Ночная Венеция

«Спящую Венецию» Тибо Пуарье снимал, конечно, ночью. Как говорит фотограф, в городе на воде меньше световое загрязнение, чем в других крупных мегаполисах, благодаря чему легче запечатлеть ещё и красивое звёздное небо над домами, к которым прильнули гондолы и катера
Парижанин Тибо Пуарье (Thibaud Poirier) провёл большую часть жизни, изведывая разные города и культуры.. Неудивительно, что в поле интересов фотографа-самоучки оказались архитектура и городская среда. Он фокусируется на том, чтобы запечатлеть красоту и энергию мест, уделяя особое внимание ночной фотографии. В нашей публикации «Спящая Венеция», другие проекты автора можно найти на его сайте, Behance и в Facebook.
