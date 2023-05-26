10 людей, совершивших удивительные пешие путешествия

Половина жителей нашей планеты с трудом отрывается от дивана, особенно если дома есть высокоскоростной Wi-Fi, но в мире еще остались замечательные люди, посвятившие свою жизнь путешествиям. Кто-то из них объездил множество стран на машине, кто-то добирался до отдаленных уголков на самолете. Но есть и люди, которые преодолели огромные расстояния пешком. Некоторые из них шли вперед, преследуя определенные цели, другие просто стремились как можно лучше познать окружающий мир во всем его великолепии. Кого-то спонсировали, а кто-то путешествовал без денег и даже без нормального снаряжения. Вашему вниманию — истории десяти людей, доказавших, что человек может быть очень выносливым и иметь невероятную силу воли.
Джон Фрэнсис
«Ходящий по планете»
Джон Фрэнсис за свои заслуги получил прозвище Planetwalker (в переводе — «ходящий по планете»). В далеком 1971 году он случайно стал свидетелем утечки нефти в порту Сан-Франциско. Столь халатное отношение к природе шокировало Фрэнсиса, и он решил начать свою личную акцию протеста.
На протяжении следующих 22 лет Джон ни разу не ездил на автомобилях. Вместо этого он начал ходить пешком по всей Америке. Но этого Фрэнсису было мало. В 1973 году он погрузился в полное молчание и не разговаривал ни с кем почти 17 лет. Чтобы общаться с окружающими, он пользовался жестами и писал записки.
Многие люди считали, что у Фрэнсиса не все в порядке с головой, но его это нисколько не заботило. Пока Джон вел столь необычный образ жизни, он даже смог получить докторскую степень.
За 22 года Джон Фрэнсис обошел все 48 американских штатов (не добрался он лишь до Гавайев и Аляски, что вполне логично) и даже дошел пешком до Южной Америки. Только в 1993 году он наконец начал использовать транспортные средства. Сегодня этот чудак занимается политикой. Кстати, несколько лет назад он выпустил книгу о своей жизни.
Сара Маркиз
Сара Маркиз со своей тележкой путешествует по безлюдной местности
Американка Сара Маркиз еще в 17-летнем возрасте пересекла Турцию на лошади. С того времени она посвятила жизнь продолжительным пешим экспедициям. В 2000 году Сара за 126 дней прошла от американо-канадской до американо-мексиканской границы. Общая длина пройденного пути превысила 4260 километров.
В следующие несколько лет никаких экстраординарных поступков Маркиз не совершала. Но в 2006 году страсть к путешествиям снова взяла верх. 8 месяцев подряд женщина покоряла вершины Чилийских Анд. И после этого снова ушла на заслуженный четырехлетний отдых.
Жажда приключений проснулась в 2010 году. Тогда Маркиз решила совершить сумасшедший поступок. В этот раз эта удивительная женщина прошла через сибирские пустоши, монгольские равнины, пересекла Китай и добралась до Лаоса и Таиланда. Затем она доплыла до Австралии и преодолела тысячи километров пути по малонаселенной местности. Удивительно, но все это безумное путешествие было проделано Сарой в одиночку. За три года она прошла более 16 тысяч километров!
Удивительная экспедиция помогла Маркиз стать обладательницей награды от канала National Geographic «Путешественник года».
Миролюбивая Странница
Еще одна американка, Милдред Норманн, получившая прозвище Миролюбивая Странница, стала одним из самых известных пеших путешественников в истории. В 1952 году Милдред стала первой женщиной, прошедшей по Аппалачской тропе по маршруту длиной в 3500 километров всего лишь за один сезон. Вскоре после этого достижения Норманн решила посвятить жизнь путешествиям по территории Соединенных Штатов. Она утверждала, что на протяжении следующих 28 лет все время носила одни и те же вещи, а в рюкзаке у нее были только карандаш, карта, расческа и зубная щетка.
Милдред часто голодала, ведь питалась только тем, чем ее угощали люди. Но это не мешало ей продолжать свой путь. Труднее всего ей приходилось зимой, когда не удавалось найти подходящее убежище для ночлега.
