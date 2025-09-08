Существует ли разница между пивом разливным, бутылочным и из банки

Пиво – один из древнейших алкогольных напитков, изобретенных человеком. Активно потребляли его даже древние египтяне. Правда, нельзя забывать о том, что за прошедшие столетия напиток сильно изменился. Сегодня пиво предлагают на разлив, а также реализуют в банках и бутылках. Наверняка, многих граждан хотя бы раз терзал вопрос о том, а есть ли хоть какая-то разница между этими напитками?
Все пиво производится одинаково. /Фото: moybiznes.org.
Дисклеймер: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Сколько копий сломано гражданами на тему о том, чем бутылочное пиво отличается от баночного, а баночное - от разливного. Ведь совершенно очевидно, что оно разное! Вкус разный, а если присмотреться, то и цвет разный! Многие и вовсе верят, что «настоящее» пиво – это только разливной напиток. А все что в бочонках, банках, бутылка и прочей заводской таре – это не пиво вовсе, а какое-то сплошное недоразумение. Так ли это на самом деле?
Никакого отдельного пива для розлива нет. /Фото: keywordbasket.com.
Барабанная дробь – нет. В какую бы тару не разливалось пиво после производства, важно понимать главное – все оно варится в одних и тех же емкостях и хранится в одних и тех же резервуарах-форфасах. Разделяется пиво только по сортам. При этом пиво одного сорта в дальнейшем при продаже будет разливаться в самую разную тару, в том числе и принесенную гражданами в магазин. Рецептура напитка зависит от его сорта, а не оттого, в какие емкости его будут разливать.
Пиво абсолютно одинаковое. /Фото: beerguide.ru.
При этом у многих граждан сразу же возникнет закономерный вопрос-претензия: но как же вкус, ведь он совершенно точно разный даже в рамках вроде бы одного сорта пива?разному вступают в контакт с жидкостью. Причем справедливо это не только для алкоголя, но и для безалкогольной продукции. Лучший пример – это газировка «Coca-Cola», вкус которой так же незначительно меняется от используемой тары. Кроме того, вкус напитков может меняться под действием солнечного света, срока хранения, температуры жидкости. Однако, специального отдельного пива на разлив или отдельного пива в банки никто на заводах не готовит.
Злоупотреблять не стоит. /Фото: beerassociation.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии