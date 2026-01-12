С нами не соску...
Ночная Венеция



Ночная Венеция «Спящую Венецию» Тибо Пуарье снимал, конечно, ночью. Как говорит фотограф, в городе на воде меньше световое загрязнение, чем в других крупных мегаполисах, благодаря чему легче запечатлеть ещё и красивое звёздное небо над домами, к которым прильнули гондолы и катера

Парижанин Тибо Пуарье (Thibaud Poirier) провёл большую часть жизни, изведывая разные города и культуры.
Он называл своим домом Буэнос-Айрес, Хьюстон, Монреаль и Токио. Неудивительно, что в поле интересов фотографа-самоучки оказались архитектура и городская среда. Он фокусируется на том, чтобы запечатлеть красоту и энергию мест, уделяя особое внимание ночной фотографии. В нашей публикации «Спящая Венеция», другие проекты автора можно найти на его сайте, Behance и в Facebook. Ночная ВенецияНочная ВенецияНочная ВенецияНочная ВенецияНочная ВенецияНочная ВенецияНочная ВенецияНочная ВенецияНочная Венеция Ночная Венеция


