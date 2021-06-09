10 самых высоких людей в мире
А вы знали, что рост самого высокого ныне живущего человека больше роста среднестатистического европейца на 46%? Почти в полтора раза! А какой рост у самого высокого человека в истории? В конце поста узнаете.
10. Игорь Вовковинский (Украина) – 235 см.
Игорь родился в 1982 году в районном центре Бар в Винницкой области, через несколько лет вместе с родителями переехал в Киев. У Игоря была болезнь гипофиза, которая привела к гигантизму, и ему требовалось срочное лечение. Поэтому, когда ему было 7 лет, родители приняли решение переехать в США. С того момента, Игорь с матерью и старшим братом живут в городе Рочестер в Миннесоте.
Американские врачи сделали все возможное: лечили Игоря медикаментозно, провели 16 операций, благодаря чему рост Вовковинского остановился на отметке 235 сантиметров. Игорь Вовковинский очень страдает от своего гигантского роста – у него постоянно болят спина и ноги.
Раз в два года Игорь с родными приезжают в Украину к родным и близким. В 2013 году Игорь участвовал в выступлении Златы Огневич на Евровидении.
№9. Николай Панкратов (Россия) – 235 см.
Николай Панкратов – самый высокий человек России, рост которого равен 235 см. Родился 17 апреля 1989 года в городе Троицк, Челябинской области.
Николай перенес операцию на ноге, которую ему сделали в научном центре имени Илизарова.
№8 Радуана Чарбиба (Тунис) – 236 см.
Рост Радуана Чарбиба из Туниса – 236 см. Родился Радуана Чарбиба в 1968 году в городе Рас-Жбель. В детстве он был живым и общительным ребенком. Но в 12 начался аномальный рост, и Радуана замкнулся в себе. В 5 классе он бросил школу. До 22 лет увлекался баскетболом, но потом бросил, о чем, по его словам, очень жалеет.
Радуана Чарбиба сыграл небольшую роль во втором фильме эпопеи «Звездные войны». Но актерская карьера у Радуана не задалась.
№7. Сунь Минмин (Китай) – 236 см.
Сунь Минмин родился 23 августа 1983 года в Китае. Сунь начал заниматься баскетболом в 15 лет, когда его рост достиг 2 метров. Сейчас он профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Китайской баскетбольной ассоциации «Бэйцзин Дакс». Также принял участие в съемках нескольких фильмов. Его рост равен 236 см, а вес — 168 кг.
№6. Бао Сишунь (Китай) – 236 см.
Бао Сишунь родился в 1951 году в китайской провинции Внутренняя Монголия. С 2005 по 2007 гг признавался самым высоким человеком в мире из ныне живущих людей.
24 марта 2007 года женился на 28-летней продавщице, женщине нормального роста.
№5. Насир Ахмед Соомро (Пакистан ) – 238 см.
Насир Ахмед Соомро имеет рост 238 см. Родился в 1975 году в Пакистане. Работает детским тренером по баскетболу. С 1999 по 2000 гг работал живым экспонатом в Музее рекордов Гиннесса на Тайване.
№4. Чжань Цзюньцай (Китай) – 242 см.
Чжань Цзюньцай – один из самых высоких людей в мире. Его рост составляет 242 см.
Чжан родился в Китае в крестьянской семье. Его родители и другие родственники имеют нормальный рост. Рост Чжана начал увеличиваться с 16 лет. В 1999 году его поместили в стационар из-за постоянных головных болей. Чжану сделали операцию по удалению опухоли гипофиза, после чего его рост остановился на 242 см.
Основная проблема для Чжана – поиск подходящей одежды и обуви.
№3. Мортеза Мехрзад Селакьяни (Иран) – 246 см.
Мортеза Мехрзад Селакьяни – самый высокий человек Ирана и самый высокий спортсмен-волейболист за всю историю паралимпийских игр. Мортеза страдает акромегалией и его рост равен 246 см. Мортеза родился в 1987 году на севере Ирана.
В 16 летнем возрасте Мортеза упал с велосипеда и получил повреждение таза. Сейчас правая нога Мортезы на 15 см короче левой
№2. Брахим Такиолах (Марокко) – 246 см.
Рост Брахима Такиолаха – 246 см. Брахим занимает вторую строчку рейтинга самых высоких из ныне живущих людей. Брахим родился 26 января 1982 года в Марокко. Аномальный рост проявился начиная с 13 лет.
Брахим обладатель самых длинных ступней на планете – 38,1 см.
№1. Султан Кесен (Турция) – 251 см.
Султан Кесен – на сегодняшний день самый высокий человек из ныне живущих людей в мире, его рост равен 251 см. Султан родился 10 декабря 1982 года в Турции. Длина его стопы – 36 сантиметров, это на 2 сантиметра меньше, чем у марроканца Брахима Такиолаха.
Высокий рост Султана связан с опухолью гипофиза. В настоящее время он может передвигаться только на костылях. Родители Султана имеют нормальный рост. Из за высокого роста Султан не смог окончить школу и теперь занимается фермерством. Султан ищет положительные стороны своего высокого роста: возможность работать с высокими деревьями в саду, легкая замена лампочек и другие виды помощи по хозяйству. Из недостатков он отмечает: трудно найти одежду и обувь, ведь ему нужны брюки длиной 113 см и верхняя одежда с рукавами 93 см, а так же ботинки 62 размера, и трудно поместиться в стандартный автомобиль.
С 2010 года Султан успешно проходит лечение в медицинском институте Университета Виргинии. В 2013 году он женился на Мерве Дибо, которая едва достаёт ему до локтя.
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