Миролюбивая Странница посетила огромное количество городов. Общая протяженность пройденного ею маршрута уже к 1964 году достигла 40 тысяч километров (а это, на секундочку, длина экватора Земли). После этого Норманн вообще перестала подсчитывать километры. Она имела невероятную уверенность, что, вне зависимости от того, что может произойти в пути, будет оставаться в безопасности. К сожалению, она ошибалась.
Несколько десятилетий подряд Норманн избегала автомобилей и использовала в качестве транспорта лишь свои ноги. Но в 1981 году Милдред неожиданно погибла. Она все же села в машину, чтобы доехать до Нокса (штат Индиана), где ей нужно было произнести речь. К сожалению, случилась авария, и Миролюбивая Странница погибла до того, как на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.
Люди помнят об этой удивительной женщине и сегодня, в честь нее даже была создана организация, получившая название «Друзья Миролюбивой Странницы».
Полли Летофски
Полли Летофски путешествовала 5 лет ради благотворительности
Собирая пожертвования на лечение рака груди, Полли Летофски в 1999 году отправилась из родного дома в штате Колорадо на запад. В итоге ее путешествие продлилось ровно 5 лет. За это время Полли прошла пешком 22 тысячи километров, посетила 22 государства на четырех континентах. Всю дорогу Летофски катила перед собой специальную коляску, в которой хранилось все, что могло ей понадобиться во время путешествия. Удивительно, но эта коляска также успешно перенесла всю экспедицию, несмотря на то, что, по словам Полли, она много раз падала.
Сначала Летофски дошла до Калифорнии, потом села на самолет и улетела в Новую Зеландию. Она ходила по австралийским, сингапурским и малайзийским дорогам, а затем решила пересечь всю Евразию. Добравшись до Ирландии, Полли полетела в Нью-Йорк, откуда вернулась домой, в Колорадо. За время путешествия она собрала почти 200 тысяч долларов благотворительных пожертвований на профилактику рака молочной железы.
Когда Полли Летофски узнала о терактах 11 сентября и дальнейшем начале боевых действий на Ближнем Востоке, она не испугалась и не стала менять своих планов. Эта удивительная женщина продолжила путь и без единого происшествия прошла через Пакистан, Иран и Ирак.
Жан Беливо
Жан Беливо — человек, у которого стоит поучиться умению воплощать мечты
В день своего 45-летия Жан Беливо захотел кардинально изменить свою жизнь. Бывший продавец неоновых вывесок из Монреаля отправился в пешее путешествие. Он очень устал от своей работы и серой обыденности и решил, что прогуливаться по всем уголкам мира будет куда интересней.
Беливо не останавливался целых 11 лет, пройдя за это время 75 554 километра и посетив 64 страны. Сначала люди считали, что его затея — проявление кризиса среднего возраста, но, согласитесь, масштаб путешествия Жана говорит сам за себя.
Он встречал многих интересных людей и даже имел счастье побеседовать с четырьмя лауреатами Нобелевской премии. Одним из них был Нельсон Мандела. Известный борец за права человека сказал Беливо слова, которые вдохновили его на дальнейшие свершения: «Миру нужны такие люди, как вы».
На пути Жана неоднократно подстерегали опасности — его пытались ограбить, на него нападали чилийские пумы, давало о себе знать и здоровье. Но он с мужеством прошел через все препятствия.
По словам Беливо, самый трудный момент, связанный со своим путешествием, он пережил еще за месяц до того, как оно началось. Ему было очень трудно рассказать о своем плане супруге, Люси. К счастью, жена одобрила его затею, хоть и немало удивилась, когда услышала о ней. Она стала верным поклонником любимого мужа и на протяжении всего его путешествия поддерживала его материально.
Жан говорит, что никогда не жалел о своем решении, и призывает многочисленных поклонников последовать его примеру и не бояться воплощать самые заветные мечты: «Просто идите, сделайте первые шаги. Ваш путь прояснится в дороге».
