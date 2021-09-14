Квартиры на колесах, или Как американские дальнобойщики обустраивают свой быт

Каждый дальнобойщик обустраивает быт на свое усмотрение.

Американские тягачи разительно отличаются от наших МАЗов и КАМАЗов (Модель Peterbilt 379). | Фото: vedomosti.ru.

О таком обустройстве жилого модуля мечтает каждый водитель-дальнобойщик. | Фото: comandir.com.

Базовая комплектация тягача Kenworth позволяет водителю оформить жилую зону по своему вкусу. | Фото: comandir.com.

Кабина современного американского седельного тягача может быть комфортной. | Фото: mechanismone.livejournal.com.

Аэродинамичный дизайн кабины Freightliner Columbia развивает флагманская Cascadia. | Фото: vedomosti.ru.

У водителей гурманов есть возможность обустроить полноценную кухню. | Фото: howmade.ru.

В некоторых моделях возможна установка крошечного санузла. | Фото: gogetnews.info.

Шкафы в кабине тягача оснащены вытяжками. | Фото: howmade.ru.

Даже в самых маленьких кабинах можно обустроить комфортную зону сна и отдыха. | Фото: autorambler.ru.

Дизайном кабины многие водители занимаются сами. | Фото: bigpicture.ru.

В некоторых грузовиках обустраивают настоящие комнаты. | Фото: vedomosti.ru.