Наиболее опасные дороги мира

Некоторые дороги мира не могут похвастаться своей безопасностью или отличным состоянием, однако, будучи единственными или жизненно важными для многих людей, они не оставляют выбора тем, кому приходится по ним ездить каждый день. Сегодня мы расскажем вам о самых опасных дорогах мира!
9. Перевал Фурка (Furka Pass), Швейцария
Перевал Фурка, или Фуркапасс, стал местом съёмок знакового фильма про Джеймса Бонда «Голдфингер» («Goldfinger») 1964 года.Швейцарские Альпы на 2429 метров, являясь одной из самых высокогорных дорог в Европе.
Дорога хоть и очень живописная (с неё открывается прекрасный панорамный вид), но весьма опасная. На её некоторых крутых слонах нелегко проехать, особенно в тёмное время суток или в плохую погоду. Дорогу закрывают зимой, а также тогда, когда трасса не очищена от снега.
8. Трасса U.S. Route 431, Алабама, США
Выглядящая, как безобидный участок шоссе, трасса Route 431 в штате Алабама является одной из самых опасных дорог в США.
Плохая видимость, резкое изменение количества полос и повышение скорости — вот основные причины многочисленных аварий, происходящих на этой трассе.
Особенно опасным участком является дорога, ведущая из Питтсвью (Pittsview) к границе округа Барбур (Barbour County): в период с 1992 по 2006 год на ней погиб 31 человек, после чего в 2008 году был построен объездной путь.
7. Коль дю Шусси (Col du Chaussy), Франция
Одну из самых живописных поездок можно совершить на высокогорном перевале Коль дю Шусси, находящемся на высоте 1533 метров над уровнем моря.
Дорога на вершину начинается со знаменитой «петли Монвернье» («lacets de Montvernier»), 3-километрового участка с 17 крутыми поворотами, проехав который сразу оказываешься на 400 метров выше.
Вслед за извилистыми участками и поворотами начинается дорога под углом 7-8 градусов, проходящая через деревни Ле-Нуари (Le Noirey) и Монбруналь-е-Монпаскаль (Montbrunal et Montpascal).
С южной стороны дорога полностью асфальтированная, но очень узкая, а на последних километрах перед вершиной дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Добавьте к этому наплыв адреналина на участках, на которых не могут разъехаться два автомобиля, и ваше представление о дороге Col du Chaussy будет полным.
6. Дорога в каньоне Скипперс (Skippers Canyon Road), Новая Зеландия
Дорогу в каньоне Скипперс, пролегающую в горах Орум (Aurum), в 25 минутах езды от Квинстауна (Queenstown), называют «настолько же ужасной, насколько и прекрасной».
По шкале дорожного риска она оценивается на 7 баллов из 10-ти. Хотя смертельных случаев на ней происходит относительно немного, эта горная дорога, проходящая вдоль крутого утёса, является настолько опасной, что требует от водителя максимальной концентрации и терпения, а также специального разрешения на поездку по ней.
Экстремально узкий путь, вырезанный в середине отвесной скалы, делает её чрезвычайно труднопроходимой для любого транспортного средства.
5. Шоссе BR-116, Бразилия
Растянувшись на 2700 миль (почти 4350 км), шоссе BR-116 является второй по протяжённости трассой в Бразилии. Дорога пролегает с севера на юг почти параллельно береговой линии.
Наиболее печально известен участок шоссе между городами Сан-Паулу и Куритиба, который получил название «Rodovia DA Morte» («Шоссе смерти»). Будучи самым загруженным участком дороги, он также является жизненно важной дорогой более чем для 200.000 человек. По этой дороге крайне опасно ехать в плохую погоду из-за высоких скал по обеим сторонам на некоторых участках.
4. Шоссе Халсема (Halsema Highway), Филиппины
Самое высокорасположенное на Филиппинах шоссе Халсема соединяет между собой города Багио (Baguio) и Бонток (Bontoc). Дорога, которая и так находится не в очень хорошем состоянии, в мокрую погоду становится ещё и довольно скользкой.
Шоссе длиной 240 км известно своими зигзагообразными поворотами и обвалами. Кроме того, дорога проходит через некоторые наиболее изолированные районы страны. Туман также может стать серьёзным препятствием на пути водителя. Наивысшая точка дороги — Аток (Atok) — находится на высоте 11906 метров над уровнем моря.
3. Трасса А44, Уэльс
В 2014 году трасса А44 между городами Ллангериг (Llangurig) и Аберистуит (Aberystwyth) была признана самой опасной в Уэльсе, согласно исследованиям Фонда безопасности дорожного движения (Road Safety Foundation).
На дороге произошло 27 серьёзных аварий или аварий со смертельным исходом. 19% всех аварий, происходящих на трассе А44 — лобовое столкновение.
Трасса находится под пристальным контролем соответствующих служб, а местные жители борются за то, чтобы на ней установили ограничение скорости в 40 миль/час (64,37 км/час), однако эта дорога остаётся популярной среди гоняющих на большой скорости байкеров, продолжая забирать жизни людей.
2. Дорога Луксор-аль-Хургада (Luxor-al-Hurghada Road), Египет
480-километровая дорога Луксор-аль-Хургада, соединяющая собой два туристических города, является одной из самых опасных в мире.
Поездка по пользующейся дурной славой дороге занимает 4 часа 40 минут, если, конечно, удастся по ней проехать до конца. На ней могут встретиться бандиты и экстремисты, стремящиеся подорвать туристический бизнес.
Печально известным это шоссе сделали рассказы о грабежах, похищениях людей, вымогательстве и убийствах. Некоторые путешественники ездят по дороге на сумасшедших скоростях из-за страха встречи с ними. А это, в свою очередь, приводит к страшным авариям и столкновениям, доказательством которых служат лежащие вдоль обочины покорёженные транспортные средства.
В ночное время ситуация на дороге становится ещё более драматичной. Вдоль всего шоссе практически нет освещения, предоставляя разбойникам прекрасную возможность подстеречь ничего не подозревающих водителей. В результате, водители по ночам ездят с выключенными фарами, да ещё и на большой скорости.
1. Байбурт D915 (Bayburt D915), Турция
Находящаяся в провинции Трабзон, дорога D915 является одной из самых труднопроходимых в мире. Она не предназначена для водителей-новичков и слабонервных. Эта чрезвычайно опасная дорога, пролегающая на самом краю пропасти глубиной в сотни метров, вообще не защищена ограждениями.
Дорога D915 связывает город в провинции Трабзон и Байбурт. Она растянулась на 106 километров, на протяжении которых придётся преодолеть 29 крутых поворотов.
Сама дорога находится в ужасном состоянии. Заасфальтированы только начало и конец трассы, а центральная часть покрыта гравием. На ней есть довольно узкие участки, на которых едва разъедутся два автомобиля, а в дождливую погоду и ночное время на ней крайне трудно ориентироваться.
Дорога поднимается на высоту 2035 метров над уровнем моря, на гору Soğanlı Dağı. Сход лавины, оползни или сильный снегопад может произойти в любое время, кроме того, из-за метели и обледенения некоторые участки дороги обычно закрываются в зимнее время. Единственное не пугающее, что можно сказать про эту дорогу — говорят, она очень живописная.
