные картины (Банауэ). | Фото: tripreporter.co.uk.

«Живые» культурные ландшафты – единственные памятники на Филиппинах, в структуре которых не замечено влияние колониальных культур (Банауэ).

2. История появления рисовых террас Филиппинских Кордильер

За многие века возделывания таро и риса местные жители освоили каждый клочок горного массива (Банауэ, Филиппины). | Фото: travelophilippines.com.

Учитывая высоту расположения террасных полей и крутизну склонов, для возделывания риса используется только ручной труд (Банауэ, Филиппины). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.

3. Технология строительства рисовых террас Филиппинских Кордильер

Между террасами с рисовыми полями всегда имеются лесные насаждения, которые удерживают почву, влагу, обеспечивают древесностружечными материалами и топливом (Банауэ, Филиппины). | Фото: tripreporter.co.uk.

Главной особенностью филиппинских террас является их расположение на высоте от 700 до 1,5 тыс. метров над уровнем моря (Банауэ, Филиппины). | Фото: travelophilippines.com.

4. Особенности организации населенных пунктов

Жилища, состоящие всего из одной комнаты, строят прямо на террасах среди рисовых полей (Банауэ, Филиппины). | Фото: tripreporter.co.uk.

Небольшие горные деревушки среди террасных рисовых полей лишены даже самых необходимых благ цивилизации (Банауэ, Филиппины). | Фото: classlifestyle.com.

В каждом поселении имеется общественный амбр, где хранится рис и культовые артефакты (Банауэ, Филиппины). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.

Главное храмовое сооружение всегда располагается на вершине ближайшего холма и окружено оно священными деревьями (Банауэ, Филиппины). | Фото: classlifestyle.com.

5. Неопределенное будущее

По сей день труд на террасных полях только ручной, что делает выращивание риса не рентабельной отраслью (Банауэ, Филиппины).

Молодежь не горит желанием оставаться в богом забытых деревнях, превращаясь в рабов рисовых полей (Банауэ, Филиппины). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.

В горных деревнях Филиппинских Кордильер остаются лишь старики, которые уже не могут поддерживать террасы на должном уровне (Банауэ). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.

Пока еще есть энтузиасты, которые не мыслят другой жизни, но их количество уменьшается с каждым годом (Банауэ, Филиппины).

Добраться в самые отдаленные уголки Филиппинских Кордельер удается только самым активным и отчаянным путешественникам (Банауэ).

На рисовых полях установлены колоритные божества, которые вызывают повышенный интерес у туристов (Банауэ, Филиппины). | Фото: lifetoreset.wordpress.com.