Дэйв Кунст
Дэйв Кунст в пути потерял родного брата
Дэйв — уникальный человек, имеющий право заявить, что он прошел через всю планету. В 1970 году вместе с родным братом Джоном он начал путешествие, которое продлилось четыре года. Когда братья выходили из дому, у них на двоих была лишь тысяча долларов. А рядом с этими чудаками шел мул, несший их вещи.
Братьям довелось пережить множество невероятных приключений: они посетили принцессу Грейс в Монако, добрались со своим преданным мулом до Венеции, а также стали первыми людьми не из Азии, которые прошли по всему маршруту Хайберского прохода Александра Великого.
К сожалению, когда они шли через изолированную область Афганистана, местные бандиты начали стрелять в братьев. Джон погиб, а Дэйв получил сильные ранения. Он выжил лишь благодаря тому, что прикинулся мертвым. Восстановление от травм заняло у Кунста почти три месяца. Удивительно, что даже после смерти брата Дэйв не сломился и продолжил экспедицию в одиночку. Он прошел через Индию и Австралию, затем долетел до Калифорнии и пошел пешком в Миннесоту. Пройдя более 23 тысяч километров, Кунст вернулся домой, в маленький город Васекa.
За все путешествие Дэйв сносил 21 пару обуви. Одна из самых ценных для него вещей — свиток с подписями мэров всех городов, в которых он останавливался на ночевку. Сегодня Дэйв Кунст живет спокойной жизнью с любимой супругой. Кстати, с ней он познакомился в Австралии во время экспедиции.
Стивен Ньюман
Стивена четыре раза арестовывали, два раза на него нападали бандиты
Стив вырос в небольшом городке в штате Огайо. С раннего детства он мечтал о путешествиях по экзотическим уголкам нашей планеты. И прозвище Worldwalker (в переводе — «Обошедший весь мир») демонстрирует, что, когда Ньюман вырос, он успешно воплотил эту мечту в жизнь.
Эпический поход Стивена продлился четыре года. За это время он прошел 24 тысячи километров и сделал 41 миллион шагов. Путешествуя, он регулярно делился подробностями своих приключений с аудиторией газеты The Columbus Dispatch. Таким образом, его поход стал первым в истории, полностью зафиксированным в средствах массовой информации.
Ньюман говорил, что хотел увидеть своими глазами, на самом ли деле мир настолько страшный, как все утверждают. Худшие ожидания не оправдались: по большей части его опыт был положительным, но иногда встречались действительно опасные ситуации. Например, два раза Ньюмана атаковали вооруженные бандиты, четыре раза его арестовывали, однажды Стивен был избит, а еще один раз его забросали камнями индийские студенты. Ньюман также перенес пневмонию и подхватил неприятную кожную сыпь, которая постепенно распространилась по всему телу. Но, невзирая на подобные трудности, Стивен утверждает, что мир — куда более доброе и интересное место, чем кажется большинству людей. Согласитесь: он, как никто другой, имеет право делать подобные заявления.
Артур Блессит
Артур Блессит путешествует из-за веры в Бога
Как вы уже поняли, чаще всего люди путешествуют пешком для получения нового опыта или для того, чтобы увидеть интересные места. Чуть реже — ради благотворительных целей. Но Артур Блессит — исключение. Он ходит по миру, показывая свою преданность Богу. Настоящий христианский проповедник путешествует по всем уголкам света, таща на спине большой деревянный крест, еще с 1969 года, то есть уже более 45 лет.
Блессит начал свое удивительное путешествие, когда узнал о растущей популярности культуры хиппи в Калифорнии. Эта новость побудила его сразу же отправиться туда, чтобы попытаться спасти грешные души. Артур утверждал, что сам Бог поручил ему носить крест по всему свету.
Даже когда врачи диагностировали у Блессита аневризму и запретили ему заниматься такой напряженной деятельностью, мужчина решил, что «обстоятельства не смогут изменить его призвание». То есть он продолжал путешествовать. В 2008 году Артур стал первым человеком, официально обошедшим каждую материковую страну и все крупнейшие острова на планете.
