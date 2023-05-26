10 людей, совершивших удивительные пешие путешествия

Половина жителей нашей планеты с трудом отрывается от дивана, особенно если дома есть высокоскоростной Wi-Fi, но в мире еще остались замечательные люди, посвятившие свою жизнь путешествиям. Кто-то из них объездил множество стран на машине, кто-то добирался до отдаленных уголков на самолете. Но есть и люди, которые преодолели огромные расстояния пешком. Некоторые из них шли вперед, преследуя определенные цели, другие просто стремились как можно лучше познать окружающий мир во всем его великолепии. Кого-то спонсировали, а кто-то путешествовал без денег и даже без нормального снаряжения. Вашему вниманию — истории десяти людей, доказавших, что человек может быть очень выносливым и иметь невероятную силу воли.









Джон Фрэнсис

Сара Маркиз

Миролюбивая Странница

Полли Летофски

Жан Беливо

Дэйв Кунст

Стивен Ньюман

Артур Блессит

Роберт Гарсайд

Карл Бушби