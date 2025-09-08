С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kottrak
    лошадиная версия не выдерживает критики: если ноги женщины свешены направо, то и она направо больше повернута, а в та...Почему пуговицы н...
  • Геннадий Бережнов
    Все их потуги направлены на реализацию собственных амбиций и в том числе экстремальных. Сколько их погибло на этих ск...Как альпинисты об...
  • Александр Данилов
    Во времена СССР, в Москве, через дорогу от ЦУМа, была сосисочная. Я до сих пор помню вкус тех сосисок с кофем!!!Как в советское в...

Существует ли разница между пивом разливным, бутылочным и из банки



Пиво – один из древнейших алкогольных напитков, изобретенных человеком. Активно потребляли его даже древние египтяне. Правда, нельзя забывать о том, что за прошедшие столетия напиток сильно изменился. Сегодня пиво предлагают на разлив, а также реализуют в банках и бутылках. Наверняка, многих граждан хотя бы раз терзал вопрос о том, а есть ли хоть какая-то разница между этими напитками?


Все пиво производится одинаково. /Фото: moybiznes.org.

Все пиво производится одинаково. /Фото: moybiznes.org.

 

Дисклеймер: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Сколько копий сломано гражданами на тему о том, чем бутылочное пиво отличается от баночного, а баночное - от разливного. Ведь совершенно очевидно, что оно разное! Вкус разный, а если присмотреться, то и цвет разный! Многие и вовсе верят, что «настоящее» пиво – это только разливной напиток. А все что в бочонках, банках, бутылка и прочей заводской таре – это не пиво вовсе, а какое-то сплошное недоразумение. Так ли это на самом деле?
Никакого отдельного пива для розлива нет. /Фото: keywordbasket.com.

Никакого отдельного пива для розлива нет. /Фото: keywordbasket.com.


 

Барабанная дробь – нет. В какую бы тару не разливалось пиво после производства, важно понимать главное – все оно варится в одних и тех же емкостях и хранится в одних и тех же резервуарах-форфасах. Разделяется пиво только по сортам. При этом пиво одного сорта в дальнейшем при продаже будет разливаться в самую разную тару, в том числе и принесенную гражданами в магазин. Рецептура напитка зависит от его сорта, а не оттого, в какие емкости его будут разливать.

 
Пиво абсолютно одинаковое. /Фото: beerguide.ru.

Пиво абсолютно одинаковое. /Фото: beerguide.ru.

 

При этом у многих граждан сразу же возникнет закономерный вопрос-претензия: но как же вкус, ведь он совершенно точно разный даже в рамках вроде бы одного сорта пива?
! На самом деле все очень просто. Вкус пива зависит от множества вводных. Влияние на него оказывает в том числе тара. Металл, пластик, дерево и стекло по-разному вступают в контакт с жидкостью. Причем справедливо это не только для алкоголя, но и для безалкогольной продукции. Лучший пример – это газировка «Coca-Cola», вкус которой так же незначительно меняется от используемой тары. Кроме того, вкус напитков может меняться под действием солнечного света, срока хранения, температуры жидкости. Однако, специального отдельного пива на разлив или отдельного пива в банки никто на заводах не готовит.

 
Злоупотреблять не стоит. /Фото: beerassociation.ru.

Злоупотреблять не стоит. /Фото: beerassociation.ru.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх