Как дом 100-летней давности отказался на отвесной скале на высоте почти 3 км



Куда только не готов забраться человек в целях выживания. Очень часто необходимость толкает людей на откровенно странные вещи. Например, на строительство дома в отвесной скале. Кто мог возвести настолько причудливую постройку, когда именно она появилась, а самое главное – кому и зачем потребовалась, если сегодня совершенно явно пустует.


Дом стоит на горной дороге в Альпах. /Фото: vvox.it.

Дом стоит на горной дороге в Альпах. /Фото: vvox.it.

 

Загадочный дом в скале расположен в итальянской части Альп на высоте 2 743 метра над уровнем моря в искусственной нише. Уникальная постройка является частью горной дороги «Виа Феррата Ивано Дибона», состоящей из множества канатных переходов, каменных лестниц и небольших домиков. История самого одинокого и самого странного здания в мире предельно туманна. Какой-либо точной информации, кроме достаточно противоречивых рассказов местных жителей, о нем нет.
Добраться до дома не легко. /Фото: thesun.co.uk.

Добраться до дома не легко. /Фото: thesun.co.uk.


 

Если же сложить вместе все наименее противоречивые сведения о постройке, то известно станет следующее. Скорее всего домик был построен итальянскими горными стрелками в годы Первой мировой войны во время боевых действий с войсками Австро-Венгрии. По всей видимости возвели дом в качестве укрытия для ночлега, а также в качестве места хранения еды, воды, медикаментов и боеприпасов.
Построили его горные стрелки. /Фото: youtube.com.

Построили его горные стрелки. /Фото: youtube.com.

 

Как бы то не было, почти 100 лет домик в скале пустует. Внутри нет ничего, кроме покосившегося пола и нескольких деревянных стульев, которые совершенно точно по их внешнему виду были принесены в домик в нише относительно недавно.
Кстати, попасть внутрь – это настоящее приключение. Забраться сюда могут только физически крепкие и выносливые люди. По всей видимости раньше в дом вела веревочная лестница или даже мост. Сегодня загадочная постройка является одним из наиболее популярных мест «паломничества» среди туристов и скалолазов.
Сегодня стал место паломничества туристов. /Фото: ya.ru.

Сегодня стал место паломничества туристов. /Фото: ya.ru.


 

источник

Ссылка на первоисточник
