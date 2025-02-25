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Семьи культовых рок-музыкантов



Считается, что рок-звезды ненадежные, много гуляют и ведут слишком бурный образ жизни. Они женятся, заводят детей, расстаются, снова женятся. Впрочем, как и все обычные люди. И у нас при взгляде на все эти «чарты самых диких рок-исполнителей» иногда возникает вопрос: какие же они дома? Как относятся к своим детям, как ведут себя с родными?

Семьи культовых рок-музыкантов

Боб Дилан


Семьи культовых рок-музыкантов

У Боба Дилана и его жены Сары четверо детей и еще один усыновленный ребенок. Младший сын Джесси говорил, что по утрам отец любил читать Библию, параллельно заедая чтиво кукурузными хлопьями и запивая пивом.

Семьи культовых рок-музыкантов

Боб Дилан — настоящая легенда рока. Музыкант говорит, что в день, когда впервые услышал Элвиса, понял, что больше никогда не будет работать «на дядю». Дилан будто вырвался из тюрьмы. С тех пор это тот музыкант, которого мы знаем.

Курт Кобейн


Семьи культовых рок-музыкантов

Счастье семьи Кобейнов было недолгим, как и жизнь культового музыканта. Через два года после рождения дочери Фрэнсис Бин Курт умер. Его жизнь была похожа на американские горки. К слову, их отношения с актрисой Кортни Лав были такими же непредсказуемыми. Кортни несколько месяцев добивалась внимания музыканта, пока тот сомневался и раздумывал о том, что хочет побыть холостяком еще годик. Тем не менее свадьба состоялась в том же году на гавайском пляже в Вайкики: Кортни была в платье, а Курт женился в пижаме, потому что надеть костюм поленился.

Семьи культовых рок-музыкантов

Когда родилась Фрэнсис, чету Кобейнов долго преследовал Департамент по делам детства США. Курта и Кортни подозревали в употреблении наркотиков, и горе-родители должны были постоянно проходить тесты. Их дочь Фрэнсис Бин Кобейн сейчас здравствует и тоже занимается музыкой.

Игги Поп


Семьи культовых рок-музыкантов

Вечно полуголый Игги Поп тоже был женат, причем трижды. У него есть сын Эрик, который никогда не рассказывал об отце в интервью, но проработал его тур-менеджером 15 лет. Безумный Игги известен нам своей эксцентричной манерой поведения, но в беседах с журналистами он не раз говорил, что в какой-то момент своей жизни понял — здоровье важнее. «Я достаточно напитался цигуном, чтобы жить в шоу-бизнесе», — говорит Игги.

Оззи Осборн


Семьи культовых рок-музыкантов

«Я никогда не забуду день, когда женился на Шерон, потому что это был День независимости США», — сказал как-то крестный отец тяжелого металла Оззи Осборн. Шерон и Оззи удалось создать самую известную рок-семью. Про них и трех их детей писали и до сих пор пишут в газетах, а MTV даже снял сериал «Осборны». Правда, папарацци постоянно пытаются их поссорить или развести. Но мы-то знаем, как силен закаленный металл!

Семьи культовых рок-музыкантов

Мик Джаггер


Семьи культовых рок-музыкантов

Джаггер был женат дважды. Всего на его счету четыре долгосрочных романа, после которых музыканта могут назвать папой сразу семеро детей. У модели Джерри Холл и Мика Джаггера отпрысков аж четверо, и все они сейчас тоже работают в шоу-бизнесе.

Элвис Пресли


Семьи культовых рок-музыкантов

Лиза Мария Пресли, дочь короля рок-н-ролла, вспоминает, что Элвис был самым обычным отцом. Когда он был дома, то мог даже встать среди ночи, чтобы спеть колыбельную плачущему ребенку. А мы-то можем представить, как звучала колыбельная в исполнении Элвиса Пресли.

Семьи культовых рок-музыкантов


 

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