Вера в Бога и в свое призвание помогла Блесситу побывать даже в странах, где ведется война, например в Ираке. В общей сложности его арестовывали 24 раза. В 2009 году вышел документальный фильм об этом удивительном человеке, а все его достижения попали в Книгу рекордов Гиннесса.
Роберт Гарсайд
Роберт Гарсайд — человек, пробежавший через весь мир
Кто-то облетел весь мир, кто-то объездил его на машине, многие люди обошли десятки стран пешком. Но Роберт Гарсайд по прозвищу Бегущий человек стал первым, кто пробежал по всему миру.
До начала забега Роберт был рядовым клиническим психологом, никогда не занимавшимся каким-либо видом спорта. Гарсайд говорит, что он всегда был одиночкой, поэтому месяцы, проведенные в пробежках, он перенес совершенно нормально. Роберт быстро привык бегать около восьми часов в день, преодолевая за это время порядка 80 километров. В общей сложности приключения Гарсайда длились пять лет. За это время он пробежал более 56 тысяч километров.
Пять дней наш герой провел в китайской тюрьме, а три дня бежал без еды. Интересно, что сперва подвиг Гарсайда оспаривался многими СМИ, представители которых заявляли, что история Роберта была непоследовательной, а значит, преувеличенной. Но рекордсмен сумел объяснить все несоответствия, после чего большинство критиков изменили свое мнение на прямо противоположное. А американский журналист Дэн Коппель выразил большое сожаление по поводу того, что его публично выраженное неверие навредило репутации величайшего забега в истории человечества. В 2007 году даже представители Книги рекордов Гиннесса официально признали рекорд Роберта Гарсайда.
Карл Бушби
Карл Бушби — человек, которого едва не остановило российское правительство
Бывший английский десантник Карл Бушби сейчас пытается стать первым человеком, который доберется из Чили в Англию по уникальному пути.
Вначале Карл Бушби планировал добраться из Чили до Аляски, затем — пройти по льдам Берингова пролива между этим полуостровом и Сибирью (пешком!). Сделать это намного труднее, чем может показаться. Дело в том, что вода в Беринговом проливе никогда не замерзает полностью, то есть Карлу пришлось бы продвигаться по небольшим льдинам. Затем Карл планировал пройти через всю территорию России с востока на запад, после чего выйти в Европу и, наконец, добраться до Ла-Манша.
Путь от Чили до Аляски был преодолен успешно. Непонятно как, но в 2006 году Бушби удалось даже успешно пересечь частично замерзший Берингов пролив и добраться до Сибири.
К сожалению, его подстерегала куда более серьезная проблема, чем движущиеся льдины или необитаемая местность. Российское правительство много раз отказывало Карлу в получении визы, выгоняло его из страны или каким-то другим образом рушило все планы бывшего десантника.
Таким образом, после 27 тысяч пройденных километров Карл оказался в тупике. Шесть лет подряд Россия выдавала ему лишь временные визы. Бушби был фактически поставлен перед необходимостью совершать короткие путешествия раз в год. Когда все его попытки получить полную визу не увенчались успехом, Карл устроил драматическую акцию протеста. В 2012 году он прошел от Лос-Анджелеса до посольства России в Вашингтоне. Путешествие заняло почти год. К счастью, широкая огласка его подвига и постоянное давление со стороны средств массовой информации вынудили российскую сторону выдать Карлу нужную визу. В настоящее время Бушби уже оставил Россию позади и завершает свое путешествие в Европе.
Истории этих людей — яркое подтверждение того, что возможности человека воистину безграничны. К сожалению, в современном мире постоянно встречаются обратные примеры — вопиющие случаи абсолютного неверия людей в собственные силы. Стоит понять, что мы сами ограничиваем себя, ставя мысленные преграды. А потом живем всю жизнь, даже не мечтая о каких-либо великих свершениях. Берите пример с наших героев: они доказали, что невозможное возможно! Главное — верить в себя и иметь цели, ради покорения которых вы будете готовы пойти на все!
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