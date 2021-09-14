Квартиры на колесах, или Как американские дальнобойщики обустраивают свой быт

Дальнобойщики – это особая каста водителей, которые осознанно выбрали свой жизненный путь, ведь их график работы просто не позволяет спать дома. Неудивительно, что именно американские водители знают практически все о суровой жизни на колесах и о том, как обустроить свой быт, чтобы жизнь в грузовике стала более комфортной и человеческой. Зачастую на такие преобразования они тратят намного больше средств, чем стоит сам тягач.
Каждый дальнобойщик обустраивает быт на свое усмотрение.
Дальнобойщики проводят за рулем своего грузовика большую часть жизни, причем он является не только рабочим местом, но и зоной отдыха и по большей части ночлегом. Так сложилось, что США процветают дальнемагистральные перевозки и такая увлеченность обязывает организаторов этого вида доставки создавать более комфортные условия труда для водителей.
Американские тягачи разительно отличаются от наших МАЗов и КАМАЗов (Модель Peterbilt 379). | Фото: vedomosti.ru.
По этой причине в Америке можно увидеть множество грузовиков, которые усовершенствованы самими дальнобойщиками. И самое интересное, чтобы стимулировать такое переоборудование, для водителей предусмотрены налоговые льготы. А это означает, что расходы владельца автотранспортного средства на его ремонт, обслуживание и создание комфортных условий, на организацию быта начиная от бумажных полотенец и заканчивая холодильником, микроволновкой и даже кофеваркой уменьшаются за счет налогового вычета.
О таком обустройстве жилого модуля мечтает каждый водитель-дальнобойщик. | Фото: comandir.com.
Естественно, повальное увлечение облагораживанием бытовых условий в грузовиках вызвало всплеск роста фирм и всевозможных ателье, которые специализируются на кастомизации (тюнинге).
Познавательно: Кастомизация (от англ. to customize – настраивать, изменять, делать более подходящим) — индивидуализация готовой продукции под потребности конкретного потребителя. Это, как правило, внесение изменений в конструкцию или дизайнерское оформление, а также усовершенствование некоторых функций и систем.
Базовая комплектация тягача Kenworth позволяет водителю оформить жилую зону по своему вкусу. | Фото: comandir.com.
В то время, как производители седельных тягачей стараются улучшить жилищные условия для водителей-дальнобойщиков, тысячи небольших фирм стараются разработать спальные кабины так, чтобы в ней можно было с комфортом отдохнуть после трудового дня. Сейчас на дорогах Америки можно встретить и скромный «спальник» с минимальным набором удобств, и настоящий передвижной дом с укомплектованной кухней, двухспальной кроватью, полноценным санузлом и мультимедийным центром. Иногда такие апартаменты достигают длины – 5,87 м!
Кабина современного американского седельного тягача может быть комфортной. | Фото: mechanismone.livejournal.com.
Естественно, степень комфорта и обустройства внутреннего пространства своеобразной авто-каюты зависит от модели тягача и от финансовых вливаний. Учитывая внушительные размеры некоторых экземпляров, дизайнерскому потенциалу водителей есть где разгуляться. Обычно с покупкой автомобиля идет минимальная базовая комплектация, которую каждый волен дополнять и изменять на свое усмотрение. Причем установкой огромных кроватей дело не заканчивается.
Аэродинамичный дизайн кабины Freightliner Columbia развивает флагманская Cascadia. | Фото: vedomosti.ru.
Как стало известно авторам Novate.Ru, наиболее востребованные модели и серии, которые очень нравятся американским дальнобойщикам, производители выпускают максимально адаптированными к потребностям водителей и они не требуют значительных капиталовложений в доукомплектацию или переделку.
У водителей гурманов есть возможность обустроить полноценную кухню. | Фото: howmade.ru.
Так, например, любители домашней кухни в обязательном порядке по максимуму обустраивают кухню, устанавливая холодильники, печи (как индукционные, так и микроволновые), мойки, шкафы для хранения продуктов и кухонной утвари. Как правило, в этой зоне пристраивают выдвижные или откидные обеденные столы.
В некоторых моделях возможна установка крошечного санузла. | Фото: gogetnews.info.
Многие оформляют полноценный санузел с биотуалетом и душем. Такое изменение в комплектации предусматривает не только установку необходимого сантехнического оборудования, но и дополнительного бака для воды и утилизационной емкости. Но наличие именно этой функции намного облегчает жизнь водителю, поэтому затраты на обустройство санузла вполне оправданы.
Шкафы в кабине тягача оснащены вытяжками. | Фото: howmade.ru.
Помимо этих зон в кабине отводится место и под создание систем хранения, причем совсем необычных. Как правило, в седельных тягачах устанавливают шкафы с... вытяжкой. Это делается для того, чтобы рабочая одежда, которая имеет специфический технический запах, была надежно изолирована.
Даже в самых маленьких кабинах можно обустроить комфортную зону сна и отдыха. | Фото: autorambler.ru.
Особое внимание дальнобойщики уделяют обивке салона. В этом вопросе фантазии владельцев автотранспортного средства нет предела, каждый старается таким образом проявить свою индивидуальность и выразить пристрастия.
Дизайном кабины многие водители занимаются сами. | Фото: bigpicture.ru.
Для обивки используют различные материалы. Это может быть более бюджетная полиуретановая кожа (PU), ткани, дорогая алькантара, натуральная кожа и даже благородные породы древесины. Помимо фантазии, в этом вопросе на первый план выходит стоимость тех или иных материалов, поэтому каждый оформляет эту часть автомобиля по своим возможностям. Хотя бывали случаи, когда увлеченные владельцы тратили на тюнинг больше денег, нежели стоит сам автомобиль.
В некоторых грузовиках обустраивают настоящие комнаты. | Фото: vedomosti.ru.
Привыкшие к жизни на колесах дальнобойщики после выхода на пенсию, как правило, уже не могут жить без постоянного движения. В большинстве случаев они не обременены ни семьей, ни домом, поэтому покупают дома на колесах, которые им заменяют стандартное жилье, и продолжают колесить по миру.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии